Sports on TV for Monday, June 22

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, June 22
COLLEGE BASEBALL
7 p.m.
ESPN — Men’s College World Series – Finals: Oklahoma vs. North Carolina, Game 3, Omaha, Neb. (if necessary)
ESPNU — Men’s College World Series – Finals: Oklahoma vs. North Carolina, Game 3, Omaha, Neb. (Altcast) (if necessary)
MLB BASEBALL
6:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Kansas City at Tampa Bay (6:40 p.m.) OR N.Y. Yankees at Detroit (joined in progress) (6:10 p.m.)
10 p.m.
ESPN — Atlanta at San Diego
NHL HOCKEY
3 p.m.
NHLN — 2026 Hockey Hall of Fame Inductee Announcement
SOCCER (MEN’S)
1 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Argentina vs. Austria, Group J, Arlington, Texas
5 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: France vs. Iraq, Group I, Philadelphia
8 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Norway vs. Senegal, Group I, East Rutherford, N.J.
11 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Jordan vs. Algeria, Group J, Santa Clara, Calif.
SOFTBALL
8 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Spark at Talons
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Early Rounds
5 a.m. (Tuesday)
TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Early Rounds
6 a.m. (Tuesday)
TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Early Rounds
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
USA — Phoenix at Indiana
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.