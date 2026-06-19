Sports on TV for June 20 – 21

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Saturday, June 20
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
1 a.m. (Sunday)
FS2 — AFL: Western at St. Kilda
AUTO RACING
8:55 a.m.
FS1 — FIM MotoGP: Czechia Grand Prix – Sprint Race, Ostrovačice, Czechia
10 a.m.
FS1 — Indy NXT Series: Qualifying, Road America, Elkhart Lake, Wis.
11 a.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Road America, Elkhart Lake, Wis.
12:30 p.m.
FS1 — Indy NXT Series: Grand Prix at Road America – Race 1, Road America, Elkhart Lake, Wis.
1 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Qualifying, Naval Base Coronado, San Diego
NBCSN — Pro Motocross Championship: High Point National, High Point Raceway, Mt. Morris, Pa.
2 p.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Qualifying, Road America, Elkhart Lake, Wis.
2:30 p.m.
PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Qualifying, Naval Base Coronado, San Diego
5 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: United Rentals Driven to Serve 250, Naval Base Coronado, San Diego
6:30 p.m.
FS2 — ARCA Menards Series: Herr’s Snacks 200, Berlin Raceway, Marne, Mich.
BIG3 BASKETBALL
4 p.m.
CBS — Week 1: Detroit Amps vs. DMV Trilogy, LA Riot vs. Miami 305, Houston Rig Hands vs. Chicago Triplets, Dallas Power vs. Boston Ball Hogs, Los Angeles
BOWLING
1 p.m.
CBSSN — PBA Elite League: Battle of the Brands – Prelims, Bethlehem, Pa.
3 p.m.
CBSSN — PBA Elite League: Battle of the Brands – Championship, Bethlehem, Pa.
CFL FOOTBALL
7 p.m.
CBSSN — Saskatchewan at Calgary
COLLEGE BASEBALL
8 p.m.
ESPN — Men’s College World Series – Finals: Oklahoma vs. North Carolina, Game 1, Omaha, Neb.
ESPNU — Men’s College World Series – Finals: Oklahoma vs. North Carolina, Game 1, Omaha, Neb. (Altcast)
GOLF
10 a.m.
USA — PGA Tour: U.S. Open, Third Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.
Noon
NBC — PGA Tour: U.S. Open, Third Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.
3 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Meijer LPGA Classic for Simply Give, Third Round, Blythefield Country Club, Belmont, Mich.
HORSE RACING
9 a.m.
NBC — Breeders’ Cup Challenge Series: Royal Ascot, Ascot Racecourse, Berkshire, England
Noon
NBCSN — Breeders’ Cup Challenge Series: Royal Ascot, Ascot Racecourse, Berkshire, England
12:30 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
3:30 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
LACROSSE (MEN’S)
9 p.m.
ESPN2 — PLL: Maryland at New York
MILB BASEBALL
7 p.m.
MLBN — Triple-A: Scranton/Wilkes-Barre at Columbus
MLB BASEBALL
1:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Cincinnati at N.Y. Yankees (1:35 p.m.) OR Toronto at Chicago Cubs (2:20 p.m.)
4:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Milwaukee at Atlanta (joined in progress) (4:10 p.m.) OR San Diego at Texas (joined in progress) (4:05 p.m.)
7 p.m.
FOX — Regional Coverage: Cleveland at Houston (7:15 p.m.) OR N.Y. Mets at Philadelphia (7:15 p.m.)
10 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Baltimore at L.A. Dodgers (10:10 p.m.) OR Boston at Seattle (10:10 p.m.)
SAILING
5 p.m.
CBSSN — SailGP: Event 07 – Day 1, Halifax, Nova Scotia (taped)
SOCCER (MEN’S)
1 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Netherlands vs. Sweden, Group F, Houston
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Netherlands vs. Sweden, Group F, Houston
4 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Germany vs. Ivory Coast, Group E, Toronto
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Germany vs. Ivory Coast, Group E, Toronto
8 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Ecuador vs. Curaçao, Group E, Kansas City, Mo.
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Ecuador vs. Curaçao, Group E, Kansas City, Mo.
10:30 p.m.
CBSSN — USL Championship: Orange County at Las Vegas
Midnight
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Tunisia vs. Japan, Group F, Monterrey, Mexico
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Tunisia vs. Japan, Group F, Monterrey, Mexico
SOFTBALL
Noon
ESPN — Athletes Unlimited: Blaze at Bandits
TENNIS
5:30 a.m.
TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Semifinals
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Semifinals
6 a.m. (Sunday)
TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Finals
WNBA BASKETBALL
1 p.m.
ABC — Indiana at Atlanta
3 p.m.
ABC — Seattle at Phoenix
8 p.m.
CBS — Chicago at Dallas
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(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, June 21
AUTO RACING
7:30 a.m.
FS1 — FIM MotoGP: Czechia Grand Prix, Ostrovačice, Czechia
10 a.m.
CBSSN — FIM Motocross World Championship: MX2, Montevarchi, Italy
11 a.m.
CBSSN — FIM Motocross World Championship: MXGP, Montevarchi, Italy
FS1 — NTT IndyCar Series: Warmup, Road America, Elkhart Lake, Wis.
Noon
FS1 — Indy NXT Series: Grand Prix at Road America – Race 2, Road America, Elkhart Lake, Wis.
2 p.m.
FOX — NTT IndyCar Series: Xpel Grand Prix at Road America, Road America, Elkhart Lake, Wis.
4 p.m.
PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Anduril 250, Naval Base Coronado, San Diego
BOWLING
Noon
CBSSN — PBA Tour: Norm Duke Open, Semifinal, Bethlehem, Pa.
2 p.m.
CBSSN — PBA Tour: Norm Duke Open, Semifinal, Bethlehem, Pa.
4 p.m.
CBSSN — PBA Tour: Norm Duke Open, Final, Bethlehem, Pa.
COLLEGE BASEBALL
2:30 p.m.
ABC — Men’s College World Series – Finals: North Carolina vs. Oklahoma, Game 2, Omaha, Neb.
ESPNU — Men’s College World Series – Finals: North Carolina vs. Oklahoma, Game 2, Omaha, Neb. (Altcast)
FOOTBALL (WOMEN’S)
4 p.m.
ESPN2 — 2026 WNFC IX Cup: Texas vs. San Diego, Championship, Frisco, Texas
GOLF
9 a.m.
USA — PGA Tour: U.S. Open, Final Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.
11 a.m.
GOLF — LPGA Tour: Meijer LPGA Classic for Simply Give, Final Round, Blythefield Country Club, Belmont, Mich.
Noon
NBC — PGA Tour: U.S. Open, Final Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.
1 p.m.
CBS — LPGA Tour: Meijer LPGA Classic for Simply Give, Final Round, Blythefield Country Club, Belmont, Mich.
HORSE RACING
12:30 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
1 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
2 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Chicago White Sox at Detroit (1:40 p.m.) OR Washington at Tampa Bay (1:40 p.m.)
3 p.m.
NBCSN — Minnesota at Arizona (3:15 p.m.)
PEACOCK — Minnesota at Arizona (3:15 p.m.)
7 p.m.
NBC — N.Y. Mets at Philadelphia (7:20 p.m.)
PEACOCK — N.Y. Mets at Philadelphia (7:20 p.m.)
RUGBY (MEN’S)
8 p.m.
ESPN2 — MLR Playoffs: California at Chicago, Championship
SAILING
5 p.m.
CBSSN — SailGP: Event 07 – Day 2, Halifax, Nova Scotia (taped)
SOCCER (MEN’S)
Noon
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Spain vs. Saudi Arabia, Group H, Atlanta
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Spain vs. Saudi Arabia, Group H, Atlanta
3 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Belgium vs. Iran, Group G, Inglewood, Calif.
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Belgium vs. Iran, Group G, Inglewood, Calif.
6 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Uruguay vs. Cape Verde, Group H, Miami Gardens, Fla.
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Uruguay vs. Cape Verde, Group H, Miami Gardens, Fla.
9 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: New Zealand vs. Egypt, Group G, Vancouver, British Columbia
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: New Zealand vs. Egypt, Group G, Vancouver, British Columbia
SOFTBALL
12:30 p.m.
ESPN — Athletes Unlimited: Spark at Cascade
8 p.m.
MLBN — Athletes Unlimited: Blaze at Bandits
SPECIAL OLYMPICS
Noon
ABC — 2026 Special Olympics Opening Ceremony Recap: From Minneapolis
TENNIS
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Finals
Noon
TENNIS CHANNEL — Bad Homburg-WTA Early Rounds
5 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Early Rounds
6 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Early Rounds
WNBA BASKETBALL
4 p.m.
CBS — Golden State at Las Vegas
6 p.m.
NBATV — Washington at Minnesota
8 p.m.
ESPN — New York at Los Angeles
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