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NCAA College World Series Glance

The Associated Press

June 22, 2026, 11:33 PM

At Charles Schwab Field Omaha

Omaha, Neb.

All Times EDT

(Double Elimination; x-if necessary)

Friday, June 12

Game 1 — No. 16 West Virginia 7, Troy 5

Game 2 — No. 5 North Carolina 6, Ole Miss 2

Saturday, June 13

Game 3 — Oklahoma 9, No. 7 Alabama 0

Game 4 — No. 3 Georgia 7, No. 6 Texas 1

Sunday, June 14

Game 5 — Troy 12, Ole Miss 8

Game 6 — No. 5 North Carolina 5, No. 16 West Virginia 2

Monday, June 15

Game 7 — No. 6 Texas 14, No. 7 Alabama 2

Game 8 — Oklahoma 4, No. 3 Georgia 3

Tuesday, June 16

Game 9 — No. 16 West Virginia 12, Troy 0

Game 10 — No. 3 Georgia 2, No. 6 Texas 0

Wednesday, June 17

Game 11 — No. 5 North Carolina 12, No. 16 West Virginia 7

Game 12 — Oklahoma 11, No. 3 Georgia 4

Championship Series

(Best-of-3)

Saturday, June 20: Oklahoma 9, No. 5 North Carolina 3

Sunday, June 21: No. 5 North Carolina 6, Oklahoma 2

x-Monday, June 22: Oklahoma 13, No. 5 North Carolina 2

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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