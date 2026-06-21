Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Monday, June 22

The Associated Press

June 21, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, June 22

COLLEGE BASEBALL

7 p.m.

ESPN — Men’s College World Series – Finals: Oklahoma vs. North Carolina, Game 3, Omaha, Neb. (if necessary)

ESPNU — Men’s College World Series – Finals: Oklahoma vs. North Carolina, Game 3, Omaha, Neb. (Altcast) (if necessary)

MLB BASEBALL

6:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Kansas City at Tampa Bay (6:40 p.m.) OR N.Y. Yankees at Detroit (joined in progress) (6:10 p.m.)

10 p.m.

ESPN — Atlanta at San Diego

NHL HOCKEY

3 p.m.

NHLN — 2026 Hockey Hall of Fame Inductee Announcement

SOCCER (MEN’S)

1 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Argentina vs. Austria, Group J, Arlington, Texas

5 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: France vs. Iraq, Group I, Philadelphia

8 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Norway vs. Senegal, Group I, East Rutherford, N.J.

11 p.m.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Jordan vs. Algeria, Group J, Santa Clara, Calif.

SOFTBALL

8 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Spark at Talons

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Early Rounds

5 a.m. (Tuesday)

TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Early Rounds

6 a.m. (Tuesday)

TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Early Rounds

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

USA — Phoenix at Indiana

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Other Sports News | Soccer News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up