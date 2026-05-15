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PGA Championship Par Scores

The Associated Press

May 15, 2026, 8:05 PM

Friday

At Aronimink Golf Club

Newtown Square, Pa.

Yardage: 7,394; Par: 70

Second Round

Maverick McNealy, United States 69-67—136 -4
Alex Smalley, United States 67-69—136 -4
Chris Gotterup, United States 72-65—137 -3
Max Greyserman, United States 68-69—137 -3
Stephan Jaeger, Germany 67-70—137 -3
Min Woo Lee, Australia 67-70—137 -3
Hideki Matsuyama, Japan 70-67—137 -3
Aldrich Potgieter, South Africa 67-70—137 -3
Ludvig Aberg, Sweden 72-66—138 -2
Harris English, United States 71-67—138 -2
Si Woo Kim, South Korea 71-67—138 -2
David Puig, Spain 71-67—138 -2
Scottie Scheffler, United States 67-71—138 -2
Justin Thomas, United States 69-69—138 -2
Cameron Young, United States 71-67—138 -2
Patrick Cantlay, United States 70-69—139 -1
Jason Day, Australia 69-70—139 -1
Kurt Kitayama, United States 70-69—139 -1
Andrew Novak, United States 69-70—139 -1
Jon Rahm, Spain 69-70—139 -1
Aaron Rai, England 70-69—139 -1
Ryan Fox, New Zealand 70-70—140 E
Daniel Hillier, New Zealand 71-69—140 E
Ryo Hisatsune, Japan 67-73—140 E
Rico Hoey, Philippines 70-70—140 E
Hao-Tong Li, China 71-69—140 E
Andrew Putnam, United States 69-71—140 E
Patrick Reed, United States 68-72—140 E
Cameron Smith, Australia 69-71—140 E
Bud Cauley, United States 69-72—141 +1
Corey Conners, Canada 68-73—141 +1
Rickie Fowler, United States 70-71—141 +1
Ryan Gerard, United States 69-72—141 +1
Ben Griffin, United States 71-70—141 +1
Ben Kern, United States 74-67—141 +1
Brooks Koepka, United States 69-72—141 +1
Rory McIlroy, Northern Ireland 74-67—141 +1
Collin Morikawa, United States 69-72—141 +1
Xander Schauffele, United States 68-73—141 +1
Matti Schmid, Germany 69-72—141 +1
Jordan Spieth, United States 69-72—141 +1
Nick Taylor, Canada 69-72—141 +1
Sahith Theegala, United States 68-73—141 +1
Chandler Blanchet, United States 69-73—142 +2
Sam Burns, United States 70-72—142 +2
Matt Fitzpatrick, England 70-72—142 +2
Alex Fitzpatrick, England 72-70—142 +2
Kazuki Higa, Japan 71-71—142 +2
Tom Hoge, United States 72-70—142 +2
Casey Jarvis, South Africa 70-72—142 +2
Dustin Johnson, United States 72-70—142 +2
Martin Kaymer, Germany 67-75—142 +2
Mikael Lindberg, Sweden 71-71—142 +2
Denny McCarthy, United States 71-71—142 +2
Keith Mitchell, United States 73-69—142 +2
Joaquin Niemann, Chile 69-73—142 +2
Sam Stevens, United States 69-73—142 +2
Matt Wallace, England 71-71—142 +2
Daniel Brown, England 68-75—143 +3
Brian Harman, United States 70-73—143 +3
Padraig Harrington, Ireland 74-69—143 +3
Rasmus Hojgaard, Denmark 72-71—143 +3
Michael Kim, United States 73-70—143 +3
Chris Kirk, United States 73-70—143 +3
Kristoffer Reitan, Norway 71-72—143 +3
Justin Rose, England 70-73—143 +3
Sami Valimaki, Finland 73-70—143 +3
Daniel Berger, United States 74-70—144 +4
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 72-72—144 +4
Michael Brennan, United States 72-72—144 +4
Brian Campbell, United States 72-72—144 +4
Luke Donald, England 71-73—144 +4
Nicolai Hojgaard, Denmark 69-75—144 +4
John Keefer, United States 72-72—144 +4
Shane Lowry, Ireland 68-76—144 +4
William Mouw, United States 74-70—144 +4
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 72-72—144 +4
Alex Noren, Sweden 71-73—144 +4
John Parry, England 73-71—144 +4
Taylor Pendrith, Canada 72-72—144 +4
Elvis Smylie, Australia 72-72—144 +4
Jhonattan Vegas, Venezuela 73-71—144 +4

Missed Cut

Akshay Bhatia, United States 71-74—145 +5
Michael Block, United States 70-75—145 +5
Wyndham Clark, United States 75-70—145 +5
Thomas Detry, Belgium 72-73—145 +5
Tommy Fleetwood, England 72-73—145 +5
Russell Henley, United States 72-73—145 +5
Garrick Higgo, South Africa 69-76—145 +5
Sungjae Im, South Korea 73-72—145 +5
Kota Kaneko, Japan 73-72—145 +5
Robert MacIntyre, Scotland 70-75—145 +5
J.T. Poston, United States 71-74—145 +5
Andy Sullivan, England 72-73—145 +5
Jimmy Walker, United States 71-74—145 +5
Angel Ayora Fanegas, Spain 72-74—146 +6
Keegan Bradley, United States 74-72—146 +6
Stewart Cink, United States 74-72—146 +6
Tyler Collet, United States 75-71—146 +6
Pierceson Coody, United States 71-75—146 +6
Jordan Gumberg, United States 73-73—146 +6
Tyrrell Hatton, England 72-74—146 +6
Viktor Hovland, Norway 74-72—146 +6
David Lipsky, United States 74-72—146 +6
Max McGreevy, United States 76-70—146 +6
Ben Polland, United States 73-73—146 +6
Adam Schenk, United States 75-71—146 +6
Brandt Snedeker, United States 72-74—146 +6
J.J. Spaun, United States 70-76—146 +6
Sepp Straka, Austria 73-73—146 +6
Gary Woodland, United States 72-74—146 +6
Ricky Castillo, United States 74-73—147 +7
Bryson DeChambeau, United States 76-71—147 +7
Harry Hall, England 72-75—147 +7
Tom McKibbin, Northern Ireland 74-73—147 +7
Patrick Rodgers, United States 77-70—147 +7
Austin Smotherman, United States 72-75—147 +7
Travis Smyth, Australia 74-73—147 +7
Jacob Bridgeman, United States 74-74—148 +8
Jason Dufner, United States 75-73—148 +8
Steven Fisk, United States 76-72—148 +8
Emiliano Grillo, Argentina 76-72—148 +8
Joe Highsmith, United States 73-75—148 +8
Billy Horschel, United States 74-74—148 +8
Adam Scott, Australia 72-76—148 +8
Bernd Wiesberger, Austria 72-76—148 +8
Lucas Glover, United States 76-73—149 +9
Garrett Sapp, United States 75-74—149 +9
Y.E. Yang, South Korea 72-77—149 +9
Nicolas Echavarria, Colombia 75-75—150 +10
Shaun Micheel, United States 77-73—150 +10
Jayden Trey Schaper, South Africa 75-75—150 +10
Sudarshan Yellamaraju, Canada 75-75—150 +10
Matthew McCarty, United States 77-74—151 +11
Paul McClure, United States 75-76—151 +11
Davis Riley, United States 78-73—151 +11
Michael Thorbjornsen, United States 77-74—151 +11
Ian Holt, United States 74-78—152 +12
Max Homa, United States 75-77—152 +12
Marco Penge, England 75-77—152 +12
Adrien Saddier, France 75-77—152 +12
Jordan L. Smith, England 75-77—152 +12
Chris Gabriele, United States 77-77—154 +14
Zach Haynes, United States 76-78—154 +14
Jared Jones, United States 80-74—154 +14
Francisco Bide, Argentina 76-79—155 +15
Austin Hurt, United States 79-76—155 +15
Ryan Lenahan, United States 75-80—155 +15
Timothy Wiseman, United States 75-80—155 +15
Derek Berg, United States 78-78—156 +16
Braden Shattuck, United States 81-75—156 +16
Ryan Vermeer, United States 77-80—157 +17
Jesse Droemer, United States 77-81—158 +18
Michael Kartrude, United States 79-79—158 +18
Mark Geddes, England 81-80—161 +21
Bryce Fisher, United States 79-83—162 +22

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