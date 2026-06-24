Sports on TV for Thursday, June 25

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Thursday, June 25
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:30 a.m.
FS2 — AFL: Sydney at Brisbane
GOLF
7 a.m.
GOLF — DP World Tour: DS Automobiles 83° Open d’Italia, First Round, Circolo Golf Torino, Fiano, Torino, Italy
11 .m.
GOLF — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, First Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: Travelers Championship, First Round, TPC River Highlands, Cromwell, Conn.
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
Noon
MLBN — Kansas City at Tampa Bay (12:10 p.m.)
7 p.m.
MLBN — Regional Coverage: N.Y. Yankees at Boston (7:10 p.m.) OR Texas at Toronto (7:07 p.m.)
RUGBY (MEN’S)
5:55 a.m. (Friday)
FS2 — NRL: Sydney at Brisbane
SOCCER (MEN’S)
4 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Ecuador vs. Germany, Group E, East Rutherford, N.J.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Curaçao vs. Ivory Coast, Group E, Philadelphia
7 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Tunisia vs. Netherlands, Group F, Kansas City, Mo.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Japan vs. Sweden, Group F, Arlington, Texas
10 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Turkey vs. U.S., Group D, Inglewood, Calif.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Paraguay vs. Australia, Group D, Santa Clara, Calif.
SOFTBALL
7 p.m.
ESPN — Athletes Unlimited: Talons at Blaze
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Quarterfinals
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Quarterfinals
WNBA BASKETBALL
7 p.m.
PRIME VIDEO — Los Angeles at Toronto
10 p.m.
NBATV — Dallas at Las Vegas
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