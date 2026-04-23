Zurich Classic of New Orleans Par Scores

Thursday
At TPC Louisiana
New Orleans
Purse: $9.5 million
Yardage: 7,425; Par: 72
First Round
|A.Smalley/H.Springer
|29-29—58
|-14
|A.Eckroat/D.Thompson
|30-29—59
|-13
|E.Cole/H.Lebioda
|29-31—60
|-12
|N.Dunlap/G.Sargent
|31-29—60
|-12
|Z.Bauchou/S.Stevens
|30-30—60
|-12
|D.Ghim/J.Kang
|29-32—61
|-11
|M.Brennan/J.Keefer
|29-32—61
|-11
|M.McCarty/M.Meissner
|29-32—61
|-11
|P.Nyholm/J.Svensson
|31-30—61
|-11
|S.Jaeger/J.Suber
|31-30—61
|-11
|T.Crowe/B.Martin
|32-29—61
|-11
|T.Hoge/B.Horschel
|29-32—61
|-11
|A.Rai/S.Theegala
|30-32—62
|-10
|M.Hughes/T.Pendrith
|32-30—62
|-10
|T.Kanaya/W.Mouw
|33-29—62
|-10
|A.Hadwin/A.Svensson
|33-30—63
|-9
|B.Garnett/L.Hodges
|34-29—63
|-9
|B.Hossler/S.Ryder
|33-30—63
|-9
|G.Sigg/V.Whaley
|31-32—63
|-9
|J.Byrd/C.Reavie
|31-32—63
|-9
|K.Mitchell/B.Snedeker
|31-32—63
|-9
|K.Reitan/K.Ventura
|33-30—63
|-9
|L.Griffin/B.Kohles
|33-30—63
|-9
|N.Hardy/D.Riley
|33-30—63
|-9
|R.Hoey/D.Lipsky
|34-29—63
|-9
|R.Neergaard-Petersen/J.Olesen
|33-30—63
|-9
|S.Power/M.Schmid
|32-31—63
|-9
|T.Mullinax/D.Skinns
|32-31—63
|-9
|Z.Blair/P.Fishburn
|32-31—63
|-9
|A.Ewart/C.Jarvis
|32-32—64
|-8
|A.Fitzpatrick/M.Fitzpatrick
|32-32—64
|-8
|C.Champ/B.Silverman
|31-33—64
|-8
|C.Phillips/C.Young
|32-32—64
|-8
|D.Chatfield/A.Dumont De Chassart
|32-32—64
|-8
|J.Dahmen/K.Streelman
|33-31—64
|-8
|J.Hahn/K.Stanley
|31-33—64
|-8
|L.List/H.Norlander
|31-33—64
|-8
|M.Couvra/M.Pavon
|31-33—64
|-8
|M.McGreevy/K.Roy
|31-33—64
|-8
|M.Penge/M.Wallace
|33-31—64
|-8
|Z.Dou/D.Wu
|31-33—64
|-8
|B.Griffin/A.Novak
|33-32—65
|-7
|C.Bezuidenhout/E.Van Rooyen
|29-36—65
|-7
|G.Higgo/M.Kuchar
|31-34—65
|-7
|R.Brehm/M.Hubbard
|31-34—65
|-7
|R.Gerard/S.Yellamaraju
|33-32—65
|-7
|R.Knox/P.Malnati
|32-33—65
|-7
|W.Clark/T.Moore
|33-32—65
|-7
|W.Gordon/P.Peterson
|32-33—65
|-7
|A.Putnam/A.Smotherman
|33-33—66
|-6
|B.Brown/L.Clanton
|33-33—66
|-6
|B.Koepka/S.Lowry
|31-35—66
|-6
|C.Davis/G.Ogilvy
|33-33—66
|-6
|D.Brown/J.Parry
|33-33—66
|-6
|H.Higgs/J.Paul
|35-31—66
|-6
|J.Lower/C.Ramey
|33-33—66
|-6
|J.Stanger/D.Walker
|34-32—66
|-6
|M.Rozo/C.Villegas
|32-34—66
|-6
|T.Kim/K.Yu
|31-35—66
|-6
|T.Merritt/R.Streb
|31-35—66
|-6
|T.Montgomery/S.Piercy
|34-32—66
|-6
|A.Cook/J.Dufner
|32-35—67
|-5
|C.Blanchet/J.VanDerLaan
|35-32—67
|-5
|C.Hoffman/N.Watney
|33-34—67
|-5
|C.Kim/R.Palmer
|35-32—67
|-5
|C.Lamprecht/N.Shipley
|35-32—67
|-5
|F.Capan/N.Goodwin
|34-33—67
|-5
|H.Li/J.Smith
|33-34—67
|-5
|M.Thorbjornsen/K.Vilips
|34-33—67
|-5
|R.Campos/A.Tosti
|34-33—67
|-5
|T.Duncan/A.Schenk
|33-34—67
|-5
|T.Finau/M.Greyserman
|32-35—67
|-5
|K.Hirata/K.Nakajima
|32-36—68
|-4
|C.Kirk/P.Kizzire
|36-36—72
|E
