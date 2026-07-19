All Times EDT
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Tampa Bay
|56
|41
|.577
|—
|New York
|54
|43
|.557
|2
|Boston
|49
|48
|.505
|7
|Baltimore
|48
|51
|.485
|9
|Toronto
|46
|52
|.469
|10½
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Chicago
|51
|46
|.526
|—
|Cleveland
|52
|47
|.525
|—
|Minnesota
|49
|50
|.495
|3
|Detroit
|46
|52
|.469
|5½
|Kansas City
|40
|59
|.404
|12
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Texas
|50
|48
|.510
|—
|Seattle
|49
|50
|.495
|1½
|Houston
|47
|53
|.470
|4
|Athletics
|42
|56
|.429
|8
|Los Angeles
|38
|61
|.384
|12½
___
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Atlanta
|56
|41
|.577
|—
|Philadelphia
|55
|44
|.556
|2
|Miami
|52
|47
|.525
|5
|Washington
|49
|50
|.495
|8
|New York
|41
|58
|.414
|16
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Milwaukee
|61
|37
|.622
|—
|Chicago
|55
|43
|.561
|6
|St. Louis
|51
|46
|.526
|9½
|Pittsburgh
|51
|48
|.515
|10½
|Cincinnati
|44
|53
|.454
|16½
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Los Angeles
|62
|36
|.633
|—
|Arizona
|50
|48
|.510
|12
|San Diego
|48
|50
|.490
|14
|San Francisco
|42
|56
|.429
|20
|Colorado
|40
|60
|.400
|23
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AMERICAN LEAGUE
Saturday’s Games
Pittsburgh 7, Cleveland 1, 1st game
Chicago Cubs 6, Minnesota 2
Toronto 1, Chicago White Sox 0
Kansas City 6, San Diego 1
Boston 7, Tampa Bay 6
Texas 7, Atlanta 6
Baltimore 4, Houston 2, 11 innings
Cleveland 5, Pittsburgh 3, 2nd game
Seattle 4, San Francisco 3, 10 innings
Detroit 7, L.A. Angels 0
Athletics 15, Washington 1
L.A. Dodgers at N.Y. Yankees, ppd.
Sunday’s Games
Chicago White Sox at Toronto, 12:15 p.m.
L.A. Dodgers at N.Y. Yankees, 12:35 p.m., 1st game
Tampa Bay at Boston, 1:35 p.m.
Texas at Atlanta, 1:35 p.m.
Pittsburgh at Cleveland, 1:40 p.m.
Baltimore at Houston, 2:10 p.m.
San Diego at Kansas City, 2:10 p.m.
Minnesota at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Washington at Athletics, 4:05 p.m.
Detroit at L.A. Angels, 4:07 p.m.
San Francisco at Seattle, 4:10 p.m.
L.A. Dodgers at N.Y. Yankees, 7:20 p.m., 2nd game
Monday’s Games
Minnesota (Ryan 6-5) at Cleveland (Bibee 3-9), 6:40 p.m.
Pittsburgh (Ashcraft 9-3) at N.Y. Yankees (Warren 7-4), 7:05 p.m.
Tampa Bay (TBD) at Toronto (Cease 6-4), 7:07 p.m.
Baltimore (TBD) at Boston (TBD), 7:10 p.m.
San Francisco (TBD) at Kansas City (TBD), 7:40 p.m.
Chicago White Sox (Fedde 5-6) at Texas (TBD), 8:05 p.m.
Detroit (TBD) at Chicago Cubs (TBD), 8:05 p.m.
Miami (TBD) at Houston (TBD), 8:10 p.m.
Athletics (Springs 3-9) at Arizona (TBD), 9:40 p.m.
Cincinnati (Abbott 5-5) at Seattle (Kirby 7-8), 9:40 p.m.
St. Louis (Leahy 7-4) at L.A. Angels (Soriano 8-6), 10:10 p.m.
Tuesday’s Games
Minnesota at Cleveland, 6:40 p.m.
Pittsburgh at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Tampa Bay at Toronto, 7:07 p.m.
Baltimore at Boston, 7:10 p.m.
San Francisco at Kansas City, 7:40 p.m.
Chicago White Sox at Texas, 8:05 p.m.
Detroit at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
Miami at Houston, 8:10 p.m.
St. Louis at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Athletics at Arizona, 9:40 p.m.
Cincinnati at Seattle, 9:40 p.m.
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NATIONAL LEAGUE
Saturday’s Games
Pittsburgh 7, Cleveland 1, 1st game
Chicago Cubs 6, Minnesota 2
Colorado 10, Cincinnati 3
Philadelphia 6, N.Y. Mets 1
Kansas City 6, San Diego 1
Arizona 5, St. Louis 3
Texas 7, Atlanta 6
Milwaukee 8, Miami 6
Cleveland 5, Pittsburgh 3, 2nd game
Seattle 4, San Francisco 3, 10 innings
Athletics 15, Washington 1
L.A. Dodgers at N.Y. Yankees, ppd.
Sunday’s Games
L.A. Dodgers at N.Y. Yankees, 12:35 p.m., 1st game
N.Y. Mets at Philadelphia, 1:35 p.m.
Texas at Atlanta, 1:35 p.m.
Pittsburgh at Cleveland, 1:40 p.m.
Miami at Milwaukee, 2:10 p.m.
San Diego at Kansas City, 2:10 p.m.
Minnesota at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Cincinnati at Colorado, 3:10 p.m.
Washington at Athletics, 4:05 p.m.
San Francisco at Seattle, 4:10 p.m.
St. Louis at Arizona, 4:10 p.m.
L.A. Dodgers at N.Y. Yankees, 7:20 p.m., 2nd game
Monday’s Games
Pittsburgh (Ashcraft 9-3) at N.Y. Yankees (Warren 7-4), 7:05 p.m.
L.A. Dodgers (TBD) at Philadelphia (TBD), 7:10 p.m.
San Diego (TBD) at Atlanta (TBD), 7:15 p.m.
N.Y. Mets (Peralta 5-8) at Milwaukee (Sproat 3-4), 7:40 p.m.
San Francisco (TBD) at Kansas City (TBD), 7:40 p.m.
Detroit (TBD) at Chicago Cubs (TBD), 8:05 p.m.
Miami (TBD) at Houston (TBD), 8:10 p.m.
Washington (TBD) at Colorado (TBD), 8:40 p.m.
Athletics (Springs 3-9) at Arizona (TBD), 9:40 p.m.
Cincinnati (Abbott 5-5) at Seattle (Kirby 7-8), 9:40 p.m.
St. Louis (Leahy 7-4) at L.A. Angels (Soriano 8-6), 10:10 p.m.
Tuesday’s Games
L.A. Dodgers at Philadelphia, 6:40 p.m.
Pittsburgh at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
San Diego at Atlanta, 7:15 p.m.
N.Y. Mets at Milwaukee, 7:40 p.m.
San Francisco at Kansas City, 7:40 p.m.
Detroit at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
Miami at Houston, 8:10 p.m.
Washington at Colorado, 8:40 p.m.
St. Louis at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Athletics at Arizona, 9:40 p.m.
Cincinnati at Seattle, 9:40 p.m.
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