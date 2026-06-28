x-first half winner All Times EDT Tri-City 7, Spokane 4 Friday’s Games Eugene 9, Everett 8, 8 innings, 1st game…

x-first half winner

All Times EDT

Tri-City 7, Spokane 4

Friday’s Games

Eugene 9, Everett 8, 8 innings, 1st game

Eugene 4, Everett 3, 2nd game

Hillsboro 7, Vancouver 4

Spokane 3, Tri-City 2

Saturday’s Games

Hillsboro 7, Vancouver 4

Spokane 7, Tri-City 6, 11 innings

Sunday’s Games

Vancouver at Hillsboro, 4:05 p.m.

Tri-City at Spokane, 4:05 p.m.

Everett at Eugene, 9:05 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Spokane at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Everett, 10:05 p.m.

Eugene at Vancouver, 10:05 p.m.

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