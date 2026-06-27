DS Automobiles 83° Open d’Italia Scores

Saturday
At Circolo Golf Torino
Fiano, Italy
Purse: $3 million
Yardage: 7,214; Par: 71
Third Round
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|66-65-65—196
|Joaquin Niemann, Chile
|64-63-71—198
|Matt Wallace, England
|69-62-67—198
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|66-63-71—200
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|69-67-64—200
|Dylan Frittelli, South Africa
|68-69-64—201
|Richie Ramsay, Scotland
|69-65-68—202
|Jeff Winther, Denmark
|70-69-63—202
|Todd Clements, England
|68-66-69—203
|Martin Couvra, France
|71-64-68—203
|Nacho Elvira, Spain
|65-70-68—203
|Angel Hidalgo, Spain
|66-67-70—203
|Ryggs Johnston, United States
|69-65-69—203
|Kota Kaneko, Japan
|68-69-66—203
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|68-67-68—203
|Guido Migliozzi, Italy
|65-69-69—203
|Eddie Pepperell, England
|71-65-67—203
|Jorge Campillo, Spain
|66-67-71—204
|Sean Crocker, United States
|69-67-68—204
|Calum Hill, Scotland
|69-70-65—204
|Kazuma Kobori, New Zealand
|65-69-70—204
|Joakim Lagergren, Sweden
|66-67-71—204
|Niklas Lemke, Sweden
|67-70-67—204
|Oliver Lindell, Finland
|66-71-67—204
|Filippo Ponzano, Italy
|69-69-66—204
|Daniel Rodrigues, Portugal
|68-68-68—204
|Daniel Van Tonder, South Africa
|69-67-68—204
|Albin Bergstrom, Sweden
|67-68-70—205
|Oihan Guillamoundeguy, France
|68-69-68—205
|Marcus Kinhult, Sweden
|68-68-69—205
|Jeong-Weon Ko, France
|66-68-71—205
|Romain Langasque, France
|69-63-73—205
|Pablo Larrazabal, Spain
|66-72-67—205
|Lorenzo Scalise, Italy
|68-68-69—205
|Tom Vaillant, France
|65-66-74—205
|Marcus Armitage, England
|68-69-69—206
|Matteo Cristoni, Italy
|68-71-67—206
|Manuel Elvira, Spain
|72-65-69—206
|Ewen Ferguson, Scotland
|68-70-68—206
|Frederic Lacroix, France
|70-63-73—206
|David Law, Scotland
|70-67-69—206
|Edoardo Molinari, Italy
|63-70-73—206
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|67-71-68—206
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|65-72-69—206
|Maximilian Steinlechner, Austria
|69-69-68—206
|Darius Van Driel, Netherlands
|69-68-69—206
|Cameron Adam, Scotland
|71-68-68—207
|Dan Bradbury, England
|68-67-72—207
|Jack Buchanan, Australia
|69-70-68—207
|Stefano Mazzoli, Italy
|69-69-69—207
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|68-70-69—207
|David Ravetto, France
|70-69-68—207
|Andy Sullivan, England
|69-66-72—207
|Daniel Young, Scotland
|73-64-70—207
|Davis Bryant, United States
|69-70-69—208
|Wenyi Ding, China
|69-67-72—208
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|69-70-69—208
|Felix Mory, France
|69-69-70—208
|JC Ritchie, South Africa
|70-68-70—208
|Euan Walker, Scotland
|68-71-69—208
|Thriston Lawrence, South Africa
|73-63-73—209
|David Puig, Spain
|68-70-71—209
|Patrick Reed, United States
|70-67-72—209
|Elvis Smylie, Australia
|69-69-71—209
|Ashun Wu, China
|67-71-71—209
|Jens Dantorp, Sweden
|70-69-71—210
|David Micheluzzi, Australia
|70-69-71—210
|Andrea Romano, Italy
|68-69-73—210
|Ross Fisher, England
|68-71-72—211
|Branden Grace, South Africa
|72-65-74—211
|Scott Jamieson, Scotland
|71-68-72—211
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|69-70-72—211
|James Morrison, England
|70-69-72—211
|Antoine Rozner, France
|69-70-72—211
|Yurav Premlall, South Africa
|71-68-73—212
|Ockie Strydom, South Africa
|70-69-74—213
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