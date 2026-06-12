NHRA Thunder Valley Nationals Qualifying

Friday
At Bristol Dragway
Bristol, Tenn.
Qualifying after two rounds
Top Fuel
1. Leah Pruett, 3.794 seconds, 332.43 mph; 2. Antron Brown, 3.801, 329.50; 3. Tony Schumacher, 3.803, 326.16; 4. Tony Stewart, 3.807, 332.10; 5. Billy Torrence, 3.814, 338.17; 6. Josh Hart, 3.815, 327.03; 7. Shawn Reed, 3.821, 319.60; 8. Shawn Langdon, 3.852, 328.54; 9. Doug Kalitta, 3.927, 311.99; 10. Maddi Gordon, 3.965, 311.77; 11. Keith Murt, 3.968, 295.79; 12. Justin Ashley, 4.422, 197.33; 13. Jasmine Salinas, 4.573, 173.83; 14. Will Smith, 6.807, 94.83; 15. Clay Millican, 8.563, 79.90.
Funny Car
1. Matt Hagan, Dodge Charger, 4.009, 319.60; 2. Jack Beckman, Chevy Camaro, 4.017, 318.54; 3. Spencer Hyde, Ford Mustang, 4.030, 319.07; 4. Chad Green, Mustang, 4.189, 242.84; 5. Austin Prock, Mustang, 4.382, 238.34; 6. Cruz Pedregon, Charger, 4.484, 207.11; 7. Daniel Wilkerson, Mustang, 4.503, 201.04; 8. Jeff Arend, Charger, 4.810, 171.29; 9. J.R. Todd, Toyota GR Supra, 5.127, 153.13; 10. Ron Capps, GR Supra, 5.346, 137.82; 11. Jordan Vandergriff, Camaro, 5.357, 136.07; 12. Alexis DeJoria, Camaro, 5.455, 133.67; 13. Dave Richards, Mustang, 5.512, 130.82; 14. Jon Capps, Charger, 6.371, 102.22.
Pro Stock
1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.673, 204.45; 2. Matt Latino, Camaro, 6.676, 205.04; 3. Dallas Glenn, Camaro, 6.687, 204.66; 4. Greg Stanfield, Camaro, 6.688, 205.26; 5. Jeg Coughlin, Camaro, 6.689, 205.16; 6. Cody Anderson, Camaro, 6.691, 205.60; 7. Aaron Stanfield, Camaro, 6.691, 205.41; 8. Matt Hartford, Camaro, 6.700, 204.35; 9. Stephen Bell, Camaro, 6.709, 204.35; 10. Erica Enders, Camaro, 6.714, 206.04; 11. Eric Latino, Camaro, 6.718, 205.41; 12. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.722, 204.60; 13. Kenny Delco, Camaro, 6.785, 203.65; 14. Shane Tucker, Camaro, 13.424, 65.64.
Pro Stock Motorcycle
1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.867, 196.59; 2. Ryan Oehler, EBR, 6.898, 198.52; 3. Angie Smith, Buell, 6.899, 197.54; 4. Brayden Davis, Buell, 6.903, 197.08; 5. Richard Gadson, Suzuki, 6.908, 194.58; 6. Joey Gladstone, Buell, 6.935, 195.79; 7. John Hall, Beull, 6.953, 196.73; 8. Kelly Clontz, Suzuki, 6.966, 194.38; 9. Steve Johnson, Suzuki, 7.003, 191.92; 10. Chase Van Sant, Suzuki, 7.021, 194.63; 11. Chris Bostick, Suzuki, 7.065, 191.08; 12. Geno Scali, Suzuki, 7.066, 191.38; 13. Wesley Wells, Suzuki, 7.188, 183.15; 14. Marc Ingwersen, EBR, 7.310, 151.51; 15. Jianna Evaristo, Buell, 7.815, 129.92.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.