x-first half winner All Times EDT Tuesday’s Games Hillsboro 7, Vancouver 6 Everett 5, Eugene 2 Tri-City 4, Spokane 2…

x-first half winner

All Times EDT

Tuesday’s Games

Hillsboro 7, Vancouver 6

Everett 5, Eugene 2

Tri-City 4, Spokane 2

Wednesday’s Games

Hillsboro 4, Vancouver 2

Everett 6, Eugene 4

Spokane 11, Tri-City 9

Thursday’s Games

Everett at Eugene, 2, 8:05 p.m.

Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

Friday’s Games

Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.

Everett at Eugene, 9:35 p.m.

Tri-City at Spokane, 10:05 p.m.

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