Bosnia and Herzegovina 1, Canada 1

|Bosnia and Herzegovina
|1
|0
|—
|1
|Canada
|0
|1
|—
|1
First Half_1, Bosnia and Herzegovina, Lukic, (Kolasinac), 21st minute.
Second Half_2, Canada, Larin, (David), 78th.
Goalies_Bosnia and Herzegovina, Nikola Vasilj, Mladen Jurkas, Martin Zlomislic; Canada, Maxime Crepeau, Dayne St. Clair, Owen Goodman.
Yellow Cards_Johnston, Canada, 11th; Demirovic, Bosnia and Herzegovina, 45th; Lukic, Bosnia and Herzegovina, 45th+1; De Fougerolles, Canada, 53rd; Katic, Bosnia and Herzegovina, 90th+3.
Referee_Facundo Tello Figueroa. Assistant Referees_Juan Pablo Belatti, Gabriel Alfredo Chade, Hernan Mastrangelo. 4th Official_Khalid Saleh Alturais.
A_43,002.
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