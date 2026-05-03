All Times EDT Friday’s Games Vancouver 4, Hillsboro 3, 10 innings Tri-City 8, Everett 6 Spokane 7, Eugene 1 Saturday’s…

All Times EDT

Friday’s Games

Vancouver 4, Hillsboro 3, 10 innings

Tri-City 8, Everett 6

Spokane 7, Eugene 1

Saturday’s Games

Vancouver 8, Hillsboro 7

Eugene 11, Spokane 0, 1st game

Eugene 4, Spokane 3, 2nd game

Tri-City 10, Everett 9

Sunday’s Games

Hillsboro at Vancouver, 4:05 p.m.

Spokane at Eugene, 4:05 p.m.

Everett at Tri-City, 4:30 p.m.

Monday’s Games

Vancouver at Eugene, 9:35 p.m.

Tuesday’s Games

Tri-City at Spokane, 2:05 p.m.

Hillsboro at Everett, 10:05 p.m.

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