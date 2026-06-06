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2026 U.S. Soccer Schedule

The Associated Press

June 6, 2026, 4:35 PM

All Times EDT

(Won 1, Lost 3)

Saturday, March 28 — Belgium 5, United States 2

Tuesday, March 31 — Portugal 2, United States 0

Sunday, May 31 — United States 3, Senegal 2

Saturday, June 6 — Germany 2, United States 1

a-Friday, June 12 — vs. Paraguay at Inglewood, Calif., 9 p.m.

a-Friday, June 19 — vs. Australia at Seattle, 3 p.m.

a-Thursday, June 25 — vs Turkey at Inglewood, Calif., 10 p.m.

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a-World Cup

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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