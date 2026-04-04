Valero Texas Open Scores

Friday At AT&T Oaks Course San Antonio Purse: $9.8 million Yardage: 7,438; Par: 72 Second Round Robert MacIntyre 66-64—130 Ludvig…
|Robert MacIntyre
|66-64—130
|Ludvig Aberg
|67-67—134
|Tony Finau
|66-69—135
|Kevin Roy
|67-68—135
|Bud Cauley
|69-66—135
|Thorbjorn Olesen
|69-66—135
|Steven Fisk
|66-70—136
|Ryo Hisatsune
|68-68—136
|Sam Ryder
|67-69—136
|Alex Smalley
|68-68—136
|Andrew Putnam
|66-70—136
|John Parry
|66-70—136
|Michael Kim
|72-65—137
|Tommy Fleetwood
|67-70—137
|Chandler Phillips
|72-66—138
|Chris Kirk
|70-68—138
|Zachary Bauchou
|68-70—138
|Austin Eckroat
|68-70—138
|Kristoffer Reitan
|70-68—138
|J.J. Spaun
|69-69—138
|Joe Highsmith
|69-69—138
|Andrew Novak
|68-70—138
|Davis Thompson
|66-73—139
|Kevin Yu
|69-70—139
|Billy Horschel
|71-68—139
|Sami Valimaki
|69-70—139
|Eric Cole
|67-72—139
|Hideki Matsuyama
|70-69—139
|Alex Noren
|70-69—139
|Adam Svensson
|68-71—139
|Gordon Sargent
|72-67—139
|Kevin Streelman
|68-71—139
|Marco Penge
|68-72—140
|Matt Wallace
|71-69—140
|Doug Ghim
|69-71—140
|Si Woo Kim
|70-70—140
|Adam Schenk
|68-72—140
|Hank Lebioda
|72-68—140
|Chad Ramey
|72-68—140
|Taylor Moore
|69-71—140
|A.J. Ewart
|70-70—140
|Christo Lamprecht
|67-73—140
|Maverick McNealy
|67-74—141
|Stephan Jaeger
|72-69—141
|Austin Smotherman
|68-73—141
|Christiaan Bezuidenhout
|71-70—141
|Brian Harman
|72-69—141
|Beau Hossler
|71-70—141
|Mac Meissner
|71-70—141
|Brandt Snedeker
|71-70—141
|Luke Clanton
|72-69—141
|Adrien Dumont De Chassart
|69-72—141
|Seonghyeon Kim
|68-73—141
|Erik Van Rooyen
|72-69—141
|Jeffrey Kang
|67-74—141
|Vince Whaley
|71-70—141
|David Ford
|68-73—141
|Will Zalatoris
|67-74—141
|Takumi Kanaya
|71-70—141
|Danny Walker
|69-72—141
|Bronson Burgoon
|75-67—142
|Paul Waring
|72-70—142
|J.T. Poston
|72-70—142
|Sudarshan Yellamaraju
|69-73—142
|Rico Hoey
|70-72—142
|Peter Malnati
|69-73—142
|Matthew McCarty
|74-68—142
|Jordan Spieth
|71-71—142
|Mark Hubbard
|65-77—142
|Nick Taylor
|70-72—142
|Webb Simpson
|73-WD
|Lucas Glover
|72-WD
Missed Cut
|Chandler Blanchet
|70-73—143
|Davis Chatfield
|72-71—143
|Russell Henley
|72-71—143
|Kensei Hirata
|70-73—143
|Lee Hodges
|71-72—143
|Tom Hoge
|71-72—143
|Max Homa
|69-74—143
|Denny McCarthy
|73-70—143
|Max McGreevy
|71-72—143
|Keith Mitchell
|74-69—143
|William Mouw
|72-71—143
|Pontus Nyholm
|68-75—143
|Jimmy Stanger
|71-72—143
|Alejandro Tosti
|72-71—143
|John VanDerLaan
|74-69—143
|Karl Vilips
|68-75—143
|Daniel Brown
|70-74—144
|Charlie Crockett
|74-70—144
|Charley Hoffman
|71-73—144
|Mackenzie Hughes
|73-71—144
|Tom Kim
|74-70—144
|Hao-Tong Li
|72-72—144
|Justin Lower
|74-70—144
|Seamus Power
|71-73—144
|Marcelo Rozo
|74-70—144
|Neal Shipley
|72-72—144
|Jordan L. Smith
|76-68—144
|Sepp Straka
|72-72—144
|Michael Thorbjornsen
|70-74—144
|Brendon Todd
|72-72—144
|Kris Ventura
|73-71—144
|Dylan Wu
|71-73—144
|Carson Young
|71-73—144
|Rickie Fowler
|70-75—145
|Lanto Griffin
|70-75—145
|Emiliano Grillo
|71-74—145
|Nick Hardy
|73-72—145
|Matt Kuchar
|73-72—145
|Camilo Villegas
|71-74—145
|Nick Dunlap
|74-72—146
|Garrick Higgo
|72-74—146
|Jhonattan Vegas
|73-73—146
|Jimmy Walker
|69-77—146
|Rafael Campos
|72-75—147
|John Keefer
|76-71—147
|Patton Kizzire
|73-74—147
|Ryan Palmer
|75-72—147
|Adrien Saddier
|75-72—147
|Joel Dahmen
|73-75—148
|Zecheng Dou
|74-74—148
|Patrick Fishburn
|71-77—148
|Matthieu Pavon
|74-74—148
|Jackson Suber
|77-71—148
|Chan Kim
|72-77—149
|Frankie Capan
|74-76—150
|Jesper Svensson
|73-77—150
|Brice Garnett
|75-76—151
|Austin Wylie
|78-74—152
|Patrick Rodgers
|77-76—153
|Kyoung-Hoon Lee
|77-77—154
