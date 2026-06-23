Men’s World Cup Glance

GROUP A
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Mexico
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|6
|South Korea
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|Czechia
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|1
|South Africa
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|1
GROUP A
Thursday, June 11
Mexico 2, South Africa 0
Friday, June 12
South Korea 2, Czechia 1
Thursday, June 18
Czechia 1, South Africa 1
Friday, June 19
Mexico 1, South Korea 0
Thursday, June 25
Czechia vs. Mexico, 0100 GMT
South Africa vs. South Korea, 0100 GMT
GROUP B
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Canada
|2
|1
|1
|0
|7
|1
|4
|Switzerland
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|4
|Bosnia-Herzegovina
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|1
|Qatar
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|1
GROUP B
Friday, June 12
Canada 1, Bosnia-Herzegovina 1
Saturday, June 13
Qatar 1, Switzerland 1
Thursday, June 18
Switzerland 4, Bosnia-Herzegovina 1
Canada 6, Qatar 0
Wednesday, June 24
Switzerland vs. Canada, 1900 GMT
Bosnia-Herzegovina vs. Qatar, 1900 GMT
GROUP C
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Brazil
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|4
|Morocco
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|4
|Scotland
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|3
|Haiti
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|0
GROUP C
Saturday, June 13
Brazil 1, Morocco 1
Sunday, June 14
Haiti 0, Scotland 1
Friday, June 19
Scotland 0, Morocco 1
Saturday, June 20
Brazil 3, Haiti 0
Wednesday, June 24
Scotland vs. Brazil, 2200 GMT
Morocco vs. Haiti, 2200 GMT
GROUP D
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|United States
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|6
|Australia
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|3
|Turkey
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|0
GROUP D
Saturday, June 13
United States 4, Paraguay 1
Sunday, June 14
Australia 2, Turkey 0
Friday, June 19
United States 2, Australia 0
Saturday, June 20
Turkey 0, Paraguay 1
Friday, June 26
Turkey vs. United States, 0200 GMT
Paraguay vs. Australia, 0200 GMT
GROUP E
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Germany
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|6
|Ivory Coast
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|Ecuador
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|Curacao
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|1
GROUP E
Sunday, June 14
Germany 7, Curacao 1
Ivory Coast 1, Ecuador 0
Saturday, June 20
Germany 2, Ivory Coast 1
Sunday, June 21
Ecuador 0, Curacao 0
Thursday, June 25
Ecuador vs. Germany, 2000 GMT
Curacao vs. Ivory Coast, 2000 GMT
GROUP F
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Netherlands
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|Japan
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|Sweden
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|3
|Tunisia
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|0
GROUP F
Sunday, June 14
Netherlands 2, Japan 2
Monday, June 15
Sweden 5, Tunisia 1
Saturday, June 20
Netherlands 5, Sweden 1
Sunday, June 21
Tunisia 0, Japan 4
Thursday, June 25
Tunisia vs. Netherlands, 2300 GMT
Japan vs. Sweden, 2300 GMT
GROUP G
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Egypt
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|4
|Iran
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|2
|Belgium
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|2
|New Zealand
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|1
GROUP G
Monday, June 15
Belgium 1, Egypt 1
Tuesday, June 16
Iran 2, New Zealand 2
Sunday, June 21
Belgium 0, Iran 0
Monday, June 22
New Zealand 1, Egypt 3
Saturday, June 27
New Zealand vs. Belgium, 0300 GMT
Egypt vs. Iran, 0300 GMT
GROUP H
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Spain
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|Uruguay
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|2
|Cape Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|2
|Saudi Arabia
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|1
GROUP H
Monday, June 15
Spain 0, Cape Verde 0
Saudi Arabia 1, Uruguay 1
Sunday, June 21
Spain 4, Saudi Arabia 0
Uruguay 2, Cape Verde 2
Saturday, June 27
Uruguay vs. Spain, 0000 GMT
Cape Verde vs. Saudi Arabia, 0000 GMT
GROUP I
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|France
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|6
|Norway
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|6
|Senegal
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|0
|Iraq
|2
|0
|0
|2
|1
|7
|0
GROUP I
Tuesday, June 16
France 3, Senegal 1
Iraq 1, Norway 4
Monday, June 22
France 3, Iraq 0
Tuesday, June 23
Norway 3, Senegal 2
Friday, June 26
Norway vs. France, 1900 GMT
Senegal vs. Iraq, 1900 GMT
GROUP J
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Argentina
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|6
|Austria
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|3
|Algeria
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|3
|Jordan
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|0
GROUP J
Wednesday, June 17
Argentina 3, Algeria 0
Austria 3, Jordan 1
Monday, June 22
Argentina 2, Austria 0
Tuesday, June 23
Jordan 1, Algeria 2
Sunday, June 28
Jordan vs. Argentina, 0200 GMT
Algeria vs. Austria, 0200 GMT
GROUP K
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Colombia
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|Congo
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|Portugal
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|Uzbekistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|0
GROUP K
Wednesday, June 17
Portugal 1, Congo 1
Thursday, June 18
Uzbekistan 1, Colombia 3
Tuesday, June 23
Portugal vs. Uzbekistan, 1700 GMT
Wednesday, June 24
Colombia vs. Congo, 0200 GMT
Saturday, June 27
Colombia vs. Portugal, 2330 GMT
Congo vs. Uzbekistan, 2330 GMT
GROUP L
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|England
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|3
|Ghana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|Croatia
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|0
GROUP L
Wednesday, June 17
England 4, Croatia 2
Ghana 1, Panama 0
Tuesday, June 23
England vs. Ghana, 2000 GMT
Panama vs. Croatia, 2300 GMT
Saturday, June 27
Panama vs. England, 2100 GMT
Croatia vs. Ghana, 2100 GMT
ROUND OF 32
Sunday, June 28
2A vs. 2B, 1900 GMT
Monday, June 29
1C vs. 2F, 1700 GMT
Germany vs. 3A/3B/3C/3D/3F, 2030 GMT
Tuesday, June 30
1F vs. 2C, 0100 GMT
2E vs. 2I, 1700 GMT
1I vs. 3C/3D/3F/3G/3H, 2100 GMT
Wednesday, July 1
Mexico vs. 3C/3E/3F/3H/3I, 0100 GMT
1L vs. 3E/3H/3I/3J/3K, 1600 GMT
1G vs. 3A/3E/3H/3I/3J, 2000 GMT
Thursday, July 2
United States vs. 3B/3E/3F/3I/3J, 0000 GMT
1H vs. 2J, 1900 GMT
2K vs. 2L, 2300 GMT
Friday, July 3
1B vs. 3E/3F/3G/3I/3J, 0300 GMT
2D vs. 2G, 1800 GMT
Argentina vs. 2H, 2200 GMT
Saturday, July 4
1K vs. 3D/3E/3I/3J/3L, 0130 GMT
ROUND OF 16
Saturday, July 4
W73 vs. W75, 1700 GMT
W74 vs. W77, 2100 GMT
Sunday, July 5
W76 vs. W78, 2000 GMT
Monday, July 6
W79 vs. W80, 0000 GMT
W83 vs. W84, 1900 GMT
Tuesday, July 7
W81 vs. W82, 0000 GMT
W86 vs. W88, 1600 GMT
W85 vs. W87, 2000 GMT
QUARTERFINAL
Thursday, July 9
W89 vs. W90, 2000 GMT
Friday, July 10
W93 vs. W94, 1900 GMT
Saturday, July 11
W91 vs. W92, 2100 GMT
Sunday, July 12
W95 vs. W96, 0100 GMT
SEMIFINAL
Tuesday, July 14
W97 vs. W98, 1900 GMT
Wednesday, July 15
W99 vs. W100, 1900 GMT
3RD PLACE PLAYOFF
Saturday, July 18
RU101 vs. RU102, 2100 GMT
FINAL
Sunday, July 19
W101 vs. W102, 1900 GMT
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.