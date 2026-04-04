UFL Glance

All Times EDT
UFL CONFERENCE
|W
|L
|T
|Pct
|PF
|PA
|Orlando
|2
|0
|0
|1.000
|42
|25
|St. Louis
|1
|0
|0
|1.000
|16
|10
|Arlington
|1
|0
|0
|1.000
|36
|17
|Birmingham
|1
|0
|0
|1.000
|15
|13
|DC
|1
|1
|0
|.500
|54
|42
|Houston
|0
|1
|0
|.000
|17
|36
|Louisville
|0
|2
|0
|.000
|22
|34
|Columbus
|0
|2
|0
|.000
|42
|67
Friday, April 3
DC 44, Columbus 26
Saturday, April 4
Orlando 19, Louisville 9
Sunday, April 5
Birmingham at Houston, 6 p.m.
Tuesday, April 7
St. Louis at Arlington, 8 p.m.
Friday, April 10
Orlando at Louisville, 8 p.m.
Saturday, April 11
Houston at DC, 12 p.m.
