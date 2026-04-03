Valero Texas Open Scores

Thursday
At AT&T Oaks Course
San Antonio
Purse: $9.8 million
Yardage: 7,438; Par: 72
First Round
|Mark Hubbard
|35-30—65
|Robert MacIntyre
|35-31—66
|Andrew Putnam
|35-31—66
|Steven Fisk
|35-31—66
|Tony Finau
|35-31—66
|John Parry
|34-32—66
|Davis Thompson
|34-32—66
|Ludvig Aberg
|34-33—67
|Eric Cole
|34-33—67
|Kevin Roy
|35-32—67
|Jeffrey Kang
|33-34—67
|Tommy Fleetwood
|34-33—67
|Christo Lamprecht
|34-33—67
|Maverick McNealy
|34-33—67
|Sam Ryder
|33-34—67
|Will Zalatoris
|35-32—67
|Alex Smalley
|35-33—68
|Zachary Bauchou
|35-33—68
|Austin Eckroat
|35-33—68
|David Ford
|33-35—68
|Ryo Hisatsune
|35-33—68
|Seonghyeon Kim
|33-35—68
|Andrew Novak
|36-32—68
|Pontus Nyholm
|35-33—68
|Marco Penge
|36-32—68
|Adam Schenk
|33-35—68
|Austin Smotherman
|32-36—68
|Kevin Streelman
|35-33—68
|Adam Svensson
|34-34—68
|Karl Vilips
|36-32—68
|Danny Walker
|35-34—69
|J.J. Spaun
|37-32—69
|Bud Cauley
|35-34—69
|Adrien Dumont De Chassart
|34-35—69
|Doug Ghim
|36-33—69
|Joe Highsmith
|34-35—69
|Max Homa
|35-34—69
|Peter Malnati
|35-34—69
|Taylor Moore
|36-33—69
|Thorbjorn Olesen
|35-34—69
|Sami Valimaki
|35-34—69
|Sudarshan Yellamaraju
|35-34—69
|Kevin Yu
|36-33—69
|Jimmy Walker
|35-34—69
|Kristoffer Reitan
|36-34—70
|Chris Kirk
|35-35—70
|Chandler Blanchet
|35-35—70
|Daniel Brown
|34-36—70
|A.J. Ewart
|37-33—70
|Rickie Fowler
|32-38—70
|Lanto Griffin
|38-32—70
|Rico Hoey
|35-35—70
|Si Woo Kim
|37-33—70
|Hideki Matsuyama
|34-36—70
|Alex Noren
|36-34—70
|Nick Taylor
|35-35—70
|Michael Thorbjornsen
|35-35—70
|Kensei Hirata
|37-33—70
|Billy Horschel
|35-36—71
|Matt Wallace
|36-35—71
|Takumi Kanaya
|37-34—71
|Christiaan Bezuidenhout
|35-36—71
|Emiliano Grillo
|36-35—71
|Charley Hoffman
|38-33—71
|Tom Hoge
|36-35—71
|Beau Hossler
|36-35—71
|Max McGreevy
|36-35—71
|Mac Meissner
|37-34—71
|Seamus Power
|37-34—71
|Jordan Spieth
|35-36—71
|Jimmy Stanger
|36-35—71
|Vince Whaley
|36-35—71
|Dylan Wu
|34-37—71
|Carson Young
|36-35—71
|Lee Hodges
|35-36—71
|Patrick Fishburn
|38-33—71
|Brandt Snedeker
|35-36—71
|Camilo Villegas
|39-32—71
|Hank Lebioda
|37-35—72
|Stephan Jaeger
|36-36—72
|Erik Van Rooyen
|37-35—72
|Alejandro Tosti
|36-36—72
|Brian Harman
|36-36—72
|Chad Ramey
|36-36—72
|Gordon Sargent
|35-37—72
|Rafael Campos
|36-36—72
|Davis Chatfield
|38-34—72
|Luke Clanton
|38-34—72
|Lucas Glover
|35-37—72
|Russell Henley
|36-36—72
|Garrick Higgo
|36-36—72
|Michael Kim
|35-37—72
|William Mouw
|37-35—72
|Chandler Phillips
|36-36—72
|J.T. Poston
|37-35—72
|Neal Shipley
|37-35—72
|Sepp Straka
|37-35—72
|Brendon Todd
|38-34—72
|Paul Waring
|36-36—72
|Hao-Tong Li
|39-33—72
|Chan Kim
|36-36—72
|Denny McCarthy
|36-37—73
|Mackenzie Hughes
|39-34—73
|Joel Dahmen
|34-39—73
|Nick Hardy
|35-38—73
|Matt Kuchar
|35-38—73
|Webb Simpson
|36-37—73
|Jhonattan Vegas
|36-37—73
|Kris Ventura
|37-36—73
|Jesper Svensson
|39-34—73
|Patton Kizzire
|36-37—73
|Marcelo Rozo
|37-37—74
|Charlie Crockett
|40-34—74
|Matthew McCarty
|36-38—74
|Tom Kim
|36-38—74
|John VanDerLaan
|39-35—74
|Frankie Capan
|39-35—74
|Keith Mitchell
|39-35—74
|Matthieu Pavon
|37-37—74
|Zecheng Dou
|38-36—74
|Justin Lower
|39-35—74
|Nick Dunlap
|39-35—74
|Adrien Saddier
|38-37—75
|Bronson Burgoon
|39-36—75
|Brice Garnett
|37-38—75
|Ryan Palmer
|39-36—75
|John Keefer
|36-40—76
|Jordan L. Smith
|38-38—76
|Patrick Rodgers
|39-38—77
|Jackson Suber
|39-38—77
|Kyoung-Hoon Lee
|42-35—77
|Austin Wylie
|41-37—78
