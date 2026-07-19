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Baseball Glance

The Associated Press

July 19, 2026, 10:05 AM

All Times EDT

East Division

W L Pct GB
Tampa Bay 56 41 .577
New York 54 43 .557 2
Boston 49 48 .505 7
Baltimore 48 51 .485 9
Toronto 46 52 .469 10½

Central Division

W L Pct GB
Chicago 51 46 .526
Cleveland 52 47 .525
Minnesota 49 50 .495 3
Detroit 46 52 .469
Kansas City 40 59 .404 12

West Division

W L Pct GB
Texas 50 48 .510
Seattle 49 50 .495
Houston 47 53 .470 4
Athletics 42 56 .429 8
Los Angeles 38 61 .384 12½

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East Division

W L Pct GB
Atlanta 56 41 .577
Philadelphia 55 44 .556 2
Miami 52 47 .525 5
Washington 49 50 .495 8
New York 41 58 .414 16

Central Division

W L Pct GB
Milwaukee 61 37 .622
Chicago 55 43 .561 6
St. Louis 51 46 .526
Pittsburgh 51 48 .515 10½
Cincinnati 44 53 .454 16½

West Division

W L Pct GB
Los Angeles 62 36 .633
Arizona 50 48 .510 12
San Diego 48 50 .490 14
San Francisco 42 56 .429 20
Colorado 40 60 .400 23

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AMERICAN LEAGUE

Saturday’s Games

Pittsburgh 7, Cleveland 1, 1st game

Chicago Cubs 6, Minnesota 2

Toronto 1, Chicago White Sox 0

Kansas City 6, San Diego 1

Boston 7, Tampa Bay 6

Texas 7, Atlanta 6

Baltimore 4, Houston 2, 11 innings

Cleveland 5, Pittsburgh 3, 2nd game

Seattle 4, San Francisco 3, 10 innings

Detroit 7, L.A. Angels 0

Athletics 15, Washington 1

L.A. Dodgers at N.Y. Yankees, ppd.

Sunday’s Games

Chicago White Sox at Toronto, 12:15 p.m.

L.A. Dodgers at N.Y. Yankees, 12:35 p.m., 1st game

Tampa Bay at Boston, 1:35 p.m.

Texas at Atlanta, 1:35 p.m.

Pittsburgh at Cleveland, 1:40 p.m.

Baltimore at Houston, 2:10 p.m.

San Diego at Kansas City, 2:10 p.m.

Minnesota at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Washington at Athletics, 4:05 p.m.

Detroit at L.A. Angels, 4:07 p.m.

San Francisco at Seattle, 4:10 p.m.

L.A. Dodgers at N.Y. Yankees, 7:20 p.m., 2nd game

Monday’s Games

Minnesota (Ryan 6-5) at Cleveland (Bibee 3-9), 6:40 p.m.

Pittsburgh (Ashcraft 9-3) at N.Y. Yankees (Warren 7-4), 7:05 p.m.

Tampa Bay (TBD) at Toronto (Cease 6-4), 7:07 p.m.

Baltimore (TBD) at Boston (TBD), 7:10 p.m.

San Francisco (TBD) at Kansas City (TBD), 7:40 p.m.

Chicago White Sox (Fedde 5-6) at Texas (TBD), 8:05 p.m.

Detroit (TBD) at Chicago Cubs (TBD), 8:05 p.m.

Miami (TBD) at Houston (TBD), 8:10 p.m.

Athletics (Springs 3-9) at Arizona (TBD), 9:40 p.m.

Cincinnati (Abbott 5-5) at Seattle (Kirby 7-8), 9:40 p.m.

St. Louis (Leahy 7-4) at L.A. Angels (Soriano 8-6), 10:10 p.m.

Tuesday’s Games

Minnesota at Cleveland, 6:40 p.m.

Pittsburgh at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Tampa Bay at Toronto, 7:07 p.m.

Baltimore at Boston, 7:10 p.m.

San Francisco at Kansas City, 7:40 p.m.

Chicago White Sox at Texas, 8:05 p.m.

Detroit at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

Miami at Houston, 8:10 p.m.

St. Louis at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Athletics at Arizona, 9:40 p.m.

Cincinnati at Seattle, 9:40 p.m.

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NATIONAL LEAGUE

Saturday’s Games

Pittsburgh 7, Cleveland 1, 1st game

Chicago Cubs 6, Minnesota 2

Colorado 10, Cincinnati 3

Philadelphia 6, N.Y. Mets 1

Kansas City 6, San Diego 1

Arizona 5, St. Louis 3

Texas 7, Atlanta 6

Milwaukee 8, Miami 6

Cleveland 5, Pittsburgh 3, 2nd game

Seattle 4, San Francisco 3, 10 innings

Athletics 15, Washington 1

L.A. Dodgers at N.Y. Yankees, ppd.

Sunday’s Games

L.A. Dodgers at N.Y. Yankees, 12:35 p.m., 1st game

N.Y. Mets at Philadelphia, 1:35 p.m.

Texas at Atlanta, 1:35 p.m.

Pittsburgh at Cleveland, 1:40 p.m.

Miami at Milwaukee, 2:10 p.m.

San Diego at Kansas City, 2:10 p.m.

Minnesota at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Cincinnati at Colorado, 3:10 p.m.

Washington at Athletics, 4:05 p.m.

San Francisco at Seattle, 4:10 p.m.

St. Louis at Arizona, 4:10 p.m.

L.A. Dodgers at N.Y. Yankees, 7:20 p.m., 2nd game

Monday’s Games

Pittsburgh (Ashcraft 9-3) at N.Y. Yankees (Warren 7-4), 7:05 p.m.

L.A. Dodgers (TBD) at Philadelphia (TBD), 7:10 p.m.

San Diego (TBD) at Atlanta (TBD), 7:15 p.m.

N.Y. Mets (Peralta 5-8) at Milwaukee (Sproat 3-4), 7:40 p.m.

San Francisco (TBD) at Kansas City (TBD), 7:40 p.m.

Detroit (TBD) at Chicago Cubs (TBD), 8:05 p.m.

Miami (TBD) at Houston (TBD), 8:10 p.m.

Washington (TBD) at Colorado (TBD), 8:40 p.m.

Athletics (Springs 3-9) at Arizona (TBD), 9:40 p.m.

Cincinnati (Abbott 5-5) at Seattle (Kirby 7-8), 9:40 p.m.

St. Louis (Leahy 7-4) at L.A. Angels (Soriano 8-6), 10:10 p.m.

Tuesday’s Games

L.A. Dodgers at Philadelphia, 6:40 p.m.

Pittsburgh at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

San Diego at Atlanta, 7:15 p.m.

N.Y. Mets at Milwaukee, 7:40 p.m.

San Francisco at Kansas City, 7:40 p.m.

Detroit at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

Miami at Houston, 8:10 p.m.

Washington at Colorado, 8:40 p.m.

St. Louis at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Athletics at Arizona, 9:40 p.m.

Cincinnati at Seattle, 9:40 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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