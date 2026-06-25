x-first half winner
All Times EDT
Tuesday’s Games
Hillsboro 7, Vancouver 6
Everett 5, Eugene 2
Tri-City 4, Spokane 2
Wednesday’s Games
Hillsboro 4, Vancouver 2
Everett 6, Eugene 4
Spokane 11, Tri-City 9
Thursday’s Games
Everett at Eugene, 2, 8:05 p.m.
Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.
Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.
Friday’s Games
Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.
Everett at Eugene, 9:35 p.m.
Tri-City at Spokane, 10:05 p.m.
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