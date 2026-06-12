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Bosnia and Herzegovina 1, Canada 1

The Associated Press

June 12, 2026, 5:06 PM

Bosnia and Herzegovina 1 0 1
Canada 0 1 1

First Half_1, Bosnia and Herzegovina, Lukic, (Kolasinac), 21st minute.

Second Half_2, Canada, Larin, (David), 78th.

Goalies_Bosnia and Herzegovina, Nikola Vasilj, Mladen Jurkas, Martin Zlomislic; Canada, Maxime Crepeau, Dayne St. Clair, Owen Goodman.

Yellow Cards_Johnston, Canada, 11th; Demirovic, Bosnia and Herzegovina, 45th; Lukic, Bosnia and Herzegovina, 45th+1; De Fougerolles, Canada, 53rd; Katic, Bosnia and Herzegovina, 90th+3.

Referee_Facundo Tello Figueroa. Assistant Referees_Juan Pablo Belatti, Gabriel Alfredo Chade, Hernan Mastrangelo. 4th Official_Khalid Saleh Alturais.

A_43,002.

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