PGA Championship Scores

|Maverick McNealy, United States
|69-67—136
|Alex Smalley, United States
|67-69—136
|Chris Gotterup, United States
|72-65—137
|Max Greyserman, United States
|68-69—137
|Stephan Jaeger, Germany
|67-70—137
|Min Woo Lee, Australia
|67-70—137
|Hideki Matsuyama, Japan
|70-67—137
|Aldrich Potgieter, South Africa
|67-70—137
|Ludvig Aberg, Sweden
|72-66—138
|Harris English, United States
|71-67—138
|Si Woo Kim, South Korea
|71-67—138
|David Puig, Spain
|71-67—138
|Scottie Scheffler, United States
|67-71—138
|Justin Thomas, United States
|69-69—138
|Cameron Young, United States
|71-67—138
|Patrick Cantlay, United States
|70-69—139
|Jason Day, Australia
|69-70—139
|Kurt Kitayama, United States
|70-69—139
|Andrew Novak, United States
|69-70—139
|Jon Rahm, Spain
|69-70—139
|Aaron Rai, England
|70-69—139
|Ryan Fox, New Zealand
|70-70—140
|Daniel Hillier, New Zealand
|71-69—140
|Ryo Hisatsune, Japan
|67-73—140
|Rico Hoey, Philippines
|70-70—140
|Hao-Tong Li, China
|71-69—140
|Andrew Putnam, United States
|69-71—140
|Patrick Reed, United States
|68-72—140
|Cameron Smith, Australia
|69-71—140
|Bud Cauley, United States
|69-72—141
|Corey Conners, Canada
|68-73—141
|Rickie Fowler, United States
|70-71—141
|Ryan Gerard, United States
|69-72—141
|Ben Griffin, United States
|71-70—141
|Ben Kern, United States
|74-67—141
|Brooks Koepka, United States
|69-72—141
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|74-67—141
|Collin Morikawa, United States
|69-72—141
|Xander Schauffele, United States
|68-73—141
|Matti Schmid, Germany
|69-72—141
|Jordan Spieth, United States
|69-72—141
|Nick Taylor, Canada
|69-72—141
|Sahith Theegala, United States
|68-73—141
|Chandler Blanchet, United States
|69-73—142
|Sam Burns, United States
|70-72—142
|Matt Fitzpatrick, England
|70-72—142
|Alex Fitzpatrick, England
|72-70—142
|Kazuki Higa, Japan
|71-71—142
|Tom Hoge, United States
|72-70—142
|Casey Jarvis, South Africa
|70-72—142
|Dustin Johnson, United States
|72-70—142
|Martin Kaymer, Germany
|67-75—142
|Mikael Lindberg, Sweden
|71-71—142
|Denny McCarthy, United States
|71-71—142
|Keith Mitchell, United States
|73-69—142
|Joaquin Niemann, Chile
|69-73—142
|Sam Stevens, United States
|69-73—142
|Matt Wallace, England
|71-71—142
|Daniel Brown, England
|68-75—143
|Brian Harman, United States
|70-73—143
|Padraig Harrington, Ireland
|74-69—143
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|72-71—143
|Michael Kim, United States
|73-70—143
|Chris Kirk, United States
|73-70—143
|Kristoffer Reitan, Norway
|71-72—143
|Justin Rose, England
|70-73—143
|Sami Valimaki, Finland
|73-70—143
|Daniel Berger, United States
|74-70—144
|Christiaan Bezuidenhout, South Africa
|72-72—144
|Michael Brennan, United States
|72-72—144
|Brian Campbell, United States
|72-72—144
|Luke Donald, England
|71-73—144
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|69-75—144
|John Keefer, United States
|72-72—144
|Shane Lowry, Ireland
|68-76—144
|William Mouw, United States
|74-70—144
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|72-72—144
|Alex Noren, Sweden
|71-73—144
|John Parry, England
|73-71—144
|Taylor Pendrith, Canada
|72-72—144
|Elvis Smylie, Australia
|72-72—144
|Jhonattan Vegas, Venezuela
|73-71—144
|Akshay Bhatia, United States
|71-74—145
|Michael Block, United States
|70-75—145
|Wyndham Clark, United States
|75-70—145
|Thomas Detry, Belgium
|72-73—145
|Tommy Fleetwood, England
|72-73—145
|Russell Henley, United States
|72-73—145
|Garrick Higgo, South Africa
|69-76—145
|Sungjae Im, South Korea
|73-72—145
|Kota Kaneko, Japan
|73-72—145
|Robert MacIntyre, Scotland
|70-75—145
|J.T. Poston, United States
|71-74—145
|Andy Sullivan, England
|72-73—145
|Jimmy Walker, United States
|71-74—145
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|72-74—146
|Keegan Bradley, United States
|74-72—146
|Stewart Cink, United States
|74-72—146
|Tyler Collet, United States
|75-71—146
|Pierceson Coody, United States
|71-75—146
|Jordan Gumberg, United States
|73-73—146
|Tyrrell Hatton, England
|72-74—146
|Viktor Hovland, Norway
|74-72—146
|David Lipsky, United States
|74-72—146
|Max McGreevy, United States
|76-70—146
|Ben Polland, United States
|73-73—146
|Adam Schenk, United States
|75-71—146
|Brandt Snedeker, United States
|72-74—146
|J.J. Spaun, United States
|70-76—146
|Sepp Straka, Austria
|73-73—146
|Gary Woodland, United States
|72-74—146
|Ricky Castillo, United States
|74-73—147
|Bryson DeChambeau, United States
|76-71—147
|Harry Hall, England
|72-75—147
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|74-73—147
|Patrick Rodgers, United States
|77-70—147
|Austin Smotherman, United States
|72-75—147
|Travis Smyth, Australia
|74-73—147
|Jacob Bridgeman, United States
|74-74—148
|Jason Dufner, United States
|75-73—148
|Steven Fisk, United States
|76-72—148
|Emiliano Grillo, Argentina
|76-72—148
|Joe Highsmith, United States
|73-75—148
|Billy Horschel, United States
|74-74—148
|Adam Scott, Australia
|72-76—148
|Bernd Wiesberger, Austria
|72-76—148
|Lucas Glover, United States
|76-73—149
|Garrett Sapp, United States
|75-74—149
|Y.E. Yang, South Korea
|72-77—149
|Nicolas Echavarria, Colombia
|75-75—150
|Shaun Micheel, United States
|77-73—150
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|75-75—150
|Sudarshan Yellamaraju, Canada
|75-75—150
|Matthew McCarty, United States
|77-74—151
|Paul McClure, United States
|75-76—151
|Davis Riley, United States
|78-73—151
|Michael Thorbjornsen, United States
|77-74—151
|Ian Holt, United States
|74-78—152
|Max Homa, United States
|75-77—152
|Marco Penge, England
|75-77—152
|Adrien Saddier, France
|75-77—152
|Jordan L. Smith, England
|75-77—152
|Chris Gabriele, United States
|77-77—154
|Zach Haynes, United States
|76-78—154
|Jared Jones, United States
|80-74—154
|Francisco Bide, Argentina
|76-79—155
|Austin Hurt, United States
|79-76—155
|Ryan Lenahan, United States
|75-80—155
|Timothy Wiseman, United States
|75-80—155
|Derek Berg, United States
|78-78—156
|Braden Shattuck, United States
|81-75—156
|Ryan Vermeer, United States
|77-80—157
|Jesse Droemer, United States
|77-81—158
|Michael Kartrude, United States
|79-79—158
|Mark Geddes, England
|81-80—161
|Bryce Fisher, United States
|79-83—162
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