x-first half winner
All Times EDT
Tri-City 7, Spokane 4
Friday’s Games
Eugene 9, Everett 8, 8 innings, 1st game
Eugene 4, Everett 3, 2nd game
Hillsboro 7, Vancouver 4
Spokane 3, Tri-City 2
Saturday’s Games
Hillsboro 7, Vancouver 4
Spokane 7, Tri-City 6, 11 innings
Sunday’s Games
Vancouver at Hillsboro, 4:05 p.m.
Tri-City at Spokane, 4:05 p.m.
Everett at Eugene, 9:05 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Spokane at Hillsboro, 9:35 p.m.
Tri-City at Everett, 10:05 p.m.
Eugene at Vancouver, 10:05 p.m.
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