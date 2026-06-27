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DICK’S Open Tour Scores

The Associated Press

June 27, 2026, 6:22 PM

Saturday

At En-Joie GC

Endicott, N.Y.

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,994; Par: 72

Second Round

Padraig Harrington 65-67—132
Thongchai Jaidee 66-67—133
Dicky Pride 63-70—133
Matt Gogel 69-65—134
Richard Green 67-67—134
Scott Hend 68-66—134
Tommy Gainey 65-70—135
Mathew Goggin 70-65—135
J.J. Henry 69-66—135
Fredrik Jacobson 66-69—135
Paul Stankowski 70-65—135
Bo Van Pelt 66-69—135
Stephen Ames 67-69—136
Michael Block 66-70—136
John Daly 73-63—136
Miguel Angel Jimenez 70-66—136
George McNeill 69-67—136
Timothy O’Neal 71-65—136
Rory Sabbatini 70-66—136
Boo Weekley 67-69—136
Charlie Wi 69-67—136
Brett Quigley 69-68—137
Doug Barron 70-68—138
Jason Caron 69-69—138
Alex Cejka 71-67—138
Greg Chalmers 67-71—138
Darren Clarke 65-73—138
Chris DiMarco 68-70—138
Tim Petrovic 71-67—138
Joe Durant 68-71—139
Kenny Perry 69-70—139
Steve Allan 68-72—140
Brian Gay 67-73—140
Ricardo Gonzalez 69-71—140
Retief Goosen 69-71—140
Mark Hensby 71-69—140
Robert Karlsson 71-69—140
Bernhard Langer 69-71—140
Steve Stricker 69-71—140
Vaughn Taylor 70-70—140
Y.E. Yang 72-68—140
Ryan Armour 72-69—141
Angel Cabrera 76-65—141
Tag Ridings 70-71—141
Heath Slocum 70-71—141
Scott McCarron 75-67—142
Michael Allen 70-73—143
Paul Goydos 72-71—143
Craig Hocknull 74-69—143
Colin Montgomerie 72-71—143
Kirk Triplett 71-72—143
Michael Wright 72-71—143
Notah Begay 71-73—144
Shane Bertsch 72-72—144
Chad Campbell 71-73—144
David Duval 74-70—144
John Rollins 72-72—144
Billy Andrade 73-72—145
Ken Duke 73-72—145
Tim Herron 72-73—145
Lee Janzen 70-75—145
Rocco Mediate 74-71—145
David Toms 76-69—145
Olin Browne 76-70—146
K.J. Choi 73-73—146
Fred Funk 73-73—146
Jay Haas 76-71—147
Jeff Maggert 73-74—147
Rod Pampling 73-74—147
Ken Tanigawa 73-74—147
David Bransdon 71-77—148
Woody Austin 76-73—149
Tom Pernice 74-75—149
John Senden 74-75—149
Mark Wilson 77-72—149
Steve Pate 71-79—150
Corey Pavin 75-75—150
Duffy Waldorf 76-74—150

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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