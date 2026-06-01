French Open Results

The Associated Press

June 1, 2026, 9:00 AM

Monday

At Stade Roland Garros

Paris

Purse: €28,900,000

Surface: Red clay

PARIS (AP) _ Results Monday from French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Fourth Round

Flavio Cobolli (10), Italy, def. Zachary Svajda, United States, 6-2, 6-3, 6-7 (3), 7-6 (5).

Women’s Singles

Fourth Round

Anna Kalinskaya (22), Russia, def. Anastasia Potapova (28), Russia, 6-4, 2-6, 7-6 (7).

Men’s Doubles

Third Round

Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (2), Britain, def. Evan King, United States, and Andre Goransson, Sweden, 6-3, 6-4.

David Pel and Sander Arends, Netherlands, def. Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo (7), El Salvador, 3-6, 7-6 (7), 7-6 (6).

Pierre-Hugues Herbert and Quentin Halys, France, def. Hugo Gaston and Titouan Droguet, France, 6-3, 6-3.

Marcelo Demoliner, Brazil, and N. Sriram Balaji, India, def. Kevin Krawietz and Tim Putz (6), Germany, 7-5, 6-4.

Women’s Doubles

Third Round

Shuko Aoyama, Japan, and En-Shuo Liang, Taiwan, def. Eudice Chong, Hong Kong, China, and Veronika Erjavec, Slovenia, 6-1, 6-3.

