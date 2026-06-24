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Sports on TV for Thursday, June 25

The Associated Press

June 24, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, June 25

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:30 a.m.

FS2 — AFL: Sydney at Brisbane

GOLF

7 a.m.

GOLF — DP World Tour: DS Automobiles 83° Open d’Italia, First Round, Circolo Golf Torino, Fiano, Torino, Italy

11 .m.

GOLF — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, First Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: Travelers Championship, First Round, TPC River Highlands, Cromwell, Conn.

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

Noon

MLBN — Kansas City at Tampa Bay (12:10 p.m.)

7 p.m.

MLBN — Regional Coverage: N.Y. Yankees at Boston (7:10 p.m.) OR Texas at Toronto (7:07 p.m.)

RUGBY (MEN’S)

5:55 a.m. (Friday)

FS2 — NRL: Sydney at Brisbane

SOCCER (MEN’S)

4 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Ecuador vs. Germany, Group E, East Rutherford, N.J.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Curaçao vs. Ivory Coast, Group E, Philadelphia

7 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Tunisia vs. Netherlands, Group F, Kansas City, Mo.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Japan vs. Sweden, Group F, Arlington, Texas

10 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Turkey vs. U.S., Group D, Inglewood, Calif.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Paraguay vs. Australia, Group D, Santa Clara, Calif.

SOFTBALL

7 p.m.

ESPN — Athletes Unlimited: Talons at Blaze

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Quarterfinals

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Quarterfinals

WNBA BASKETBALL

7 p.m.

PRIME VIDEO — Los Angeles at Toronto

10 p.m.

NBATV — Dallas at Las Vegas

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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