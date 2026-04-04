Valero Texas Open Par Scores

Friday At AT&T Oaks Course San Antonio Purse: $9.8 million Yardage: 7,438; Par: 72 Second Round Robert MacIntyre 66-64—130 -14…
|Robert MacIntyre
|66-64—130
|-14
|Ludvig Aberg
|67-67—134
|-10
|Tony Finau
|66-69—135
|-9
|Kevin Roy
|67-68—135
|-9
|Bud Cauley
|69-66—135
|-9
|Thorbjorn Olesen
|69-66—135
|-9
|Steven Fisk
|66-70—136
|-8
|Ryo Hisatsune
|68-68—136
|-8
|Sam Ryder
|67-69—136
|-8
|Alex Smalley
|68-68—136
|-8
|Andrew Putnam
|66-70—136
|-8
|John Parry
|66-70—136
|-8
|Michael Kim
|72-65—137
|-7
|Tommy Fleetwood
|67-70—137
|-7
|Chandler Phillips
|72-66—138
|-6
|Chris Kirk
|70-68—138
|-6
|Zachary Bauchou
|68-70—138
|-6
|Austin Eckroat
|68-70—138
|-6
|Kristoffer Reitan
|70-68—138
|-6
|J.J. Spaun
|69-69—138
|-6
|Joe Highsmith
|69-69—138
|-6
|Andrew Novak
|68-70—138
|-6
|Davis Thompson
|66-73—139
|-5
|Kevin Yu
|69-70—139
|-5
|Billy Horschel
|71-68—139
|-5
|Sami Valimaki
|69-70—139
|-5
|Eric Cole
|67-72—139
|-5
|Hideki Matsuyama
|70-69—139
|-5
|Alex Noren
|70-69—139
|-5
|Adam Svensson
|68-71—139
|-5
|Gordon Sargent
|72-67—139
|-5
|Kevin Streelman
|68-71—139
|-5
|Marco Penge
|68-72—140
|-4
|Matt Wallace
|71-69—140
|-4
|Doug Ghim
|69-71—140
|-4
|Si Woo Kim
|70-70—140
|-4
|Adam Schenk
|68-72—140
|-4
|Hank Lebioda
|72-68—140
|-4
|Chad Ramey
|72-68—140
|-4
|Taylor Moore
|69-71—140
|-4
|A.J. Ewart
|70-70—140
|-4
|Christo Lamprecht
|67-73—140
|-4
|Maverick McNealy
|67-74—141
|-3
|Stephan Jaeger
|72-69—141
|-3
|Austin Smotherman
|68-73—141
|-3
|Christiaan Bezuidenhout
|71-70—141
|-3
|Brian Harman
|72-69—141
|-3
|Beau Hossler
|71-70—141
|-3
|Mac Meissner
|71-70—141
|-3
|Brandt Snedeker
|71-70—141
|-3
|Luke Clanton
|72-69—141
|-3
|Adrien Dumont De Chassart
|69-72—141
|-3
|Seonghyeon Kim
|68-73—141
|-3
|Erik Van Rooyen
|72-69—141
|-3
|Jeffrey Kang
|67-74—141
|-3
|Vince Whaley
|71-70—141
|-3
|David Ford
|68-73—141
|-3
|Will Zalatoris
|67-74—141
|-3
|Takumi Kanaya
|71-70—141
|-3
|Danny Walker
|69-72—141
|-3
|Bronson Burgoon
|75-67—142
|-2
|Paul Waring
|72-70—142
|-2
|J.T. Poston
|72-70—142
|-2
|Sudarshan Yellamaraju
|69-73—142
|-2
|Rico Hoey
|70-72—142
|-2
|Peter Malnati
|69-73—142
|-2
|Matthew McCarty
|74-68—142
|-2
|Jordan Spieth
|71-71—142
|-2
|Mark Hubbard
|65-77—142
|-2
|Nick Taylor
|70-72—142
|-2
|Webb Simpson
|73-WD
|
|Lucas Glover
|72-WD
|
Missed Cut
|Chandler Blanchet
|70-73—143
|-1
|Davis Chatfield
|72-71—143
|-1
|Russell Henley
|72-71—143
|-1
|Kensei Hirata
|70-73—143
|-1
|Lee Hodges
|71-72—143
|-1
|Tom Hoge
|71-72—143
|-1
|Max Homa
|69-74—143
|-1
|Denny McCarthy
|73-70—143
|-1
|Max McGreevy
|71-72—143
|-1
|Keith Mitchell
|74-69—143
|-1
|William Mouw
|72-71—143
|-1
|Pontus Nyholm
|68-75—143
|-1
|Jimmy Stanger
|71-72—143
|-1
|Alejandro Tosti
|72-71—143
|-1
|John VanDerLaan
|74-69—143
|-1
|Karl Vilips
|68-75—143
|-1
|Daniel Brown
|70-74—144
|E
|Charlie Crockett
|74-70—144
|E
|Charley Hoffman
|71-73—144
|E
|Mackenzie Hughes
|73-71—144
|E
|Tom Kim
|74-70—144
|E
|Hao-Tong Li
|72-72—144
|E
|Justin Lower
|74-70—144
|E
|Seamus Power
|71-73—144
|E
|Marcelo Rozo
|74-70—144
|E
|Neal Shipley
|72-72—144
|E
|Jordan L. Smith
|76-68—144
|E
|Sepp Straka
|72-72—144
|E
|Michael Thorbjornsen
|70-74—144
|E
|Brendon Todd
|72-72—144
|E
|Kris Ventura
|73-71—144
|E
|Dylan Wu
|71-73—144
|E
|Carson Young
|71-73—144
|E
|Rickie Fowler
|70-75—145
|+1
|Lanto Griffin
|70-75—145
|+1
|Emiliano Grillo
|71-74—145
|+1
|Nick Hardy
|73-72—145
|+1
|Matt Kuchar
|73-72—145
|+1
|Camilo Villegas
|71-74—145
|+1
|Nick Dunlap
|74-72—146
|+2
|Garrick Higgo
|72-74—146
|+2
|Jhonattan Vegas
|73-73—146
|+2
|Jimmy Walker
|69-77—146
|+2
|Rafael Campos
|72-75—147
|+3
|John Keefer
|76-71—147
|+3
|Patton Kizzire
|73-74—147
|+3
|Ryan Palmer
|75-72—147
|+3
|Adrien Saddier
|75-72—147
|+3
|Joel Dahmen
|73-75—148
|+4
|Zecheng Dou
|74-74—148
|+4
|Patrick Fishburn
|71-77—148
|+4
|Matthieu Pavon
|74-74—148
|+4
|Jackson Suber
|77-71—148
|+4
|Chan Kim
|72-77—149
|+5
|Frankie Capan
|74-76—150
|+6
|Jesper Svensson
|73-77—150
|+6
|Brice Garnett
|75-76—151
|+7
|Austin Wylie
|78-74—152
|+8
|Patrick Rodgers
|77-76—153
|+9
|Kyoung-Hoon Lee
|77-77—154
|+10
