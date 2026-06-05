Live Radio
Home » Sports » American Family Insurance Championship…

American Family Insurance Championship Par Scores

The Associated Press

June 5, 2026, 5:55 PM

Friday

At TPC Wisconsin

Madison, Wis.

Purse: $3 million

Yardage: 7,031; Par: 71

First Round

F.Jacobson/S.Kjeldsen 29-30—59 -12
B.Gay/R.Sabbatini 32-28—60 -11
R.Green/M.Hensby 32-28—60 -11
G.Chalmers/C.Percy 32-29—61 -10
S.Alker/B.Langer 30-31—61 -10
B.Andrade/J.Maggert 32-30—62 -9
D.Clarke/B.Crane 32-30—62 -9
H.Frazar/T.Petrovic 33-29—62 -9
J.Caron/B.Quigley 32-30—62 -9
S.Appleby/M.Wright 32-30—62 -9
S.Parel/P.Stankowski 33-29—62 -9
A.Cejka/T.O’Neal 32-31—63 -8
D.Barron/D.Pride 32-31—63 -8
M.Allen/J.Daly 33-30—63 -8
S.Bertsch/E.Els 32-31—63 -8
T.Gainey/T.Ridings 33-30—63 -8
A.Cabrera/R.Gonzalez 33-31—64 -7
F.Funk/G.Sauers 33-31—64 -7
G.McNeill/K.Perry 31-33—64 -7
M.Jimenez/J.Olazabal 33-31—64 -7
R.Goosen/B.Van Pelt 32-32—64 -7
S.Flesch/P.Goydos 32-32—64 -7
W.Austin/V.Taylor 32-32—64 -7
C.Wi/Y.Yang 33-32—65 -6
D.Duval/M.Gogel 32-33—65 -6
J.Durant/K.Sutherland 32-33—65 -6
K.Tanigawa/M.Weir 33-32—65 -6
S.Allan/D.Bransdon 35-30—65 -6
S.Cink/Z.Johnson 32-33—65 -6
S.Stricker/M.Tiziani 32-33—65 -6
C.Campbell/R.Pampling 35-31—66 -5
H.Slocum/B.Weekley 34-32—66 -5
T.Pernice/V.Singh 33-33—66 -5
J.Kelly/J.Leonard 33-34—67 -4
B.Jobe/S.McCarron 36-32—68 -3
D.Love III/S.Verplank 35-33—68 -3
K.Duke/T.Lehman 33-36—69 -2
L.Janzen/R.Mediate 35-34—69 -2

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up