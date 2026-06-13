NASCAR-O’Reilly MillerTech Battery 250 presented by KOA Results

Saturday
At Pocono Raceway
Long Pond, Pa.
Lap length: 2.50 miles
(Start position in parentheses)
1. (4) Justin Allgaier, Chevrolet, 100 laps, 72 points.
2. (8) Brent Crews, Toyota, 100, 48.
3. (3) William Byron, Chevrolet, 100, 0.
4. (7) Sam Mayer, Chevrolet, 100, 46.
5. (16) Sheldon Creed, Chevrolet, 100, 37.
6. (12) Anthony Alfredo, Chevrolet, 100, 33.
7. (26) Rajah Caruth, Chevrolet, 100, 37.
8. (1) Brandon Jones, Toyota, 100, 29.
9. (14) Connor Zilisch, Chevrolet, 100, 0.
10. (6) Carson Kvapil, Chevrolet, 100, 30.
11. (23) Harrison Burton, Toyota, 100, 26.
12. (36) Cole Custer, Chevrolet, 100, 0.
13. (35) Dean Thompson, Toyota, 100, 24.
14. (17) Austin Hill, Chevrolet, 100, 24.
15. (13) Parker Retzlaff, Chevrolet, 100, 30.
16. (15) Jeremy Clements, Chevrolet, 100, 24.
17. (2) Taylor Gray, Toyota, 100, 30.
18. (19) Brennan Poole, Chevrolet, 100, 19.
19. (5) Sammy Smith, Chevrolet, 100, 22.
20. (33) Blaine Perkins, Chevrolet, 100, 17.
21. (10) William Sawalich, Toyota, 100, 16.
22. (37) Josh Bilicki, Chevrolet, 100, 15.
23. (22) Nicholas Sanchez, Chevrolet, 100, 14.
24. (24) Ryan Ellis, Chevrolet, 100, 13.
25. (27) Patrick Staropoli, Chevrolet, 100, 12.
26. (9) Ryan Sieg, Chevrolet, 100, 11.
27. (30) Carson Ware, Chevrolet, 100, 10.
28. (18) Jeb Burton, Chevrolet, accident, 93, 9.
29. (25) Lavar Scott, Chevrolet, accident, 93, 8.
30. (34) Dexter Bean, Chevrolet, accident, 93, 7.
31. (28) Patrick Emerling, Chevrolet, accident, 81, 0.
32. (20) Kyle Sieg, Chevrolet, dvp, 50, 5.
33. (29) Leland Honeyman, Chevrolet, accident, 36, 0.
34. (31) Natalie Decker, Chevrolet, engine, 17, 0.
35. (32) Nathan Byrd, Chevrolet, accident, 7, 2.
36. (38) Joey Gase, Chevrolet, engine, 3, 1.
37. (21) Jesse Love, Chevrolet, accident, 1, 1.
38. (11) Corey Day, Chevrolet, accident, 0, 1.
___
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 99.034 mph.
Time of Race: 2 hours, 31 minutes, 28 seconds.
Margin of Victory: .607 seconds.
Caution Flags: 10 for 39 laps.
Lead Changes: 18 among 11 drivers.
Lap Leaders: B.Jones 0; T.Gray 1-21; S.Mayer 22-23; T.Gray 24-26; J.Allgaier 27-30; C.Kvapil 31-34; J.Allgaier 35-42; B.Crews 43-45; P.Retzlaff 46-47; B.Crews 48-52; J.Allgaier 53-67; S.Mayer 68-71; J.Clements 72; B.Crews 73; D.Thompson 74-75; R.Sieg 76-79; H.Burton 80-84; S.Mayer 85-92; J.Allgaier 93-100
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): J.Allgaier, 4 times for 35 laps; T.Gray, 2 times for 24 laps; S.Mayer, 3 times for 14 laps; B.Crews, 3 times for 9 laps; H.Burton, 1 time for 5 laps; C.Kvapil, 1 time for 4 laps; R.Sieg, 1 time for 4 laps; D.Thompson, 1 time for 2 laps; P.Retzlaff, 1 time for 2 laps; J.Clements, 1 time for 1 lap; B.Jones, 1 time for 0 laps.
Wins: J.Allgaier, 5; C.Day, 2; S.Creed, 1; A.Hill, 1; W.Sawalich, 1; T.Gray, 1.
Top 16 in Points: 1. J.Allgaier, 842; 2. J.Love, 592; 3. C.Day, 575; 4. S.Creed, 569; 5. B.Jones, 541; 6. A.Hill, 523; 7. C.Kvapil, 523; 8. S.Smith, 504; 9. S.Mayer, 459; 10. P.Retzlaff, 446; 11. W.Sawalich, 445; 12. B.Crews, 432; 13. T.Gray, 429; 14. R.Caruth, 424; 15. R.Sieg, 395; 16. B.Poole, 328.
___
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.