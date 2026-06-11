Dow Championship Scores

Thursday
At Midland Country Club
Midland, Mich.
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,301; Par: 70
First Round
|H.Naveed/G.Kaur
|33-34—67
|M.Zhang/C.Boyd
|34-33—67
|N.Broch Estrup/G.Dryburgh
|35-32—67
|A.Furue/Y.Nishimura
|34-34—68
|A.Iwai/C.Iwai
|35-33—68
|A.Kim/I.Yoon
|31-37—68
|A.Lee/L.Vu
|33-35—68
|C.Borge/P.Mack
|35-33—68
|G.Kim/Y.Wilson
|34-34—68
|L.Duncan/L.Maguire
|35-33—68
|L.Grant/M.Stark
|33-35—68
|M.Katsu/H.Shibuno
|35-33—68
|H.Kim/H.Choi
|36-33—69
|J.Inkster/A.Yin
|35-34—69
|Y.Liu/M.Liu
|36-33—69
|A.Pano/B.Chacon
|33-37—70
|B.Moresco/C.Melgrati
|34-36—70
|C.Herbin/L.Walsh
|34-36—70
|C.Tejedo Mulet/C.Lopez-Chacarra Coto
|36-34—70
|D.Holmqvist/M.Sagstrom
|33-37—70
|J.Porvasnik/K.Smith-Stroh
|34-36—70
|N.An/S.Joo
|36-34—70
|N.Korda/O.Cowan
|35-35—70
|N.Nadaud/H.Briem
|35-35—70
|P.Phatlum/A.Yubol
|36-34—70
|S.Lee/J.Im
|35-35—70
|A.Doherty/M.Young
|36-35—71
|J.Ewart Shadoff/A.Belac
|36-35—71
|J.Ko/N.Hataoka
|35-36—71
|M.Rhodes/J.Lopez Ramirez
|35-36—71
|P.Chien/S.Vinijchaitham
|33-38—71
|R.Choi/J.Bae
|35-36—71
|Y.Tseng/S.Cheng
|36-35—71
|A.Jutanugarn/M.Jutanugarn
|35-37—72
|B.Pagdanganan/C.Wannasaen
|35-37—72
|D.Darquea/S.Garcia
|36-36—72
|E.Pedersen/N.Guseva
|39-33—72
|I.Gabsa/S.Schubert
|36-36—72
|J.Suwannapura/G.Stoll
|37-35—72
|L.Strom/F.Kinhult
|36-36—72
|P.Delacour/M.Metraux
|35-37—72
|R.O’Toole/A.Valenzuela
|37-35—72
|W.Hsu/A.Krauter
|34-38—72
|H.Kang/T.Chan
|36-37—73
|J.Jolly/K.Babineaux
|39-34—73
|L.Abe/S.White
|37-36—73
|L.Thompson/M.Khang
|35-38—73
|M.De Roey/P.Roussin
|37-36—73
|M.Kreiter/B.Do
|36-37—73
|W.Zhang/Y.Zhang
|36-37—73
|Y.Yoshida/S.Baba
|35-38—73
|A.Ernst/A.Cernousek
|38-36—74
|A.Munoz/I.Fierro
|37-37—74
|B.Matthews/L.Tenuta
|36-38—74
|E.McMyler/L.Beck
|37-37—74
|J.Jeon/M.Kang
|37-37—74
|J.Song/L.Salas
|37-37—74
|J.Yan/K.Park
|37-37—74
|L.John/R.Smyth
|36-38—74
|L.Ko/D.Kang
|36-38—74
|M.Wang/M.Saigo
|36-38—74
|C.Boutier/N.Koerstz Madsen
|39-36—75
|H.Cooper/M.Green
|37-38—75
|J.Chang/S.Kyriacou
|38-37—75
|L.Li/G.Ruffels
|37-38—75
|S.Kemp/M.Leblanc
|37-38—75
|J.Shin/A.Kim
|38-38—76
|R.Liu/Y.Liu
|40-36—76
|A.Lee/Y.Noh
|40-37—77
|E.Hara/K.Sakurai
|39-38—77
|J.Lee5/J.Lee6
|36-42—78
|P.Reto/A.Lewis
|39-40—79
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