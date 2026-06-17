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Austria 3, Jordan 1

The Associated Press

June 17, 2026, 2:19 AM

Jordan 0 1 1
Austria 1 2 3

First Half_1, Austria, Schmid, (Schlager), 21st minute.

Second Half_2, Jordan, Olwan, (Alrawabdeh), 50th; 3, Austria, Alarab, (Sabitzer), 76th; 4, Austria, Arnautovic, (penalty kick), 90th+12.

Goalies_Jordan, Yazeed Abulaila, Nour Baniateyah, Abdallah Alfakhori; Austria, Alexander Schlager, Florian Wiegele, Patrick Pentz.

Yellow Cards_Sabitzer, Austria, 77th.

Referee_Beida Dahane. Assistant Referees_Jerson Emiliano Dos Santos, Elvis Guy Noupue Nguegoue, Mahmoud Mohamed Ashour. 4th Official_Oshane Nation.

A_68,527.

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