NCAA College World Series Glance

At Charles Schwab Field Omaha
Omaha, Neb.
All Times EDT
(Double Elimination; x-if necessary)
Friday, June 12
Game 1 — No. 16 West Virginia 7, Troy 5
Game 2 — No. 5 North Carolina 6, Ole Miss 2
Saturday, June 13
Game 3 — Oklahoma 9, No. 7 Alabama 0
Game 4 — No. 3 Georgia 7, No. 6 Texas 1
Sunday, June 14
Game 5 — Troy 12, Ole Miss 8
Game 6 — No. 5 North Carolina 5, No. 16 West Virginia 2
Monday, June 15
Game 7 — No. 6 Texas 14, No. 7 Alabama 2
Game 8 — Oklahoma 4, No. 3 Georgia 3
Tuesday, June 16
Game 9 — No. 16 West Virginia 12, Troy 0
Game 10 — No. 3 Georgia 2, No. 6 Texas 0
Wednesday, June 17
Game 11 — No. 5 North Carolina 12, No. 16 West Virginia 7
Game 12 — Oklahoma 11, No. 3 Georgia 4
Championship Series
(Best-of-3)
Saturday, June 20: Oklahoma 9, No. 5 North Carolina 3
Sunday, June 21: No. 5 North Carolina 6, Oklahoma 2
x-Monday, June 22: Oklahoma 13, No. 5 North Carolina 2
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