Zurich Classic of New Orleans Par Scores

The Associated Press

April 23, 2026, 8:06 PM

Thursday

At TPC Louisiana

New Orleans

Purse: $9.5 million

Yardage: 7,425; Par: 72

First Round

A.Smalley/H.Springer 29-29—58 -14
A.Eckroat/D.Thompson 30-29—59 -13
E.Cole/H.Lebioda 29-31—60 -12
N.Dunlap/G.Sargent 31-29—60 -12
Z.Bauchou/S.Stevens 30-30—60 -12
D.Ghim/J.Kang 29-32—61 -11
M.Brennan/J.Keefer 29-32—61 -11
M.McCarty/M.Meissner 29-32—61 -11
P.Nyholm/J.Svensson 31-30—61 -11
S.Jaeger/J.Suber 31-30—61 -11
T.Crowe/B.Martin 32-29—61 -11
T.Hoge/B.Horschel 29-32—61 -11
A.Rai/S.Theegala 30-32—62 -10
M.Hughes/T.Pendrith 32-30—62 -10
T.Kanaya/W.Mouw 33-29—62 -10
A.Hadwin/A.Svensson 33-30—63 -9
B.Garnett/L.Hodges 34-29—63 -9
B.Hossler/S.Ryder 33-30—63 -9
G.Sigg/V.Whaley 31-32—63 -9
J.Byrd/C.Reavie 31-32—63 -9
K.Mitchell/B.Snedeker 31-32—63 -9
K.Reitan/K.Ventura 33-30—63 -9
L.Griffin/B.Kohles 33-30—63 -9
N.Hardy/D.Riley 33-30—63 -9
R.Hoey/D.Lipsky 34-29—63 -9
R.Neergaard-Petersen/J.Olesen 33-30—63 -9
S.Power/M.Schmid 32-31—63 -9
T.Mullinax/D.Skinns 32-31—63 -9
Z.Blair/P.Fishburn 32-31—63 -9
A.Ewart/C.Jarvis 32-32—64 -8
A.Fitzpatrick/M.Fitzpatrick 32-32—64 -8
C.Champ/B.Silverman 31-33—64 -8
C.Phillips/C.Young 32-32—64 -8
D.Chatfield/A.Dumont De Chassart 32-32—64 -8
J.Dahmen/K.Streelman 33-31—64 -8
J.Hahn/K.Stanley 31-33—64 -8
L.List/H.Norlander 31-33—64 -8
M.Couvra/M.Pavon 31-33—64 -8
M.McGreevy/K.Roy 31-33—64 -8
M.Penge/M.Wallace 33-31—64 -8
Z.Dou/D.Wu 31-33—64 -8
B.Griffin/A.Novak 33-32—65 -7
C.Bezuidenhout/E.Van Rooyen 29-36—65 -7
G.Higgo/M.Kuchar 31-34—65 -7
R.Brehm/M.Hubbard 31-34—65 -7
R.Gerard/S.Yellamaraju 33-32—65 -7
R.Knox/P.Malnati 32-33—65 -7
W.Clark/T.Moore 33-32—65 -7
W.Gordon/P.Peterson 32-33—65 -7
A.Putnam/A.Smotherman 33-33—66 -6
B.Brown/L.Clanton 33-33—66 -6
B.Koepka/S.Lowry 31-35—66 -6
C.Davis/G.Ogilvy 33-33—66 -6
D.Brown/J.Parry 33-33—66 -6
H.Higgs/J.Paul 35-31—66 -6
J.Lower/C.Ramey 33-33—66 -6
J.Stanger/D.Walker 34-32—66 -6
M.Rozo/C.Villegas 32-34—66 -6
T.Kim/K.Yu 31-35—66 -6
T.Merritt/R.Streb 31-35—66 -6
T.Montgomery/S.Piercy 34-32—66 -6
A.Cook/J.Dufner 32-35—67 -5
C.Blanchet/J.VanDerLaan 35-32—67 -5
C.Hoffman/N.Watney 33-34—67 -5
C.Kim/R.Palmer 35-32—67 -5
C.Lamprecht/N.Shipley 35-32—67 -5
F.Capan/N.Goodwin 34-33—67 -5
H.Li/J.Smith 33-34—67 -5
M.Thorbjornsen/K.Vilips 34-33—67 -5
R.Campos/A.Tosti 34-33—67 -5
T.Duncan/A.Schenk 33-34—67 -5
T.Finau/M.Greyserman 32-35—67 -5
K.Hirata/K.Nakajima 32-36—68 -4
C.Kirk/P.Kizzire 36-36—72 E

