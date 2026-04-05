Valero Texas Open Scores

The Associated Press

April 5, 2026, 8:36 PM

Sunday

At AT&T Oaks Course

San Antonio

Purse: $9.8 million

Yardage: 7,438; Par: 72

Final Round

J.J. Spaun (500), $1,764,000 69-69-66-67—271
Michael Kim (208), $741,533 72-65-66-69—272
Robert MacIntyre (208), $741,533 66-64-72-70—272
Matt Wallace (208), $741,533 71-69-64-68—272
Ludvig Aberg (105), $378,525 67-67-69-70—273
Andrew Putnam (105), $378,525 66-70-67-70—273
Kevin Yu (90), $330,750 69-70-66-69—274
Ryo Hisatsune (83), $296,450 68-68-67-72—275
Chandler Phillips (83), $296,450 72-66-66-71—275
Austin Eckroat (68), $237,650 68-70-69-70—277
Tommy Fleetwood (68), $237,650 67-70-71-69—277
Si Woo Kim (68), $237,650 70-70-70-67—277
Kristoffer Reitan (68), $237,650 70-68-69-70—277
Eric Cole (51), $159,250 67-72-69-70—278
Andrew Novak (51), $159,250 68-70-71-69—278
John Parry (51), $159,250 66-70-73-69—278
Alex Smalley (51), $159,250 68-68-71-71—278
Davis Thompson (51), $159,250 66-73-68-71—278
Sami Valimaki (51), $159,250 69-70-69-70—278
Sudarshan Yellamaraju (51), $159,250 69-73-66-70—278
Bud Cauley (37), $95,550 69-66-72-72—279
Seonghyeon Kim (37), $95,550 68-73-68-70—279
Hideki Matsuyama (37), $95,550 70-69-70-70—279
Maverick McNealy (37), $95,550 67-74-67-71—279
Marco Penge (37), $95,550 68-72-66-73—279
J.T. Poston (37), $95,550 72-70-69-68—279
Sam Ryder (37), $95,550 67-69-69-74—279
Zachary Bauchou (30), $71,540 68-70-73-69—280
Nick Taylor (30), $71,540 70-72-69-69—280
A.J. Ewart (24), $60,025 70-70-69-72—281
Doug Ghim (24), $60,025 69-71-69-72—281
Mac Meissner (24), $60,025 71-70-68-72—281
Alex Noren (24), $60,025 70-69-70-72—281
Kevin Roy (24), $60,025 67-68-74-72—281
Paul Waring (24), $60,025 72-70-68-71—281
Billy Horschel (19), $48,673 71-68-73-70—282
Chris Kirk (19), $48,673 70-68-70-74—282
Austin Smotherman (19), $48,673 68-73-68-73—282
Christiaan Bezuidenhout (13), $35,809 71-70-69-73—283
Brian Harman (13), $35,809 72-69-71-71—283
Rico Hoey (13), $35,809 70-72-74-67—283
Matthew McCarty (13), $35,809 74-68-70-71—283
Taylor Moore (13), $35,809 69-71-71-72—283
Chad Ramey (13), $35,809 72-68-71-72—283
Adam Schenk (13), $35,809 68-72-69-74—283
Brandt Snedeker (13), $35,809 71-70-71-71—283
Kevin Streelman (13), $35,809 68-71-72-72—283
Adam Svensson (13), $35,809 68-71-70-74—283
Adrien Dumont De Chassart (8), $24,676 69-72-70-73—284
Tony Finau (8), $24,676 66-69-71-78—284
Beau Hossler (8), $24,676 71-70-70-73—284
Christo Lamprecht (8), $24,676 67-73-74-70—284
Thorbjorn Olesen (8), $24,676 69-66-75-74—284
Steven Fisk (6), $22,834 66-70-73-76—285
Hank Lebioda (6), $22,834 72-68-68-77—285
Gordon Sargent (6), $22,834 72-67-75-71—285
Vince Whaley (6), $22,834 71-70-73-71—285
Bronson Burgoon (0), $22,834 75-67-73-70—285
David Ford (5), $22,050 68-73-72-73—286
Stephan Jaeger (5), $22,050 72-69-67-78—286
Erik Van Rooyen (5), $22,050 72-69-71-74—286
Takumi Kanaya (5), $21,658 71-70-76-70—287
Peter Malnati (4), $21,364 69-73-75-71—288
Jordan Spieth (4), $21,364 71-71-72-74—288
Mark Hubbard (4), $20,972 65-77-75-72—289
Jeffrey Kang (4), $20,972 67-74-73-75—289
Joe Highsmith (3), $20,482 69-69-76-76—290
Danny Walker (3), $20,482 69-72-77-72—290
Will Zalatoris (3), $20,482 67-74-77-72—290
Luke Clanton (3), $20,090 72-69-76-74—291

