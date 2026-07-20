All Times EDT
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Tampa Bay
|57
|42
|.576
|—
|New York
|56
|44
|.560
|1½
|Boston
|51
|48
|.515
|6
|Baltimore
|49
|52
|.485
|9
|Toronto
|46
|54
|.460
|11½
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Chicago
|52
|46
|.531
|—
|Cleveland
|53
|48
|.525
|½
|Minnesota
|49
|52
|.485
|4½
|Detroit
|46
|53
|.465
|6½
|Kansas City
|40
|60
|.400
|13
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Texas
|50
|49
|.505
|—
|Seattle
|50
|50
|.500
|½
|Houston
|47
|54
|.465
|4
|Athletics
|42
|57
|.424
|8
|Los Angeles
|39
|61
|.390
|11½
___
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Atlanta
|58
|41
|.586
|—
|Philadelphia
|55
|45
|.550
|3½
|Miami
|52
|48
|.520
|6½
|Washington
|50
|50
|.500
|8½
|New York
|42
|58
|.420
|16½
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Milwaukee
|62
|37
|.626
|—
|Chicago
|56
|43
|.566
|6
|St. Louis
|51
|47
|.520
|10½
|Pittsburgh
|52
|49
|.515
|11
|Cincinnati
|45
|53
|.459
|16½
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Los Angeles
|63
|37
|.630
|—
|Arizona
|51
|48
|.515
|11½
|San Diego
|49
|51
|.490
|14
|San Francisco
|42
|57
|.424
|20½
|Colorado
|40
|61
|.396
|23½
___
AMERICAN LEAGUE
Sunday’s Games
Chicago White Sox 3, Toronto 0
L.A. Dodgers 8, N.Y. Yankees 2, 1st game
Boston 6, Tampa Bay 1
Pittsburgh 7, Cleveland 1
Atlanta 8, Texas 5
Chicago Cubs 10, Minnesota 1
San Diego 19, Kansas City 2
Baltimore 5, Houston 2
Seattle 6, San Francisco 3
Washington 5, Athletics 2
L.A. Angels 3, Detroit 2
N.Y. Yankees 2, L.A. Dodgers 1, 2nd game
Monday’s Games
San Francisco at Kansas City, 7:40 p.m.
Chicago White Sox at Texas, 8:05 p.m.
Detroit at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
Miami at Houston, 8:10 p.m.
Cleveland 13, Minnesota 4
Boston 6, Baltimore 5
Tampa Bay 7, Toronto 1
Athletics at Arizona, 9:40 p.m.
Cincinnati at Seattle, 9:40 p.m.
Pittsburgh at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
St. Louis at L.A. Angels, 10:10 p.m.
Tuesday’s Games
Minnesota (TBD) at Cleveland (Messick 8-5), 6:40 p.m.
Pittsburgh (Chandler 3-8) at N.Y. Yankees (Warren 7-4), 7:05 p.m.
Tampa Bay (Rasmussen 7-5) at Toronto (Gausman 4-8), 7:07 p.m.
Baltimore (Bradish 6-9) at Boston (TBD), 7:10 p.m.
San Francisco (Mahle 2-8) at Kansas City (Avila 4-3), 7:40 p.m.
Chicago White Sox (Schultz 3-6) at Texas (Rocker 2-8), 8:05 p.m.
Detroit (Valdez 5-6) at Chicago Cubs (Roberts 0-2), 8:05 p.m.
Miami (Phillips 2-4) at Houston (Imai 5-4), 8:10 p.m.
St. Louis (Liberatore 5-6) at L.A. Angels (Ureña 5-7), 9:38 p.m.
Athletics (Perkins 2-5) at Arizona (TBD), 9:40 p.m.
Cincinnati (Burns 11-1) at Seattle (Castillo 3-8), 9:40 p.m.
Wednesday’s Games
Pittsburgh at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
San Francisco at Kansas City, 2:10 p.m.
Athletics at Arizona, 3:40 p.m.
Cincinnati at Seattle, 3:40 p.m.
St. Louis at L.A. Angels, 4:07 p.m.
Minnesota at Cleveland, 6:40 p.m.
Tampa Bay at Toronto, 7:07 p.m.
Baltimore at Boston, 7:10 p.m.
Chicago White Sox at Texas, 8:05 p.m.
Detroit at Chicago Cubs, 8:10 p.m.
Miami at Houston, 8:10 p.m.
___
NATIONAL LEAGUE
Sunday’s Games
L.A. Dodgers 8, N.Y. Yankees 2, 1st game
Pittsburgh 7, Cleveland 1
Atlanta 8, Texas 5
N.Y. Mets 6, Philadelphia 1
Milwaukee 3, Miami 1
Chicago Cubs 10, Minnesota 1
San Diego 19, Kansas City 2
Cincinnati 9, Colorado 6
Seattle 6, San Francisco 3
Washington 5, Athletics 2
Arizona 8, St. Louis 7, 10 innings
N.Y. Yankees 2, L.A. Dodgers 1, 2nd game
Monday’s Games
L.A. Dodgers at Philadelphia, 7:10 p.m.
N.Y. Mets at Milwaukee, 7:40 p.m.
San Francisco at Kansas City, 7:40 p.m.
Detroit at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
Miami at Houston, 8:10 p.m.
Washington at Colorado, 8:40 p.m.
Atlanta 3, San Diego 2
Athletics at Arizona, 9:40 p.m.
Cincinnati at Seattle, 9:40 p.m.
Pittsburgh at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
St. Louis at L.A. Angels, 10:10 p.m.
Tuesday’s Games
L.A. Dodgers (Lauer 4-5) at Philadelphia (Wheeler 10-1), 6:40 p.m.
Pittsburgh (Chandler 3-8) at N.Y. Yankees (Warren 7-4), 7:05 p.m.
San Diego (Buehler 5-5) at Atlanta (López 4-2), 7:15 p.m.
N.Y. Mets (Thornton 0-1) at Milwaukee (Sproat 3-4), 7:40 p.m.
San Francisco (Mahle 2-8) at Kansas City (Avila 4-3), 7:40 p.m.
Detroit (Valdez 5-6) at Chicago Cubs (Roberts 0-2), 8:05 p.m.
Miami (Phillips 2-4) at Houston (Imai 5-4), 8:10 p.m.
Washington (Mikolas 3-7) at Colorado (Lorenzen 3-9), 8:40 p.m.
St. Louis (Liberatore 5-6) at L.A. Angels (Ureña 5-7), 9:38 p.m.
Athletics (Perkins 2-5) at Arizona (TBD), 9:40 p.m.
Cincinnati (Burns 11-1) at Seattle (Castillo 3-8), 9:40 p.m.
Wednesday’s Games
Pittsburgh at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
N.Y. Mets at Milwaukee, 2:10 p.m.
San Francisco at Kansas City, 2:10 p.m.
Washington at Colorado, 3:10 p.m.
Athletics at Arizona, 3:40 p.m.
Cincinnati at Seattle, 3:40 p.m.
St. Louis at L.A. Angels, 4:07 p.m.
L.A. Dodgers at Philadelphia, 6:40 p.m.
San Diego at Atlanta, 7:15 p.m.
Detroit at Chicago Cubs, 8:10 p.m.
Miami at Houston, 8:10 p.m.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.