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PGA Championship Scores

The Associated Press

May 15, 2026, 8:05 PM

Friday

At Aronimink Golf Club

Newtown Square, Pa.

Yardage: 7,394; Par: 70

Second Round

Maverick McNealy, United States 69-67—136
Alex Smalley, United States 67-69—136
Chris Gotterup, United States 72-65—137
Max Greyserman, United States 68-69—137
Stephan Jaeger, Germany 67-70—137
Min Woo Lee, Australia 67-70—137
Hideki Matsuyama, Japan 70-67—137
Aldrich Potgieter, South Africa 67-70—137
Ludvig Aberg, Sweden 72-66—138
Harris English, United States 71-67—138
Si Woo Kim, South Korea 71-67—138
David Puig, Spain 71-67—138
Scottie Scheffler, United States 67-71—138
Justin Thomas, United States 69-69—138
Cameron Young, United States 71-67—138
Patrick Cantlay, United States 70-69—139
Jason Day, Australia 69-70—139
Kurt Kitayama, United States 70-69—139
Andrew Novak, United States 69-70—139
Jon Rahm, Spain 69-70—139
Aaron Rai, England 70-69—139
Ryan Fox, New Zealand 70-70—140
Daniel Hillier, New Zealand 71-69—140
Ryo Hisatsune, Japan 67-73—140
Rico Hoey, Philippines 70-70—140
Hao-Tong Li, China 71-69—140
Andrew Putnam, United States 69-71—140
Patrick Reed, United States 68-72—140
Cameron Smith, Australia 69-71—140
Bud Cauley, United States 69-72—141
Corey Conners, Canada 68-73—141
Rickie Fowler, United States 70-71—141
Ryan Gerard, United States 69-72—141
Ben Griffin, United States 71-70—141
Ben Kern, United States 74-67—141
Brooks Koepka, United States 69-72—141
Rory McIlroy, Northern Ireland 74-67—141
Collin Morikawa, United States 69-72—141
Xander Schauffele, United States 68-73—141
Matti Schmid, Germany 69-72—141
Jordan Spieth, United States 69-72—141
Nick Taylor, Canada 69-72—141
Sahith Theegala, United States 68-73—141
Chandler Blanchet, United States 69-73—142
Sam Burns, United States 70-72—142
Matt Fitzpatrick, England 70-72—142
Alex Fitzpatrick, England 72-70—142
Kazuki Higa, Japan 71-71—142
Tom Hoge, United States 72-70—142
Casey Jarvis, South Africa 70-72—142
Dustin Johnson, United States 72-70—142
Martin Kaymer, Germany 67-75—142
Mikael Lindberg, Sweden 71-71—142
Denny McCarthy, United States 71-71—142
Keith Mitchell, United States 73-69—142
Joaquin Niemann, Chile 69-73—142
Sam Stevens, United States 69-73—142
Matt Wallace, England 71-71—142
Daniel Brown, England 68-75—143
Brian Harman, United States 70-73—143
Padraig Harrington, Ireland 74-69—143
Rasmus Hojgaard, Denmark 72-71—143
Michael Kim, United States 73-70—143
Chris Kirk, United States 73-70—143
Kristoffer Reitan, Norway 71-72—143
Justin Rose, England 70-73—143
Sami Valimaki, Finland 73-70—143
Daniel Berger, United States 74-70—144
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 72-72—144
Michael Brennan, United States 72-72—144
Brian Campbell, United States 72-72—144
Luke Donald, England 71-73—144
Nicolai Hojgaard, Denmark 69-75—144
John Keefer, United States 72-72—144
Shane Lowry, Ireland 68-76—144
William Mouw, United States 74-70—144
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 72-72—144
Alex Noren, Sweden 71-73—144
John Parry, England 73-71—144
Taylor Pendrith, Canada 72-72—144
Elvis Smylie, Australia 72-72—144
Jhonattan Vegas, Venezuela 73-71—144

Missed Cut

Akshay Bhatia, United States 71-74—145
Michael Block, United States 70-75—145
Wyndham Clark, United States 75-70—145
Thomas Detry, Belgium 72-73—145
Tommy Fleetwood, England 72-73—145
Russell Henley, United States 72-73—145
Garrick Higgo, South Africa 69-76—145
Sungjae Im, South Korea 73-72—145
Kota Kaneko, Japan 73-72—145
Robert MacIntyre, Scotland 70-75—145
J.T. Poston, United States 71-74—145
Andy Sullivan, England 72-73—145
Jimmy Walker, United States 71-74—145
Angel Ayora Fanegas, Spain 72-74—146
Keegan Bradley, United States 74-72—146
Stewart Cink, United States 74-72—146
Tyler Collet, United States 75-71—146
Pierceson Coody, United States 71-75—146
Jordan Gumberg, United States 73-73—146
Tyrrell Hatton, England 72-74—146
Viktor Hovland, Norway 74-72—146
David Lipsky, United States 74-72—146
Max McGreevy, United States 76-70—146
Ben Polland, United States 73-73—146
Adam Schenk, United States 75-71—146
Brandt Snedeker, United States 72-74—146
J.J. Spaun, United States 70-76—146
Sepp Straka, Austria 73-73—146
Gary Woodland, United States 72-74—146
Ricky Castillo, United States 74-73—147
Bryson DeChambeau, United States 76-71—147
Harry Hall, England 72-75—147
Tom McKibbin, Northern Ireland 74-73—147
Patrick Rodgers, United States 77-70—147
Austin Smotherman, United States 72-75—147
Travis Smyth, Australia 74-73—147
Jacob Bridgeman, United States 74-74—148
Jason Dufner, United States 75-73—148
Steven Fisk, United States 76-72—148
Emiliano Grillo, Argentina 76-72—148
Joe Highsmith, United States 73-75—148
Billy Horschel, United States 74-74—148
Adam Scott, Australia 72-76—148
Bernd Wiesberger, Austria 72-76—148
Lucas Glover, United States 76-73—149
Garrett Sapp, United States 75-74—149
Y.E. Yang, South Korea 72-77—149
Nicolas Echavarria, Colombia 75-75—150
Shaun Micheel, United States 77-73—150
Jayden Trey Schaper, South Africa 75-75—150
Sudarshan Yellamaraju, Canada 75-75—150
Matthew McCarty, United States 77-74—151
Paul McClure, United States 75-76—151
Davis Riley, United States 78-73—151
Michael Thorbjornsen, United States 77-74—151
Ian Holt, United States 74-78—152
Max Homa, United States 75-77—152
Marco Penge, England 75-77—152
Adrien Saddier, France 75-77—152
Jordan L. Smith, England 75-77—152
Chris Gabriele, United States 77-77—154
Zach Haynes, United States 76-78—154
Jared Jones, United States 80-74—154
Francisco Bide, Argentina 76-79—155
Austin Hurt, United States 79-76—155
Ryan Lenahan, United States 75-80—155
Timothy Wiseman, United States 75-80—155
Derek Berg, United States 78-78—156
Braden Shattuck, United States 81-75—156
Ryan Vermeer, United States 77-80—157
Jesse Droemer, United States 77-81—158
Michael Kartrude, United States 79-79—158
Mark Geddes, England 81-80—161
Bryce Fisher, United States 79-83—162

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