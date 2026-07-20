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Baseball Glance

The Associated Press

July 20, 2026, 9:59 PM

All Times EDT

East Division

W L Pct GB
Tampa Bay 57 42 .576
New York 56 44 .560
Boston 51 48 .515 6
Baltimore 49 52 .485 9
Toronto 46 54 .460 11½

Central Division

W L Pct GB
Chicago 52 46 .531
Cleveland 53 48 .525 ½
Minnesota 49 52 .485
Detroit 46 53 .465
Kansas City 40 60 .400 13

West Division

W L Pct GB
Texas 50 49 .505
Seattle 50 50 .500 ½
Houston 47 54 .465 4
Athletics 42 57 .424 8
Los Angeles 39 61 .390 11½

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East Division

W L Pct GB
Atlanta 58 41 .586
Philadelphia 55 45 .550
Miami 52 48 .520
Washington 50 50 .500
New York 42 58 .420 16½

Central Division

W L Pct GB
Milwaukee 62 37 .626
Chicago 56 43 .566 6
St. Louis 51 47 .520 10½
Pittsburgh 52 49 .515 11
Cincinnati 45 53 .459 16½

West Division

W L Pct GB
Los Angeles 63 37 .630
Arizona 51 48 .515 11½
San Diego 49 51 .490 14
San Francisco 42 57 .424 20½
Colorado 40 61 .396 23½

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AMERICAN LEAGUE

Sunday’s Games

Chicago White Sox 3, Toronto 0

L.A. Dodgers 8, N.Y. Yankees 2, 1st game

Boston 6, Tampa Bay 1

Pittsburgh 7, Cleveland 1

Atlanta 8, Texas 5

Chicago Cubs 10, Minnesota 1

San Diego 19, Kansas City 2

Baltimore 5, Houston 2

Seattle 6, San Francisco 3

Washington 5, Athletics 2

L.A. Angels 3, Detroit 2

N.Y. Yankees 2, L.A. Dodgers 1, 2nd game

Monday’s Games

San Francisco at Kansas City, 7:40 p.m.

Chicago White Sox at Texas, 8:05 p.m.

Detroit at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

Miami at Houston, 8:10 p.m.

Cleveland 13, Minnesota 4

Boston 6, Baltimore 5

Tampa Bay 7, Toronto 1

Athletics at Arizona, 9:40 p.m.

Cincinnati at Seattle, 9:40 p.m.

Pittsburgh at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

St. Louis at L.A. Angels, 10:10 p.m.

Tuesday’s Games

Minnesota (TBD) at Cleveland (Messick 8-5), 6:40 p.m.

Pittsburgh (Chandler 3-8) at N.Y. Yankees (Warren 7-4), 7:05 p.m.

Tampa Bay (Rasmussen 7-5) at Toronto (Gausman 4-8), 7:07 p.m.

Baltimore (Bradish 6-9) at Boston (TBD), 7:10 p.m.

San Francisco (Mahle 2-8) at Kansas City (Avila 4-3), 7:40 p.m.

Chicago White Sox (Schultz 3-6) at Texas (Rocker 2-8), 8:05 p.m.

Detroit (Valdez 5-6) at Chicago Cubs (Roberts 0-2), 8:05 p.m.

Miami (Phillips 2-4) at Houston (Imai 5-4), 8:10 p.m.

St. Louis (Liberatore 5-6) at L.A. Angels (Ureña 5-7), 9:38 p.m.

Athletics (Perkins 2-5) at Arizona (TBD), 9:40 p.m.

Cincinnati (Burns 11-1) at Seattle (Castillo 3-8), 9:40 p.m.

Wednesday’s Games

Pittsburgh at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

San Francisco at Kansas City, 2:10 p.m.

Athletics at Arizona, 3:40 p.m.

Cincinnati at Seattle, 3:40 p.m.

St. Louis at L.A. Angels, 4:07 p.m.

Minnesota at Cleveland, 6:40 p.m.

Tampa Bay at Toronto, 7:07 p.m.

Baltimore at Boston, 7:10 p.m.

Chicago White Sox at Texas, 8:05 p.m.

Detroit at Chicago Cubs, 8:10 p.m.

Miami at Houston, 8:10 p.m.

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NATIONAL LEAGUE

Sunday’s Games

L.A. Dodgers 8, N.Y. Yankees 2, 1st game

Pittsburgh 7, Cleveland 1

Atlanta 8, Texas 5

N.Y. Mets 6, Philadelphia 1

Milwaukee 3, Miami 1

Chicago Cubs 10, Minnesota 1

San Diego 19, Kansas City 2

Cincinnati 9, Colorado 6

Seattle 6, San Francisco 3

Washington 5, Athletics 2

Arizona 8, St. Louis 7, 10 innings

N.Y. Yankees 2, L.A. Dodgers 1, 2nd game

Monday’s Games

L.A. Dodgers at Philadelphia, 7:10 p.m.

N.Y. Mets at Milwaukee, 7:40 p.m.

San Francisco at Kansas City, 7:40 p.m.

Detroit at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

Miami at Houston, 8:10 p.m.

Washington at Colorado, 8:40 p.m.

Atlanta 3, San Diego 2

Athletics at Arizona, 9:40 p.m.

Cincinnati at Seattle, 9:40 p.m.

Pittsburgh at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

St. Louis at L.A. Angels, 10:10 p.m.

Tuesday’s Games

L.A. Dodgers (Lauer 4-5) at Philadelphia (Wheeler 10-1), 6:40 p.m.

Pittsburgh (Chandler 3-8) at N.Y. Yankees (Warren 7-4), 7:05 p.m.

San Diego (Buehler 5-5) at Atlanta (López 4-2), 7:15 p.m.

N.Y. Mets (Thornton 0-1) at Milwaukee (Sproat 3-4), 7:40 p.m.

San Francisco (Mahle 2-8) at Kansas City (Avila 4-3), 7:40 p.m.

Detroit (Valdez 5-6) at Chicago Cubs (Roberts 0-2), 8:05 p.m.

Miami (Phillips 2-4) at Houston (Imai 5-4), 8:10 p.m.

Washington (Mikolas 3-7) at Colorado (Lorenzen 3-9), 8:40 p.m.

St. Louis (Liberatore 5-6) at L.A. Angels (Ureña 5-7), 9:38 p.m.

Athletics (Perkins 2-5) at Arizona (TBD), 9:40 p.m.

Cincinnati (Burns 11-1) at Seattle (Castillo 3-8), 9:40 p.m.

Wednesday’s Games

Pittsburgh at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

N.Y. Mets at Milwaukee, 2:10 p.m.

San Francisco at Kansas City, 2:10 p.m.

Washington at Colorado, 3:10 p.m.

Athletics at Arizona, 3:40 p.m.

Cincinnati at Seattle, 3:40 p.m.

St. Louis at L.A. Angels, 4:07 p.m.

L.A. Dodgers at Philadelphia, 6:40 p.m.

San Diego at Atlanta, 7:15 p.m.

Detroit at Chicago Cubs, 8:10 p.m.

Miami at Houston, 8:10 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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