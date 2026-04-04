UFL Glance

The Associated Press

April 4, 2026, 11:12 PM

All Times EDT

UFL CONFERENCE

W L T Pct PF PA
Orlando 2 0 0 1.000 42 25
St. Louis 1 0 0 1.000 16 10
Arlington 1 0 0 1.000 36 17
Birmingham 1 0 0 1.000 15 13
DC 1 1 0 .500 54 42
Houston 0 1 0 .000 17 36
Louisville 0 2 0 .000 22 34
Columbus 0 2 0 .000 42 67

Friday, April 3

DC 44, Columbus 26

Saturday, April 4

Orlando 19, Louisville 9

Sunday, April 5

Birmingham at Houston, 6 p.m.

Tuesday, April 7

St. Louis at Arlington, 8 p.m.

Friday, April 10

Orlando at Louisville, 8 p.m.

Saturday, April 11

Houston at DC, 12 p.m.

