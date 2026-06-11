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Dow Championship Scores

The Associated Press

June 11, 2026, 5:22 PM

Thursday

At Midland Country Club

Midland, Mich.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,301; Par: 70

First Round

H.Naveed/G.Kaur 33-34—67
M.Zhang/C.Boyd 34-33—67
N.Broch Estrup/G.Dryburgh 35-32—67
A.Furue/Y.Nishimura 34-34—68
A.Iwai/C.Iwai 35-33—68
A.Kim/I.Yoon 31-37—68
A.Lee/L.Vu 33-35—68
C.Borge/P.Mack 35-33—68
G.Kim/Y.Wilson 34-34—68
L.Duncan/L.Maguire 35-33—68
L.Grant/M.Stark 33-35—68
M.Katsu/H.Shibuno 35-33—68
H.Kim/H.Choi 36-33—69
J.Inkster/A.Yin 35-34—69
Y.Liu/M.Liu 36-33—69
A.Pano/B.Chacon 33-37—70
B.Moresco/C.Melgrati 34-36—70
C.Herbin/L.Walsh 34-36—70
C.Tejedo Mulet/C.Lopez-Chacarra Coto 36-34—70
D.Holmqvist/M.Sagstrom 33-37—70
J.Porvasnik/K.Smith-Stroh 34-36—70
N.An/S.Joo 36-34—70
N.Korda/O.Cowan 35-35—70
N.Nadaud/H.Briem 35-35—70
P.Phatlum/A.Yubol 36-34—70
S.Lee/J.Im 35-35—70
A.Doherty/M.Young 36-35—71
J.Ewart Shadoff/A.Belac 36-35—71
J.Ko/N.Hataoka 35-36—71
M.Rhodes/J.Lopez Ramirez 35-36—71
P.Chien/S.Vinijchaitham 33-38—71
R.Choi/J.Bae 35-36—71
Y.Tseng/S.Cheng 36-35—71
A.Jutanugarn/M.Jutanugarn 35-37—72
B.Pagdanganan/C.Wannasaen 35-37—72
D.Darquea/S.Garcia 36-36—72
E.Pedersen/N.Guseva 39-33—72
I.Gabsa/S.Schubert 36-36—72
J.Suwannapura/G.Stoll 37-35—72
L.Strom/F.Kinhult 36-36—72
P.Delacour/M.Metraux 35-37—72
R.O’Toole/A.Valenzuela 37-35—72
W.Hsu/A.Krauter 34-38—72
H.Kang/T.Chan 36-37—73
J.Jolly/K.Babineaux 39-34—73
L.Abe/S.White 37-36—73
L.Thompson/M.Khang 35-38—73
M.De Roey/P.Roussin 37-36—73
M.Kreiter/B.Do 36-37—73
W.Zhang/Y.Zhang 36-37—73
Y.Yoshida/S.Baba 35-38—73
A.Ernst/A.Cernousek 38-36—74
A.Munoz/I.Fierro 37-37—74
B.Matthews/L.Tenuta 36-38—74
E.McMyler/L.Beck 37-37—74
J.Jeon/M.Kang 37-37—74
J.Song/L.Salas 37-37—74
J.Yan/K.Park 37-37—74
L.John/R.Smyth 36-38—74
L.Ko/D.Kang 36-38—74
M.Wang/M.Saigo 36-38—74
C.Boutier/N.Koerstz Madsen 39-36—75
H.Cooper/M.Green 37-38—75
J.Chang/S.Kyriacou 38-37—75
L.Li/G.Ruffels 37-38—75
S.Kemp/M.Leblanc 37-38—75
J.Shin/A.Kim 38-38—76
R.Liu/Y.Liu 40-36—76
A.Lee/Y.Noh 40-37—77
E.Hara/K.Sakurai 39-38—77
J.Lee5/J.Lee6 36-42—78
P.Reto/A.Lewis 39-40—79

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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