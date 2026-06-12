NCAA Division I Track & Field Results

Friday At Hayward Field Eugene, Ore. All distances in meters Final Men’s Final Team Results 1, Arkansas, 56 points. 2,…

Friday

At Hayward Field

Eugene, Ore.

All distances in meters

Final

Men’s

Final Team Results

1, Arkansas, 56 points. 2, Georgia, 49. 3, Tennessee, 46. 4, LSU, 42. 5, Oregon, 40. 6, Auburn, 33. 7, Louisville, 32. 8, Kansas St., 30. 9, Nebraska, 28. 10, Southern Cal, 27. 11, Texas A&M, 23. 12, Alabama, 21. 12, N. Carolina A&T, 21. 14, New Mexico, 20. 15, Florida, 18. 16, Oklahoma, 16. 16, Oklahoma St., 16. 18, Minnesota, 14. 19, Air Force, 13. 19, Virginia, 13. 21, BYU, 12. 21, Ohio St., 12. 23, N. Arizona, 11. 23, Penn St., 11. 23, Purdue, 11. 26, Iowa, 10. 26, Texas, 10. 26, Michigan, 10. 26, Princeton, 10. 30, Texas Tech, 8. 30, Utah St., 8. 30, Middle Tenn., 8. 30, Tulane, 8.

100 M

1, Kanyinsola Ajayi, Auburn, 9.72. 2, Jaiden Reid, LSU, 9.82. 3, Jelani Watkins, Arkansas, 9.87. 4, Davonte Howell, Tennessee, 9.88. 5, Eddie Nketia, Southern Cal, 9.95. 6, Mustapha Bokpin, Middle Tenn., 9.99. 7, Mason Lawyer, Arizona, 10.04. 8, Omari Lewis, Auburn, 10.07. 9, Israel Okon, Auburn, 10.12.

100 M Wheelchair

1, Evan Correll, Illinois, 14.32. 2, Jason Robinson, Illinois, 15.36. 3, Aidan Gravelle, Arizona, 15.72. 4, Jeffrey Files, Arizona, 16.03, 5, Wyatt Willand, Arizona, 16.75. 6, Luke Bowman, Michigan, 19.85. 7, Jonathan Osborn, Michigan, 22.45. 8, Charlie Ruehl, Arizona, 30.85.

100 M Hurdles

1, Ja’Kobe Tharp, Auburn, 12.90. 2, Kendrick Smallwood, Texas, 12.95. 3, Braxton Brann, Ohio St., 13.07. 4, Jason Holmes, N. Carolina A&T, 13.16. 5, Bradley Franklin, Samford, 13.19. 6, Demario Prince, Baylor, 13.25. 7, Andre Korbmacher, Florida St., 13.30. 8, Matthew Sophia, LSU, 13.50. 9, Zach Extine, Florida St., 13.59.

200 M

1, Jaiden Reid, LSU, 19.63. 2, Israel Okon, Auburn, 19.99., 3, Trelee Banks, Indiana, 20.02. 4, Mustapha Bokpin, Middle Tenn., 20.04. 5, T’Mars McCallum, Tennessee, 20.09. 6, Eddie Nketia, Southern Cal, 20.19. 7, Ian Dossman, Cal. St. Fullerton, 20.24. 8, Jordan Urrutia, Mississippi, 20.33. 9, Mason Lawyer, Arizona, 20.34.

400 M

1, Samuel Ogazi, Alabama, 43.38. 2, Jonathan Simms, Georgia, 43.92. 3, Sidi Njie, Georgia, 44.20. 4, Samuel Vessat, Purdue, 44.47. 5, Jordan Pierre, Arkansas, 44.49. 6, Justin Braun, Florida, 44.79. 7, Jaden Marchan, Georgetown, 44.87. 8, Amal Glasgow, LSU, 45.14. 9, TJ Tomlyanovich, Arkansas, 45.84.

400 M Hurdles

1, Vance Nilsson, Florida, 48.06. 2, Ja’Qualon Scott, Texas A&M, 48.82. 3, Isaiah Taylor, N. Carolina A&T, 49.03. Marc Anthony Ibrahim, Tennessee, 49.06. 5, Devin Nugent, Auburn, 49.50. 6, Jayden Douglas, TCU, 49.68. 7, Xzaviah Taylor, N. Carolina A&T, 49.98. 8, Josiah Johnson, N. Arizona, 50.56. 9, Kody Blackwood, Texas, 53.52.

800 M

1, Colin Sahlman, N. Arizona, 1:44.22. 2, Tyrice Taylor, Arkansas, 1:44.30. 3, Rivaldo Marshall, Arkansas, 1:44.93. 4, Allon Clay, Penn St., 1:44.98. 5, Peter Narumbe, Texas A&M, 1:45.37. 6, Niko Schultz, Penn St., 1:45.50. 7, Miles Brown, Michigan, 1:45.59. 8, Christian Jackson, Virginia Tech, 1:45.63. 9, Camden Law, Michigan, 1:46.24.

1500 M

1, Simeon Birnbaum, Oregon, 3:36.05. 2, Trent McFarland, Michigan, 3:37.18. 3, Gary Martin, Virginia, 3:37.21. 4, Connor McCormick, Princeton, 3:37.27. 5, Matan Ivri, Wisconsin, 3:37.41. 6, Elliot Cook, Oregon, 3:37.80. 7, Chris Caudillo, Cal Poly, 3:38.06. 8, Carter Cutting, BYU, 3:38.10. 9, Tomas Palfrey, Oregon, 3:38.67. 10, Brendan Herger, Michigan, 3:38.91. 11, Reuben Reina, Washington, 3:39.15. 12, Benne Anderson, Syracuse, 3:40.06.

5000 M

1, Habtom Samuel, New Mexico, 13:38.93. 2, Rocky Hansen, Wake Forest, 13:39.91. 3, Elsingi Kipruto, Louisville, 13:42.58. 4, Marco Langon, Villanova, 13:42.77. 5, Ernest Cheruiyot, Arkansas, 13:44.52. 6, Brian Musau, Oklahoma St., 13:47.18. 7, Pierre Attiogbe, Cornell, 13:47.43. 8, Isaac Hedengren, BYU, 13:48.84. 9, Evans Kurui, Washington St., 13:51.49. 10, Robin Kwemoi Bera, Iowa St., 13:51.83. 11, Denis Kipngetich, Oklahoma St., 13:52.05. 12, Myles Hogan, Princeton, 13:52.05. 13, Cael Grotenhuis, N. Arizona, 13:57.00. 14, Tayvon Kitchen, BYU, 13:57.42. 15, Will Daley, Virginia, 13:59.78. 16, Luke Tewalt, Oregon, 14:01.28. 17, Charlie Ortmans, Harvard, 14:03.17. 18, Ben Shearer, Arkansas, 14:05.56. 19, Ethan Edgeworth, Tennessee, 14:06.32. 20, Gary Martin, Virginia, 14:10.63. 21, Justin Wachtel, Virginia, 14:14.03. 22, Taha Er Raouy, E. Kentucky, 14:20.19. 23, Matias Reynaga, Georgia, 14:22.83. DNF: Simeon Birnbaum, Oregon.

3000 M Steeple

1, Geoffrey Kirwa, Louisville, 8:17.46. 2, Silas Kiptanui, Tulane, 8:18.20. 3, Kirstian Imroth, E. Kentucky, 8:20.91. 4, Collins Kiprop Kipngok, Kentucky, 8:22.80. 5, Benjamin Balazs, Oregon, 8:23.03. 6, Joash Ruto, Iowa St., 8:25.14. 7, Brett Gardner, Virginia, 8:29.38. 8, Titus Kimaru, Texas Tech, 8:31.63. 9, Nathan Mountain, Virginia, 8:38.01. 10, Bismack Kipchirchir, Alabama, 8:38.46. 11, Nathan Davis, Army, 8:41.41. 12, Louis-Lys Fanucchi, N. Dakota, 8:55.74.

Triple Jump

1, Selva Prabhu, Kansas St., 16.92m, 2, Kevin Kemboi, Oklahoma St., 16.84. 3, Brandon Green Jr. 4, Tre Betts, Oregon, 16.56. 5, Jonathan Seremies, Texas Tech, 16.48. 6, Jemuel Miller, UTSA, 16.45. 7, Kelsey Daniel, Texas, 16.44, 8 Praise Aniamaka, Purdue, 16.43. 9, Daniel Falode, Texas A&M, 16.20. 10, Roman Kuleshov, Louisville, 16.05. 11, Antone Smith, Arizona, 15.99. 12, Apalos Edwards, Kansas St., 15.99. 13, Viktor Morozov, Illinois, 15.98. 14, Divine Aniamaka, Clemson, 15.96. 15, Aaron Antoine, Kansas St., 15.92. 16, Theo Mudzengerere, Kentucky, 15.85. 17, Xavier Partee, N. Carolina A&T, 15.82. 18, Miller Jones, Louisville, 15.81. 19, Chidozie Kalu, Purdue, 15.60. 20, Gilles Ouedraogo, Liberty, 15.60. 21, Jaden Lippett, Florida, 15.43. 22, Ryan John, NC State, 15.39. 23, Khalil Antoine, Miss. St., 15.21

Discus

1, Ralford Mullings, Oklahoma, 65.81m. 2, Racquil Broderick, Southern Cal, 64.15. 3, Vincent Ogwoke, Southern Cal, 63.89. 4, Texas Tanner, Air Force, 63.75. 5, Christopher Young, Alabama, 62.30. 6, Shamar Reid, Florida St., 62.30. 7, Christopher Crawford, Alabama, 61.96. 8, Mico Lampinen, Southern Cal, 61.89. 9, Kevin Grubbs, Miss. St., 61.71. 10, Christian Hicks, Liberty, 60.09. 11, Olu Williams, N. Texas, 59.90. 12, Axel Tirado-Sanchez, Idaho St., 59.21. 13, Jarno Van Daalen, Florida, 59.91. 14, Trevor Gunzell, Alabama, 58.90. 15, Seth Allen, Auburn, 58.83. 17, Aron Alvarez Aranda, Tennessee, 58.36. 18, Iosif Papa, UMBC, 58.28. 19, Cort Gebbers, E. Washington, 57.52. 20, Kyriaun Davis, CSUN, 57.26. 21, Bryce Ruland, Iowa, 57.22. Ben Smith, Oregon, 56.17. 23, Kai Twaddle-Dunham, Auburn, 55.48. 24, Chad Hendricks, LSU, 55.40.

High Jump

1, Kimani Jack, Georgia, 2.28m. 2, Scottie Vines, Arkansas, 2.25. 3, Grant Campbell, Tennessee, 2.25. 4, Jordan Wenger, 2.25. 5, Riyon Rankin, Georgia, 2.22. 6, Elias Gerald, 2.22. 7, Ethan Ruffin, FDU, 2.19. 7, Khalil Antoine, Miss. St., 2.19. 9, Etoro Bassey, Texas A&M, 2.16. 9, Aiden Hayes, Texas St., 2.16. 11, Kyren Washington, Oklahoma, 2.16. 12, Aleksadr Gerasimov, Nebraska, 2.16. 12, Tito Alofe, Harvard, 2.16. 14, Arvesta Troupe, Mississippi, 2.16. 15, Kenyatta Bennett, Kennesaw St., 2.16. 16, Jonathan Kapitolnik, Illinois, 2.11. 16, Kampton Kam, Penn, 2.11. 16, Osawese Agbonkonkon, Texas, 2.11. 20, Brion Stephens, Georgia, 2.11.

4 X 100 M Relay

1, Tennessee, 37.98. 2, LSU, 38.06. 3, Ohio St., 38.44. N. Carolina A&T 38.67. 5, Miss. St., 39.07. DNF: Oregon, Auburn, Arkansas, Houston.

4 X 400 M Relay

1, Georgia, 2:57.93. 2, LSU, 2:57.96. 3, Arkansas, 2:59.87. 4, Purdue, 3:00.56. 5, Iowa, 3:00.65. 6, N. Carolina A&T, 3:00.68. 7, Tennessee, 3:00.74. 8, Texas A&M, 3:00.85. DNF: Florida.

Women’s

Heptathlon 100 M Hurdles

1, Hollan Powers, Arizona, 13.23. 2, Juliette Laracuente-Huebner, Cincinnati, 13.46. 3, Sofia Cosculleula, Washington, 13.46. 4, Marta Sivina, Vanderbilt, 13.55. 5, Zoey Bonds, BYU, 13.60. 6, Julia Gunnell, Kentucky, 13.69. 7, Liisa-Maria Lusti, Oregon, 13.71. 8, Pauline Bikembo, Florida, 13.71. 9, Meagan Humphries, Illinois, 13.74. 10, JaiCieonna Gero-Holt, Illinois, 13.80. 11, Annie Molenhouse, Oklahoma St., 13.83. 12, Abigail Weening, George Mason, 13.90. 13, Joy Anderson, UC Irvine, 13.91. 14, Maresa Hense, UConn, 13.95. 15, Logan Todorovich, Baylor, 13.96. 16, Ella Rush, Georgia, 14.01. 17, Katy Stephens, N. Iowa, 14.01. 18, Tabea Eitel, Texas, 14.04. 19, Kenli Nettles, Ball St., 14.08. 20, Angel Richmore, Oklahoma, 14.13. 21, Joey Perry, N. Iowa, 14.23. 22, Jenna Fee Feyerabend, San Diego St., 14.35. 23, Jolie Robinson, UC Irvine, 14.43. 24, Alice Taylor, Rice, 14.54.

Heptathlon High Jump

1, JaiCieonna Gero-Holt, Illinois, 1.81 m. 2, Joy Anderson, UC Irvine, 1.78. 3, Alice Taylor, Rice, 1.78. 4, Liisa-Maria Lusti, Oregon, 1.75. 4, Zoey Bonds, BYU, 1.75. 6, Hollan Powers, Arizona, 1.75. 7, Juliette Laracuente-Huebner, Cincinnati, 1.75. 8, Katy Stephens, N. Iowa, 1.75. 8, Tabea Eitel, Texas, 1.75. 11, Joey Perry N. Iowa, 1.75. 12, Maresa Hense, UConn, 1.72. 13, Jenna Fee Feyerabend, San Diego St., 1.72. 13, Abigail Weening, George Mason, 1.72. 15, Pauline Bikembo, 1.69. 16, Sofia Cosculluela, Washington, 1.69. 17, Annie Molenhouse, Oklahoma St., 1.69. 18, Julia Gunnell, Kentucky, 1.69. 19, Marta Sivina, Vanderbilt, 1.66. 19, Logan Todorovich, Baylor, 1.66. 21, Ella Rush, Georgia, 1.66. 22, Angel Richmore, Oklahoma, 1.63. 23, Kenli Nettles, Ball St., 1.60. 24, Jolie Robinson, UC Irvine, 1.57.

Heptathlon Shot Put

1, JaiCieonna Gero-Holt, Illinois, 14.98m. 2, Angel Richmore, Oklahoma, 13.87. 3, Jenna Fee Feyerabend, San Diego St., 13.82. 4, Kenli Nettles, Ball St., 13.50. 5, Jolie Robinson, UC Irvine, 12.95. 6, Sofia Cosculluela, Washington, 12.64. 7, Tabea Eitel, Texas, 12.63. 8, Katy Stephens, N. Iowa, 12.55. 9, Hollan Powers, Arizona, 12.51. 10, Annie Molenhouse, Oklahoma St., 12.50. 11, Juliette Laracuente-Huebner, Cincinnati, 12.34. 12, Joey Perry N. Iowa, 12.23. 13, Ella Rush, Georgia, 11.96. 14, Maresa Hense, UConn, 11.94. 15, Julia Gunnell, Kentucky, 11.91. 16, Meagan Humphries, Illinois, 11.77. 17, Marta Sivina, Vanderbilt, 11.67. 18, Joy Anderson, UC Irvine, 11.54. 19, Alice Taylor, Rice, 11.54. 20, Abigail Weening, 11.43. 21, Zoey Bonds, BYU, 11.31. 22, Liisa-Maria Lusti, Oregon, 11.20. 23, Pauline Bikembo, Florida, 11.11. 24, Logan Todorovich, Baylor, 10.64.

Heptathlon 200 M

1, Meagan Humphries, Illinois, 23.27. 2, Joey Perry, N. Iowa, 23.74. 3, Hollan Powers, Arizona, 23.77. 4, Annie Molenhouse, Oklahoma St., 23.79. 5, Liisa-Maria Lusti, Oregon, 23.82. 6, Sofia Cosculluela, Washington, 24.09. 7, Maresa Hense, UConn, 24.14. 8, Juliette Laracuente-Huebner, Cincinnati, 24.22. 9, Katy Stephens, N. Iowa, 24.26. 10, Julia Gunnell, Kentucky, 24.33. 11, Kenli Nettles, Ball St., 24.35. 12, Marta Sivina, Vanderbilt, 24.46. 13, Joy Anderson, UC Irvine, 24.47. 14, Pauline Bikembo, Florida, 24.5. 15, Ella Rush, Georgia, 24.54. 16, Logan Todorovich, Baylor, 24.57. 17, Zoey Bonds, BYU, 24.71. 18, JaiCieonna Gero-Holt, Illinois, 25.00. 19, Jolie Robinson, UC Irvine, 25.16. 20, Tabea Eitel, Texas, 25.27. 21, Angel Richmore, Oklahoma, 25.40. 22, Jenna Fee Feyerabend, San Diego St., 26.06. 23, Alice Taylor, Rice, 26.23. DQ: Abigail Weening, George Mason.

Heptathlon Standings

1, JaiCieonna Gero-Holt, Illinois, 3,745 points. 2, Hollan Powers, Arizona, 3,704. 3, Meagan Humphries, Illinois, 3,629. 4, Juliette Laracuente-Huebner, Cincinnati, 3,616. 5, Sofia Cosculluela, Washington, 3,574. 6, Katy Stephens, N. Iowa, 3,547. 7, Joey Perry, N. Iowa, 3,544. 8, Liisa-Maria Lusti, Oregon, 3,542. 9, Annie Molenhouse, Oklahoma St., 3,540. 10, Joy Anderson, UC Irvine, 3,511.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.