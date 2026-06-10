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Sports on TV for Thursday, June 11

The Associated Press

June 10, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, June 11

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:30 a.m.

FS2 — AFL: Adelaide at Western

5:25 a.m. (Friday)

FS2 — AFL: Gold Coast at Geelong

CFL FOOTBALL

8 p.m.

CBSSN — Hamilton at Winnipeg

COLLEGE TRACK AND FIELD (WOMEN’S)

8 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Championships – Day 1, Eugene, Ore.

GOLF

11 a.m.

GOLF — LPGA Tour: Dow Championship, First Round, Midland Country Club, Midland, Mich.

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: RBC Canadian Open, First Round, TPC Toronto at Osprey Valley (North Course), Caledon, Ontario

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Arizona at Miami (1:10 p.m.) OR Minnesota at Detroit (1:10 p.m.)

7 p.m.

ESPN — Seattle at Baltimore

NHL HOCKEY

8 p.m.

ABC — Stanley Cup Final: Vegas at Carolina, Game 5

RUGBY (MEN’S)

9 p.m.

ESPN2 — MLR: California at Seattle

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

FOX — 2026 FIFA World Cup Group Stage: Mexico vs. South Africa, Group A, Mexico City

PEACOCK — 2026 FIFA World Cup Group Stage: Mexico vs. South Africa, Group A, Mexico City

10 p.m.

FS1 — 2026 FIFA World Cup Group Stage: South Korea vs. Czechia, Group A, Guadalajara, Mexico

PEACOCK — 2026 FIFA World Cup Group Stage: South Korea vs. Czechia, Group A, Guadalajara, Mexico

SOFTBALL

5 p.m.

CBSSN — Athletes Unlimited: Cascade at Blaze

9 p.m.

ESPNU — Athletes Unlimited: Bandits at Talons

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — London-WTA, Stuttgart-ATP & s-Hertogenbosch-ATP/WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — London-WTA, Stuttgart-ATP & s-Hertogenbosch-ATP/WTA Early Rounds

5 a.m. (Friday)

TENNIS CHANNEL — London-WTA, Stuttgart-ATP & s-Hertogenbosch-ATP/WTA Quarterfinals

6 a.m. (Friday)

TENNIS CHANNEL — London-WTA, Stuttgart-ATP & s-Hertogenbosch-ATP/WTA Quarterfinals

WNBA BASKETBALL

7 p.m.

PRIME VIDEO — Chicago at Indiana

9 p.m.

PRIME VIDEO — Phoenix at Dallas

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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