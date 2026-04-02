UFL Glance

The Associated Press

April 2, 2026, 10:08 AM

All Times EDT

UFL CONFERENCE

W L T Pct PF PA
St. Louis 1 0 0 1.000 16 10
Orlando 1 0 0 1.000 23 16
Arlington 1 0 0 1.000 36 17
Birmingham 1 0 0 1.000 15 13
Louisville 0 1 0 .000 13 15
Columbus 0 1 0 .000 16 23
Houston 0 1 0 .000 17 36
DC 0 1 0 .000 10 16

Sunday, March 29

Orlando 23, Columbus 16

Thursday, April 2

No games scheduled.

Friday, April 3

DC at Columbus, 8 p.m.

Saturday, April 4

Louisville at Orlando, 8 p.m.

Sunday, April 5

Birmingham at Houston, 6 p.m.

Tuesday, April 7

St. Louis at Arlington, 8 p.m.

