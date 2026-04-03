Valero Texas Open Par Scores

The Associated Press

April 3, 2026, 9:31 PM

Friday

At AT&T Oaks Course

San Antonio

Purse: $9.8 million

Yardage: 7,438; Par: 72

Second Round

Robert MacIntyre 66-64—130 -14
Ludvig Aberg 67-67—134 -10
Bud Cauley 69-66—135 -9
Tony Finau 66-69—135 -9
Thorbjorn Olesen 69-66—135 -9
Kevin Roy 67-68—135 -9
Steven Fisk 66-70—136 -8
Ryo Hisatsune 68-68—136 -8
John Parry 66-70—136 -8
Andrew Putnam 66-70—136 -8
Sam Ryder 67-69—136 -8
Alex Smalley 68-68—136 -8
Tommy Fleetwood 67-70—137 -7
Michael Kim 72-65—137 -7
Zachary Bauchou 68-70—138 -6
Austin Eckroat 68-70—138 -6
Joe Highsmith 69-69—138 -6
Chris Kirk 70-68—138 -6
Andrew Novak 68-70—138 -6
Chandler Phillips 72-66—138 -6
Kristoffer Reitan 70-68—138 -6
J.J. Spaun 69-69—138 -6
Eric Cole 67-72—139 -5
Billy Horschel 71-68—139 -5
Hideki Matsuyama 70-69—139 -5
Alex Noren 70-69—139 -5
Gordon Sargent 72-67—139 -5
Kevin Streelman 68-71—139 -5
Adam Svensson 68-71—139 -5
Davis Thompson 66-73—139 -5
Sami Valimaki 69-70—139 -5
Kevin Yu 69-70—139 -5
A.J. Ewart 70-70—140 -4
Doug Ghim 69-71—140 -4
Si Woo Kim 70-70—140 -4
Christo Lamprecht 67-73—140 -4
Hank Lebioda 72-68—140 -4
Taylor Moore 69-71—140 -4
Marco Penge 68-72—140 -4
Chad Ramey 72-68—140 -4
Adam Schenk 68-72—140 -4
Matt Wallace 71-69—140 -4
Christiaan Bezuidenhout 71-70—141 -3
Adrien Dumont De Chassart 69-72—141 -3
David Ford 68-73—141 -3
Brian Harman 72-69—141 -3
Beau Hossler 71-70—141 -3
Stephan Jaeger 72-69—141 -3
Takumi Kanaya 71-70—141 -3
Jeffrey Kang 67-74—141 -3
Seonghyeon Kim 68-73—141 -3
Maverick McNealy 67-74—141 -3
Mac Meissner 71-70—141 -3
Austin Smotherman 68-73—141 -3
Brandt Snedeker 71-70—141 -3
Erik Van Rooyen 72-69—141 -3
Danny Walker 69-72—141 -3
Vince Whaley 71-70—141 -3
Will Zalatoris 67-74—141 -3
Luke Clanton 72-66—138 -2
Bronson Burgoon 75-67—142 -2
Rico Hoey 70-72—142 -2
Mark Hubbard 65-77—142 -2
Peter Malnati 69-73—142 -2
Matthew McCarty 74-68—142 -2
J.T. Poston 72-70—142 -2
Jordan Spieth 71-71—142 -2
Nick Taylor 70-72—142 -2
Paul Waring 72-70—142 -2
Sudarshan Yellamaraju 69-73—142 -2
Chandler Blanchet 70-73—143 -1
Davis Chatfield 72-71—143 -1
Russell Henley 72-71—143 -1
Kensei Hirata 70-73—143 -1
Lee Hodges 71-72—143 -1
Tom Hoge 71-72—143 -1
Max Homa 69-74—143 -1
Denny McCarthy 73-70—143 -1
Max McGreevy 71-72—143 -1
Keith Mitchell 74-69—143 -1
William Mouw 72-71—143 -1
Pontus Nyholm 68-75—143 -1
Jimmy Stanger 71-72—143 -1
Alejandro Tosti 72-71—143 -1
John VanDerLaan 74-69—143 -1
Karl Vilips 68-75—143 -1
Daniel Brown 70-74—144 E
Charlie Crockett 74-70—144 E
Charley Hoffman 71-73—144 E
Mackenzie Hughes 73-71—144 E
Tom Kim 74-70—144 E
Hao-Tong Li 72-72—144 E
Justin Lower 74-70—144 E
Seamus Power 71-73—144 E
Marcelo Rozo 74-70—144 E
Neal Shipley 72-72—144 E
Jordan L. Smith 76-68—144 E
Sepp Straka 72-72—144 E
Michael Thorbjornsen 70-74—144 E
Brendon Todd 72-72—144 E
Kris Ventura 73-71—144 E
Dylan Wu 71-73—144 E
Carson Young 71-73—144 E
Rickie Fowler 70-75—145 +1
Lanto Griffin 70-75—145 +1
Emiliano Grillo 71-74—145 +1
Nick Hardy 73-72—145 +1
Matt Kuchar 73-72—145 +1
Camilo Villegas 71-74—145 +1
Nick Dunlap 74-72—146 +2
Garrick Higgo 72-74—146 +2
Jhonattan Vegas 73-73—146 +2
Jimmy Walker 69-77—146 +2
Rafael Campos 72-75—147 +3
John Keefer 76-71—147 +3
Patton Kizzire 73-74—147 +3
Ryan Palmer 75-72—147 +3
Adrien Saddier 75-72—147 +3
Joel Dahmen 73-75—148 +4
Zecheng Dou 74-74—148 +4
Patrick Fishburn 71-77—148 +4
Matthieu Pavon 74-74—148 +4
Jackson Suber 77-71—148 +4
Chan Kim 72-77—149 +5
Frankie Capan 74-76—150 +6
Jesper Svensson 73-77—150 +6
Brice Garnett 75-76—151 +7
Austin Wylie 78-74—152 +8
Patrick Rodgers 77-76—153 +9
Kyoung-Hoon Lee 77-77—154 +10
Webb Simpson 73-WD
Lucas Glover 72-WD

