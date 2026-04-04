Valero Texas Open Scores

The Associated Press

April 4, 2026, 12:10 PM

Friday

At AT&T Oaks Course

San Antonio

Purse: $9.8 million

Yardage: 7,438; Par: 72

Second Round

Robert MacIntyre 66-64—130
Ludvig Aberg 67-67—134
Tony Finau 66-69—135
Kevin Roy 67-68—135
Bud Cauley 69-66—135
Thorbjorn Olesen 69-66—135
Steven Fisk 66-70—136
Ryo Hisatsune 68-68—136
Sam Ryder 67-69—136
Alex Smalley 68-68—136
Andrew Putnam 66-70—136
John Parry 66-70—136
Michael Kim 72-65—137
Tommy Fleetwood 67-70—137
Chandler Phillips 72-66—138
Chris Kirk 70-68—138
Zachary Bauchou 68-70—138
Austin Eckroat 68-70—138
Kristoffer Reitan 70-68—138
J.J. Spaun 69-69—138
Joe Highsmith 69-69—138
Andrew Novak 68-70—138
Davis Thompson 66-73—139
Kevin Yu 69-70—139
Billy Horschel 71-68—139
Sami Valimaki 69-70—139
Eric Cole 67-72—139
Hideki Matsuyama 70-69—139
Alex Noren 70-69—139
Adam Svensson 68-71—139
Gordon Sargent 72-67—139
Kevin Streelman 68-71—139
Marco Penge 68-72—140
Matt Wallace 71-69—140
Doug Ghim 69-71—140
Si Woo Kim 70-70—140
Adam Schenk 68-72—140
Hank Lebioda 72-68—140
Chad Ramey 72-68—140
Taylor Moore 69-71—140
A.J. Ewart 70-70—140
Christo Lamprecht 67-73—140
Maverick McNealy 67-74—141
Stephan Jaeger 72-69—141
Austin Smotherman 68-73—141
Christiaan Bezuidenhout 71-70—141
Brian Harman 72-69—141
Beau Hossler 71-70—141
Mac Meissner 71-70—141
Brandt Snedeker 71-70—141
Luke Clanton 72-69—141
Adrien Dumont De Chassart 69-72—141
Seonghyeon Kim 68-73—141
Erik Van Rooyen 72-69—141
Jeffrey Kang 67-74—141
Vince Whaley 71-70—141
David Ford 68-73—141
Will Zalatoris 67-74—141
Takumi Kanaya 71-70—141
Danny Walker 69-72—141
Bronson Burgoon 75-67—142
Paul Waring 72-70—142
J.T. Poston 72-70—142
Sudarshan Yellamaraju 69-73—142
Rico Hoey 70-72—142
Peter Malnati 69-73—142
Matthew McCarty 74-68—142
Jordan Spieth 71-71—142
Mark Hubbard 65-77—142
Nick Taylor 70-72—142
Webb Simpson 73-WD
Lucas Glover 72-WD

Missed Cut

Chandler Blanchet 70-73—143
Davis Chatfield 72-71—143
Russell Henley 72-71—143
Kensei Hirata 70-73—143
Lee Hodges 71-72—143
Tom Hoge 71-72—143
Max Homa 69-74—143
Denny McCarthy 73-70—143
Max McGreevy 71-72—143
Keith Mitchell 74-69—143
William Mouw 72-71—143
Pontus Nyholm 68-75—143
Jimmy Stanger 71-72—143
Alejandro Tosti 72-71—143
John VanDerLaan 74-69—143
Karl Vilips 68-75—143
Daniel Brown 70-74—144
Charlie Crockett 74-70—144
Charley Hoffman 71-73—144
Mackenzie Hughes 73-71—144
Tom Kim 74-70—144
Hao-Tong Li 72-72—144
Justin Lower 74-70—144
Seamus Power 71-73—144
Marcelo Rozo 74-70—144
Neal Shipley 72-72—144
Jordan L. Smith 76-68—144
Sepp Straka 72-72—144
Michael Thorbjornsen 70-74—144
Brendon Todd 72-72—144
Kris Ventura 73-71—144
Dylan Wu 71-73—144
Carson Young 71-73—144
Rickie Fowler 70-75—145
Lanto Griffin 70-75—145
Emiliano Grillo 71-74—145
Nick Hardy 73-72—145
Matt Kuchar 73-72—145
Camilo Villegas 71-74—145
Nick Dunlap 74-72—146
Garrick Higgo 72-74—146
Jhonattan Vegas 73-73—146
Jimmy Walker 69-77—146
Rafael Campos 72-75—147
John Keefer 76-71—147
Patton Kizzire 73-74—147
Ryan Palmer 75-72—147
Adrien Saddier 75-72—147
Joel Dahmen 73-75—148
Zecheng Dou 74-74—148
Patrick Fishburn 71-77—148
Matthieu Pavon 74-74—148
Jackson Suber 77-71—148
Chan Kim 72-77—149
Frankie Capan 74-76—150
Jesper Svensson 73-77—150
Brice Garnett 75-76—151
Austin Wylie 78-74—152
Patrick Rodgers 77-76—153
Kyoung-Hoon Lee 77-77—154

