Valero Texas Open Scores

The Associated Press

April 3, 2026, 12:10 PM

Thursday

At AT&T Oaks Course

San Antonio

Purse: $9.8 million

Yardage: 7,438; Par: 72

First Round

Mark Hubbard 35-30—65
Robert MacIntyre 35-31—66
Andrew Putnam 35-31—66
Steven Fisk 35-31—66
Tony Finau 35-31—66
John Parry 34-32—66
Davis Thompson 34-32—66
Ludvig Aberg 34-33—67
Eric Cole 34-33—67
Kevin Roy 35-32—67
Jeffrey Kang 33-34—67
Tommy Fleetwood 34-33—67
Christo Lamprecht 34-33—67
Maverick McNealy 34-33—67
Sam Ryder 33-34—67
Will Zalatoris 35-32—67
Alex Smalley 35-33—68
Zachary Bauchou 35-33—68
Austin Eckroat 35-33—68
David Ford 33-35—68
Ryo Hisatsune 35-33—68
Seonghyeon Kim 33-35—68
Andrew Novak 36-32—68
Pontus Nyholm 35-33—68
Marco Penge 36-32—68
Adam Schenk 33-35—68
Austin Smotherman 32-36—68
Kevin Streelman 35-33—68
Adam Svensson 34-34—68
Karl Vilips 36-32—68
Danny Walker 35-34—69
J.J. Spaun 37-32—69
Bud Cauley 35-34—69
Adrien Dumont De Chassart 34-35—69
Doug Ghim 36-33—69
Joe Highsmith 34-35—69
Max Homa 35-34—69
Peter Malnati 35-34—69
Taylor Moore 36-33—69
Thorbjorn Olesen 35-34—69
Sami Valimaki 35-34—69
Sudarshan Yellamaraju 35-34—69
Kevin Yu 36-33—69
Jimmy Walker 35-34—69
Kristoffer Reitan 36-34—70
Chris Kirk 35-35—70
Chandler Blanchet 35-35—70
Daniel Brown 34-36—70
A.J. Ewart 37-33—70
Rickie Fowler 32-38—70
Lanto Griffin 38-32—70
Rico Hoey 35-35—70
Si Woo Kim 37-33—70
Hideki Matsuyama 34-36—70
Alex Noren 36-34—70
Nick Taylor 35-35—70
Michael Thorbjornsen 35-35—70
Kensei Hirata 37-33—70
Billy Horschel 35-36—71
Matt Wallace 36-35—71
Takumi Kanaya 37-34—71
Christiaan Bezuidenhout 35-36—71
Emiliano Grillo 36-35—71
Charley Hoffman 38-33—71
Tom Hoge 36-35—71
Beau Hossler 36-35—71
Max McGreevy 36-35—71
Mac Meissner 37-34—71
Seamus Power 37-34—71
Jordan Spieth 35-36—71
Jimmy Stanger 36-35—71
Vince Whaley 36-35—71
Dylan Wu 34-37—71
Carson Young 36-35—71
Lee Hodges 35-36—71
Patrick Fishburn 38-33—71
Brandt Snedeker 35-36—71
Camilo Villegas 39-32—71
Hank Lebioda 37-35—72
Stephan Jaeger 36-36—72
Erik Van Rooyen 37-35—72
Alejandro Tosti 36-36—72
Brian Harman 36-36—72
Chad Ramey 36-36—72
Gordon Sargent 35-37—72
Rafael Campos 36-36—72
Davis Chatfield 38-34—72
Luke Clanton 38-34—72
Lucas Glover 35-37—72
Russell Henley 36-36—72
Garrick Higgo 36-36—72
Michael Kim 35-37—72
William Mouw 37-35—72
Chandler Phillips 36-36—72
J.T. Poston 37-35—72
Neal Shipley 37-35—72
Sepp Straka 37-35—72
Brendon Todd 38-34—72
Paul Waring 36-36—72
Hao-Tong Li 39-33—72
Chan Kim 36-36—72
Denny McCarthy 36-37—73
Mackenzie Hughes 39-34—73
Joel Dahmen 34-39—73
Nick Hardy 35-38—73
Matt Kuchar 35-38—73
Webb Simpson 36-37—73
Jhonattan Vegas 36-37—73
Kris Ventura 37-36—73
Jesper Svensson 39-34—73
Patton Kizzire 36-37—73
Marcelo Rozo 37-37—74
Charlie Crockett 40-34—74
Matthew McCarty 36-38—74
Tom Kim 36-38—74
John VanDerLaan 39-35—74
Frankie Capan 39-35—74
Keith Mitchell 39-35—74
Matthieu Pavon 37-37—74
Zecheng Dou 38-36—74
Justin Lower 39-35—74
Nick Dunlap 39-35—74
Adrien Saddier 38-37—75
Bronson Burgoon 39-36—75
Brice Garnett 37-38—75
Ryan Palmer 39-36—75
John Keefer 36-40—76
Jordan L. Smith 38-38—76
Patrick Rodgers 39-38—77
Jackson Suber 39-38—77
Kyoung-Hoon Lee 42-35—77
Austin Wylie 41-37—78

