Sports on TV for June 22 – 28

ADV20-21
(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, June 22
COLLEGE BASEBALL
7 p.m.
ESPN — Men’s College World Series – Finals: TBD, Game 3, Omaha, Neb. (if necessary)
ESPNU — Men’s College World Series – Finals: TBD, Game 3, Omaha, Neb. (Altcast) (if necessary)
MLB BASEBALL
6:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Kansas City at Tampa Bay (6:40 p.m.) OR N.Y. Yankees at Detroit (6:40 p.m.)
10 p.m.
ESPN — Atlanta at San Diego
SOCCER (MEN’S)
1 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Argentina vs. Austria, Group J, Arlington, Texas
5 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: France vs. Iraq, Group I, Philadelphia
8 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Norway vs. Senegal, Group I, East Rutherford, N.J.
11 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Jordan vs. Algeria, Group J, Santa Clara, Calif.
SOFTBALL
8 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Spark at Talons
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
USA — Phoenix at Indiana
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Tuesday, June 23
MLB BASEBALL
Noon
MLBN — 2026 MLB Scouting Combine: From Phoenix
5 p.m.
MLBN — Houston at Toronto (joined in progress) (4:07 p.m.)
7:30 p.m.
TBS — L.A. Dodgers at Minnesota (7:40 p.m.)
9:30 p.m.
MLBN — Athletics at San Francisco (9:45 p.m.)
NBA BASKETBALL
8 p.m.
ABC — 2026 NBA Draft: First Round, New York
ESPN — 2026 NBA Draft: First Round, New York
NBATV — 2026 NBA Draft: First Round, New York
SOCCER (MEN’S)
1 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Portugal vs. Uzbekistan, Group K, Houston
4 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: England vs. Ghana, Group L, Foxborough, Mass.
7 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Panama vs. Croatia, Group L, Toronto
10 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Colombia vs. Congo DR, Group K, Guadalajara, Mexico
SOFTBALL
7 p.m.
ESPNU — Athletes Unlimited: Bandits at Volts
9 p.m.
CBSSN — Athletes Unlimited: Spark at Talons
WNBA BASKETBALL
10 p.m.
USA — New York at Las Vegas
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Wednesday, June 24
MLB BASEBALL
Noon
MLBN — Texas at Miami (12:10 p.m.)
3 p.m.
MLBN — Boston at Colorado (3:10 p.m.)
6:40 p.m.
PRIME VIDEO — N.Y. Yankees at Detroit
7 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Chicago Cubs at N.Y. Mets (7:10 p.m.) OR Milwaukee at Cincinnati (7:10 p.m.)
10 p.m.
MLBN — Athletics at San Francisco (joined in progress) (9:45 p.m.)
NBA BASKETBALL
8 p.m.
ESPN — 2026 NBA Draft: Second Round, New York
NBATV — 2026 NBA Draft: Second Round, New York
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Switzerland vs. Canada, Group B, Vancouver, British Columbia
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Bosnia-Herzegovina vs. Qatar, Group B, Seattle
6 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Scotland vs. Brazil, Group C, Miami Gardens, Fla.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Morocco vs. Haiti, Group C, Atlanta
8 p.m.
ESPN2 — USL Championship: San Antonio at Colorado Springs
9 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Czech Republic vs. Mexico, Group A, Mexico City
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: South Africa vs. South Korea, Group A, Guadalupe, Mexico
SOFTBALL
8 p.m.
CBSSN — Athletes Unlimited: Bandits at Volts
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
USA — Phoenix at Indiana
10 p.m.
USA — Atlanta at Golden State
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Thursday, June 25
GOLF
7 a.m.
GOLF — DP World Tour: DS Automobiles 83° Open d’Italia, First Round, Circolo Golf Torino, Fiano, Torino, Italy
11 .m.
GOLF — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, First Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: Travelers Championship, First Round, TPC River Highlands, Cromwell, Conn.
MLB BASEBALL
Noon
MLBN — Kansas City at Tampa Bay (12:10 p.m.)
7 p.m.
MLBN — Regional Coverage: N.Y. Yankees at Boston (7:10 p.m.) OR Texas at Toronto (7:07 p.m.)
SOCCER (MEN’S)
4 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Ecuador vs. Germany, Group E, East Rutherford, N.J.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Curacao vs. Ivory Coast, Group E, Philadelphia
7 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Tunisia vs. Netherlands, Group F, Kansas City, Mo.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Japan vs. Sweden, Group F, Arlington, Texas
10 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Turkey vs. U.S., Group D, Inglewood, Calif.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Paraguay vs. Australia, Group D, Santa Clara, Calif.
SOFTBALL
7 p.m.
ESPN — Athletes Unlimited: Talons at Blaze
WNBA BASKETBALL
7 p.m.
PRIME VIDEO — Los Angeles at Toronto
10 p.m.
NBATV — Dallas at Las Vegas
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Friday, June 26
AUTO RACING
7:30 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Red Bull Ring, Spielberg, Austria
11 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Red Bull Ring, Spielberg, Austria
6:30 a.m. (Saturday)
APPLE TV — Formula 1: Practice, Red Bull Ring, Spielberg, Austria
GOLF
7 a.m.
GOLF — DP World Tour: DS Automobiles 83° Open d’Italia, Second Round, Circolo Golf Torino, Fiano, Torino, Italy
11 .m.
GOLF — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, Second Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: Travelers Championship, Second Round, TPC River Highlands, Cromwell, Conn.
9 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: DICK’S Open, First Round, En-Joie Golf Course, Endicott, N.Y. (taped)
MLB BASEBALL
7 p.m.
MLBN — Seattle at Cleveland (7:10 p.m.)
7:40 p.m.
APPLE TV — Chicago Cubs at Milwaukee
9:40 p.m.
APPLE TV — L.A. Dodgers at San Diego
10 p.m.
MLBN — Atlanta at San Francisco (10:15 p.m.)
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Norway vs. France, Group I, Foxborough, Mass.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Senegal vs. Iraq, Group I, Toronto
8 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Uruguay vs. Spain, Group H, Guadalajara, Mexico
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Cape Verde vs. Saudi Arabia, Group H, Houston
11 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: New Zealand vs. Belgium, Group G, Vancouver, British Columbia
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Egypt vs. Iran, Group G, Seattle
SOFTBALL
6 p.m.
CBSSN — Athletes Unlimited: Talons at Blaze
8 p.m.
ESPNU — Athletes Unlimited: Cascade at Volts
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ION — TBA
10 p.m.
ION — Atlanta at Golden State
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Saturday, June 27
AUTO RACING
6:30 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Red Bull Ring, Spielberg, Austria
10 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Qualifying, Red Bull Ring, Spielberg, Austria
5:30 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Pit Boss/FoodMaxx 250, Sonoma Raceway, Sonoma, Calif.
BIG3 BASKETBALL
4 p.m.
CBS — Week 2: LA Riot vs. Dallas Power, Detroit Amps vs. Miami 305, Houston Rig Hands vs. Boston Ball Hogs, DMV Trilogy vs. Chicago Triplets, Detroit
GOLF
7:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: DS Automobiles 83° Open d’Italia, Third Round, Circolo Golf Torino, Fiano, Torino, Italy
10 a.m.
NBCSN — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, Third Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.
Noon
NBC — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, Third Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: Travelers Championship, Third Round, TPC River Highlands, Cromwell, Conn.
3 p.m.
GOLF — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, Third Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.
NBC — PGA Tour: Travelers Championship, Third Round, TPC River Highlands, Cromwell, Conn.
5 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: DICK’S Open, Second Round, En-Joie Golf Course, Endicott, N.Y.
6 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: DS Automobiles 83° Open d’Italia, Final Round, Circolo Golf Torino, Fiano, Torino, Italy
LACROSSE (MEN’S)
4 p.m.
ESPN — PLL: TBA, San Diego
MIXED MARTIAL ARTS
10 p.m.
ESPN2 — PFL: Main Card, San Diego
MLB BASEBALL
1 p.m.
ABC — N.Y. Yankees at Boston (1:10 p.m.)
4 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Philadelphia at N.Y. Mets (4:10 p.m.) OR Kansas City at Chicago White Sox (4:10 p.m.)
8:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: L.A. Dodgers at San Diego (8:40 p.m.) OR Atlanta at San Francisco (9:05 p.m.)
SOCCER (MEN’S)
5 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Panama vs. England, Group L, East Rutherford, N.J.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Croatia vs. Ghana, Group L, Philadelphia
7:30 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Colombia vs. Portugal, Group K, Miami Gardens, Fla.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Congo DR vs. Uzbekistan, Group K, Atlanta
10 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Jordan vs. Argentina, Group J, Arlington, Texas
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Algeria vs. Austria, Group J, Kansas City, Mo.
SOFTBALL
2 p.m.
ESPN — Athletes Unlimited: Talons at Blaze
5 p.m.
CBSSN — Athletes Unlimited: Bandits at Spark
WNBA BASKETBALL
2 p.m.
CBS — Phoenix at Toronto
8 p.m.
CBS — Los Angeles at Indiana
X GAMES
4 p.m.
ABC — X Games Sacramento 2026: Day 2, From Sacramento, Calif.
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Sunday, June 28
AUTO RACING
9 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Lenova Austrian Grand Prix, Red Bull Ring, Spielberg, Austria
3:30 p.m.
TNT — NASCAR Cup Series: Toyota / Save Mart 350, In-Season Challenge – Round 1, Sonoma Raceway, Sonoma, Calif.
5:30 p.m.
FOX — NHRA: Summit Racing Equipment NHRA Nationals, Summit Racing Equipment Motorsports Park, Norwalk, Ohio
GOLF
6 a.m.
GOLF — DP World Tour: DS Automobiles 83° Open d’Italia, Final Round, Circolo Golf Torino, Fiano, Torino, Italy
9 a.m.
NBCSN — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, Final Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.
11 a.m.
GOLF — PGA Tour Champions: DICK’S Open, Final Round, En-Joie Golf Course, Endicott, N.Y.
1 p.m.
NBC — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, Final Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.
2 p.m.
GOLF — PGA Tour: Travelers Championship, Final Round, TPC River Highlands, Cromwell, Conn.
4 p.m.
NBC — PGA Tour: Travelers Championship, Final Round, TPC River Highlands, Cromwell, Conn.
MLB BASEBALL
1:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Cincinnati at Pittsburgh (1:35 p.m.) OR Arizona at Tampa Bay (1:40 p.m.)
3 p.m.
NBCSN — Athletics at L.A. Angels (3:15 p.m.)
PEACOCK — Athletics at L.A. Angels (3:15 p.m.)
7 p.m.
NBC — N.Y. Yankees at Boston (7:20 p.m.)
PEACOCK — N.Y. Yankees at Boston (7:20 p.m.)
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: TBD, Inglewood, Calif.
SOFTBALL
1 p.m.
ESPN — Athletes Unlimited: Cascade at Volts
8 p.m.
MLBN — Athletes Unlimited: Bandits at Spark
WNBA BASKETBALL
2 p.m.
CBS — Minnesota at Dallas
4 p.m.
CBS — Las Vegas at Chicago
7 p.m.
ESPN — New York at Golden State
X GAMES
4 p.m.
ABC — X Games Sacramento 2026: Day 2, From Sacramento, Calif.
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