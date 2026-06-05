American Family Insurance Championship Par Scores

Friday
At TPC Wisconsin
Madison, Wis.
Purse: $3 million
Yardage: 7,031; Par: 71
First Round
|F.Jacobson/S.Kjeldsen
|29-30—59
|-12
|B.Gay/R.Sabbatini
|32-28—60
|-11
|R.Green/M.Hensby
|32-28—60
|-11
|G.Chalmers/C.Percy
|32-29—61
|-10
|S.Alker/B.Langer
|30-31—61
|-10
|B.Andrade/J.Maggert
|32-30—62
|-9
|D.Clarke/B.Crane
|32-30—62
|-9
|H.Frazar/T.Petrovic
|33-29—62
|-9
|J.Caron/B.Quigley
|32-30—62
|-9
|S.Appleby/M.Wright
|32-30—62
|-9
|S.Parel/P.Stankowski
|33-29—62
|-9
|A.Cejka/T.O’Neal
|32-31—63
|-8
|D.Barron/D.Pride
|32-31—63
|-8
|M.Allen/J.Daly
|33-30—63
|-8
|S.Bertsch/E.Els
|32-31—63
|-8
|T.Gainey/T.Ridings
|33-30—63
|-8
|A.Cabrera/R.Gonzalez
|33-31—64
|-7
|F.Funk/G.Sauers
|33-31—64
|-7
|G.McNeill/K.Perry
|31-33—64
|-7
|M.Jimenez/J.Olazabal
|33-31—64
|-7
|R.Goosen/B.Van Pelt
|32-32—64
|-7
|S.Flesch/P.Goydos
|32-32—64
|-7
|W.Austin/V.Taylor
|32-32—64
|-7
|C.Wi/Y.Yang
|33-32—65
|-6
|D.Duval/M.Gogel
|32-33—65
|-6
|J.Durant/K.Sutherland
|32-33—65
|-6
|K.Tanigawa/M.Weir
|33-32—65
|-6
|S.Allan/D.Bransdon
|35-30—65
|-6
|S.Cink/Z.Johnson
|32-33—65
|-6
|S.Stricker/M.Tiziani
|32-33—65
|-6
|C.Campbell/R.Pampling
|35-31—66
|-5
|H.Slocum/B.Weekley
|34-32—66
|-5
|T.Pernice/V.Singh
|33-33—66
|-5
|J.Kelly/J.Leonard
|33-34—67
|-4
|B.Jobe/S.McCarron
|36-32—68
|-3
|D.Love III/S.Verplank
|35-33—68
|-3
|K.Duke/T.Lehman
|33-36—69
|-2
|L.Janzen/R.Mediate
|35-34—69
|-2
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