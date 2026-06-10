Sports on TV for Thursday, June 11

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Thursday, June 11
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:30 a.m.
FS2 — AFL: Adelaide at Western
5:25 a.m. (Friday)
FS2 — AFL: Gold Coast at Geelong
CFL FOOTBALL
8 p.m.
CBSSN — Hamilton at Winnipeg
COLLEGE TRACK AND FIELD (WOMEN’S)
8 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Championships – Day 1, Eugene, Ore.
GOLF
11 a.m.
GOLF — LPGA Tour: Dow Championship, First Round, Midland Country Club, Midland, Mich.
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: RBC Canadian Open, First Round, TPC Toronto at Osprey Valley (North Course), Caledon, Ontario
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Arizona at Miami (1:10 p.m.) OR Minnesota at Detroit (1:10 p.m.)
7 p.m.
ESPN — Seattle at Baltimore
NHL HOCKEY
8 p.m.
ABC — Stanley Cup Final: Vegas at Carolina, Game 5
RUGBY (MEN’S)
9 p.m.
ESPN2 — MLR: California at Seattle
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
FOX — 2026 FIFA World Cup Group Stage: Mexico vs. South Africa, Group A, Mexico City
PEACOCK — 2026 FIFA World Cup Group Stage: Mexico vs. South Africa, Group A, Mexico City
10 p.m.
FS1 — 2026 FIFA World Cup Group Stage: South Korea vs. Czechia, Group A, Guadalajara, Mexico
PEACOCK — 2026 FIFA World Cup Group Stage: South Korea vs. Czechia, Group A, Guadalajara, Mexico
SOFTBALL
5 p.m.
CBSSN — Athletes Unlimited: Cascade at Blaze
9 p.m.
ESPNU — Athletes Unlimited: Bandits at Talons
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — London-WTA, Stuttgart-ATP & s-Hertogenbosch-ATP/WTA Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — London-WTA, Stuttgart-ATP & s-Hertogenbosch-ATP/WTA Early Rounds
5 a.m. (Friday)
TENNIS CHANNEL — London-WTA, Stuttgart-ATP & s-Hertogenbosch-ATP/WTA Quarterfinals
6 a.m. (Friday)
TENNIS CHANNEL — London-WTA, Stuttgart-ATP & s-Hertogenbosch-ATP/WTA Quarterfinals
WNBA BASKETBALL
7 p.m.
PRIME VIDEO — Chicago at Indiana
9 p.m.
PRIME VIDEO — Phoenix at Dallas
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