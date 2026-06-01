French Open Results

Monday
At Stade Roland Garros
Paris
Purse: €28,900,000
Surface: Red clay
PARIS (AP) _ Results Monday from French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Fourth Round
Flavio Cobolli (10), Italy, def. Zachary Svajda, United States, 6-2, 6-3, 6-7 (3), 7-6 (5).
Women’s Singles
Fourth Round
Anna Kalinskaya (22), Russia, def. Anastasia Potapova (28), Russia, 6-4, 2-6, 7-6 (7).
Men’s Doubles
Third Round
Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (2), Britain, def. Evan King, United States, and Andre Goransson, Sweden, 6-3, 6-4.
David Pel and Sander Arends, Netherlands, def. Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo (7), El Salvador, 3-6, 7-6 (7), 7-6 (6).
Pierre-Hugues Herbert and Quentin Halys, France, def. Hugo Gaston and Titouan Droguet, France, 6-3, 6-3.
Marcelo Demoliner, Brazil, and N. Sriram Balaji, India, def. Kevin Krawietz and Tim Putz (6), Germany, 7-5, 6-4.
Women’s Doubles
Third Round
Shuko Aoyama, Japan, and En-Shuo Liang, Taiwan, def. Eudice Chong, Hong Kong, China, and Veronika Erjavec, Slovenia, 6-1, 6-3.
