Austria 3, Jordan 1

|Jordan
|0
|1
|—
|1
|Austria
|1
|2
|—
|3
First Half_1, Austria, Schmid, (Schlager), 21st minute.
Second Half_2, Jordan, Olwan, (Alrawabdeh), 50th; 3, Austria, Alarab, (Sabitzer), 76th; 4, Austria, Arnautovic, (penalty kick), 90th+12.
Goalies_Jordan, Yazeed Abulaila, Nour Baniateyah, Abdallah Alfakhori; Austria, Alexander Schlager, Florian Wiegele, Patrick Pentz.
Yellow Cards_Sabitzer, Austria, 77th.
Referee_Beida Dahane. Assistant Referees_Jerson Emiliano Dos Santos, Elvis Guy Noupue Nguegoue, Mahmoud Mohamed Ashour. 4th Official_Oshane Nation.
A_68,527.
___
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.