NCAA College World Series Glance

At Charles Schwab Field Omaha Omaha, Neb. All Times EDT (Double Elimination; x-if necessary) Friday, June 12 Game 1 —…

At Charles Schwab Field Omaha

Omaha, Neb.

All Times EDT

(Double Elimination; x-if necessary)

Friday, June 12

Game 1 — No. 16 West Virginia 7, Troy 5

Game 2 — No. 5 North Carolina 6, Ole Miss 2

Saturday, June 13

Game 3 — No. 7 Alabama (42-19) vs. Oklahoma (38-22), 3 p.m.

Game 4 — No. 3 Georgia (51-12) vs. No. 6 Texas (45-13), 8 p.m.

Sunday, June 14

Game 5 — Troy vs. Ole Miss, 2 p.m.

Game 6 — No. 16 West Virginia vs. No. 5 North Carolina, 7 p.m.

Monday, June 15

Game 7 — Game 3 Loser vs. Game 4 Loser, 2 p.m.

Game 8 — Game 3 Winner vs. Game 4 Winner, 7 p.m.

Tuesday, June 16

Game 9 — Game 6 Loser vs. Game 5 Winner, 2 p.m.

Game 10 — Game 8 Loser vs. Game 7 Winner, 8 p.m.

Wednesday, June 17

Game 11 — Game 6 Winner vs. Game 9 Winner, 2 p.m.

Game 12 — Game 8 Winner vs. Game 10 Winner, 7 p.m.

Thursday, June 18

x-Game 13 — Game 6 Winner vs. Game 9 Winner, TBA

x-Game 14 — Game 8 Winner vs. Game 10 Winner, TBA

Championship Series

(Best-of-3)

Saturday, June 20: Pairings TBA, 8 p.m.

Sunday, June 21: Pairings TBA, 2:30 p.m.

x-Monday, June 22: Pairings TBA, 7 p.m.

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