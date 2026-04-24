The Chevron Championship Par Scores

Friday
At Memorial Park Golf Course
Houston
Purse: $9 million
Yardage: 6,811; Par: 72
Second Round
|Nelly Korda
|65-65—130
|-14
|Patty Tavatanakit
|67-69—136
|-8
|Farah O’Keefe
|68-69—137
|-7
|Ryann O’Toole
|69-68—137
|-7
|Ina Yoon
|69-68—137
|-7
|Yan Liu
|68-70—138
|-6
|Megan Khang
|72-67—139
|-5
|Pauline Roussin
|68-71—139
|-5
|Maja Stark
|69-70—139
|-5
|Jasmine Suwannapura
|72-67—139
|-5
|Sora Kamiya
|69-71—140
|-4
|Yealimi Noh
|72-68—140
|-4
|Yunseo Yang
|69-71—140
|-4
|Ruoning Yin
|71-69—140
|-4
|Yuri Yoshida
|68-72—140
|-4
|You Min Hwang
|72-69—141
|-3
|Jin Hee Im
|69-72—141
|-3
|Somi Lee
|67-74—141
|-3
|Yuka Saso
|74-67—141
|-3
|Rio Takeda
|73-68—141
|-3
|Asterisk Talley
|70-71—141
|-3
|Saki Baba
|70-72—142
|-2
|Erika Hara
|73-69—142
|-2
|Charley Hull
|72-70—142
|-2
|Minami Katsu
|71-71—142
|-2
|Nanna Koerstz Madsen
|69-73—142
|-2
|Cassie Porter
|70-72—142
|-2
|Hae-Ran Ryu
|72-70—142
|-2
|Chiara Tamburlini
|73-69—142
|-2
|Karis Davidson
|71-72—143
|-1
|Auston Kim
|71-72—143
|-1
|Mary Liu
|72-71—143
|-1
|Gaby Lopez
|74-69—143
|-1
|Julia Lopez Ramirez
|71-72—143
|-1
|Linnea Strom
|69-74—143
|-1
|Peiyun Chien
|71-73—144
|E
|Hye Jin Choi
|71-73—144
|E
|Carlota Ciganda
|71-73—144
|E
|Melanie Green
|73-71—144
|E
|Hannah Green
|73-71—144
|E
|Hyo Joo Kim
|70-74—144
|E
|Nastasia Nadaud
|69-75—144
|E
|Paula Reto
|70-74—144
|E
|Mao Saigo
|73-71—144
|E
|Lexi Thompson
|72-72—144
|E
|Miyu Yamashita
|72-72—144
|E
|Jing Yan
|71-73—144
|E
|Weiwei Zhang
|73-71—144
|E
|Jenny Bae
|75-70—145
|+1
|Celine Boutier
|71-74—145
|+1
|Allisen Corpuz
|70-75—145
|+1
|Lauren Coughlin
|73-72—145
|+1
|Perrine Delacour
|73-72—145
|+1
|Brooke Henderson
|74-71—145
|+1
|Wei-Ling Hsu
|72-73—145
|+1
|Akie Iwai
|73-72—145
|+1
|Jenny Shin
|74-71—145
|+1
|Shannon Tan
|72-73—145
|+1
|Albane Valenzuela
|74-71—145
|+1
|Suvichaya Vinijchaitham
|71-74—145
|+1
|Lottie Woad
|73-72—145
|+1
|Manon De Roey
|77-69—146
|+2
|Ayaka Furue
|74-72—146
|+2
|Jennifer Kupcho
|74-72—146
|+2
|Minjee Lee
|74-72—146
|+2
|Ingrid Lindblad
|72-74—146
|+2
|Paula Martin Sampedro
|74-72—146
|+2
|Jessica Porvasnik
|72-74—146
|+2
|Andrea Revuelta
|76-70—146
|+2
|Yana Wilson
|76-70—146
|+2
|Amy Yang
|73-73—146
|+2
|Angel Yin
|77-69—146
|+2
|Austin Ernst
|76-71—147
|+3
|Nataliya Guseva
|72-75—147
|+3
|Moriya Jutanugarn
|75-72—147
|+3
|A Lim Kim
|78-69—147
|+3
|Lydia Ko
|72-75—147
|+3
|Jin Young Ko
|74-73—147
|+3
|Andrea Lee
|73-74—147
|+3
|Ruixin Liu
|72-75—147
|+3
|Mimi Rhodes
|69-78—147
|+3
|Sophia Schubert
|75-72—147
|+3
|Jeeno Thitikul
|74-73—147
|+3
|Rose Zhang
|73-74—147
|+3
|Robyn Choi
|73-75—148
|+4
|Lindy Duncan
|72-76—148
|+4
|Nasa Hataoka
|74-74—148
|+4
|Esther Henseleit
|74-74—148
|+4
|Ariya Jutanugarn
|72-76—148
|+4
|Sei Young Kim
|73-75—148
|+4
|Lucy Li
|72-76—148
|+4
|Yu Liu
|71-77—148
|+4
|Yuna Nishimura
|72-76—148
|+4
|Alexa Pano
|73-75—148
|+4
|Pornanong Phatlum
|72-76—148
|+4
|Madelene Sagstrom
|76-72—148
|+4
|Chanettee Wannasaen
|75-73—148
|+4
|Aditi Ashok
|74-75—149
|+5
|Gemma Dryburgh
|74-75—149
|+5
|Jodi Ewart Shadoff
|75-74—149
|+5
|Linn Grant
|70-79—149
|+5
|Alison Lee
|78-71—149
|+5
|Mi Hyang Lee
|74-75—149
|+5
|Brooke Matthews
|75-74—149
|+5
|Kiara Romero
|71-78—149
|+5
|Shuri Sakuma
|76-73—149
|+5
|In Gee Chun
|74-76—150
|+6
|Jung Min Hong
|74-76—150
|+6
|Ilhee Lee
|78-72—150
|+6
|Shauna Liu
|73-77—150
|+6
|Pajaree Anannarukarn
|75-76—151
|+7
|Laney Frye
|73-78—151
|+7
|Chisato Iwai
|77-74—151
|+7
|Anna Nordqvist
|78-73—151
|+7
|Miranda Wang
|76-75—151
|+7
|Gurleen Kaur
|73-79—152
|+8
|Grace Kim
|75-77—152
|+8
|Leona Maguire
|76-76—152
|+8
|Gabriela Ruffels
|78-74—152
|+8
|Carla Tejedo
|79-73—152
|+8
|Ashleigh Buhai
|80-73—153
|+9
|Frida Kinhult
|76-77—153
|+9
|Brittany Lincicome
|78-75—153
|+9
|Bailey Tardy
|77-76—153
|+9
|Lilia Vu
|76-77—153
|+9
|Dewi Weber
|80-73—153
|+9
|Na Rin An
|77-77—154
|+10
|Stephanie Kyriacou
|73-81—154
|+10
|Megha Ganne
|77-78—155
|+11
|Stacy Lewis
|79-77—156
|+12
|Benedetta Moresco
|81-78—159
|+15
|Yani Tseng
|77-WD
