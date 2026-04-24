Home » Sports » The Chevron Championship Par Scores

The Chevron Championship Par Scores

The Associated Press

April 24, 2026, 8:22 PM

Friday

At Memorial Park Golf Course

Houston

Purse: $9 million

Yardage: 6,811; Par: 72

Second Round

Nelly Korda 65-65—130 -14
Patty Tavatanakit 67-69—136 -8
Farah O’Keefe 68-69—137 -7
Ryann O’Toole 69-68—137 -7
Ina Yoon 69-68—137 -7
Yan Liu 68-70—138 -6
Megan Khang 72-67—139 -5
Pauline Roussin 68-71—139 -5
Maja Stark 69-70—139 -5
Jasmine Suwannapura 72-67—139 -5
Sora Kamiya 69-71—140 -4
Yealimi Noh 72-68—140 -4
Yunseo Yang 69-71—140 -4
Ruoning Yin 71-69—140 -4
Yuri Yoshida 68-72—140 -4
You Min Hwang 72-69—141 -3
Jin Hee Im 69-72—141 -3
Somi Lee 67-74—141 -3
Yuka Saso 74-67—141 -3
Rio Takeda 73-68—141 -3
Asterisk Talley 70-71—141 -3
Saki Baba 70-72—142 -2
Erika Hara 73-69—142 -2
Charley Hull 72-70—142 -2
Minami Katsu 71-71—142 -2
Nanna Koerstz Madsen 69-73—142 -2
Cassie Porter 70-72—142 -2
Hae-Ran Ryu 72-70—142 -2
Chiara Tamburlini 73-69—142 -2
Karis Davidson 71-72—143 -1
Auston Kim 71-72—143 -1
Mary Liu 72-71—143 -1
Gaby Lopez 74-69—143 -1
Julia Lopez Ramirez 71-72—143 -1
Linnea Strom 69-74—143 -1
Peiyun Chien 71-73—144 E
Hye Jin Choi 71-73—144 E
Carlota Ciganda 71-73—144 E
Melanie Green 73-71—144 E
Hannah Green 73-71—144 E
Hyo Joo Kim 70-74—144 E
Nastasia Nadaud 69-75—144 E
Paula Reto 70-74—144 E
Mao Saigo 73-71—144 E
Lexi Thompson 72-72—144 E
Miyu Yamashita 72-72—144 E
Jing Yan 71-73—144 E
Weiwei Zhang 73-71—144 E
Jenny Bae 75-70—145 +1
Celine Boutier 71-74—145 +1
Allisen Corpuz 70-75—145 +1
Lauren Coughlin 73-72—145 +1
Perrine Delacour 73-72—145 +1
Brooke Henderson 74-71—145 +1
Wei-Ling Hsu 72-73—145 +1
Akie Iwai 73-72—145 +1
Jenny Shin 74-71—145 +1
Shannon Tan 72-73—145 +1
Albane Valenzuela 74-71—145 +1
Suvichaya Vinijchaitham 71-74—145 +1
Lottie Woad 73-72—145 +1
Manon De Roey 77-69—146 +2
Ayaka Furue 74-72—146 +2
Jennifer Kupcho 74-72—146 +2
Minjee Lee 74-72—146 +2
Ingrid Lindblad 72-74—146 +2
Paula Martin Sampedro 74-72—146 +2
Jessica Porvasnik 72-74—146 +2
Andrea Revuelta 76-70—146 +2
Yana Wilson 76-70—146 +2
Amy Yang 73-73—146 +2
Angel Yin 77-69—146 +2
Austin Ernst 76-71—147 +3
Nataliya Guseva 72-75—147 +3
Moriya Jutanugarn 75-72—147 +3
A Lim Kim 78-69—147 +3
Lydia Ko 72-75—147 +3
Jin Young Ko 74-73—147 +3
Andrea Lee 73-74—147 +3
Ruixin Liu 72-75—147 +3
Mimi Rhodes 69-78—147 +3
Sophia Schubert 75-72—147 +3
Jeeno Thitikul 74-73—147 +3
Rose Zhang 73-74—147 +3
Robyn Choi 73-75—148 +4
Lindy Duncan 72-76—148 +4
Nasa Hataoka 74-74—148 +4
Esther Henseleit 74-74—148 +4
Ariya Jutanugarn 72-76—148 +4
Sei Young Kim 73-75—148 +4
Lucy Li 72-76—148 +4
Yu Liu 71-77—148 +4
Yuna Nishimura 72-76—148 +4
Alexa Pano 73-75—148 +4
Pornanong Phatlum 72-76—148 +4
Madelene Sagstrom 76-72—148 +4
Chanettee Wannasaen 75-73—148 +4
Aditi Ashok 74-75—149 +5
Gemma Dryburgh 74-75—149 +5
Jodi Ewart Shadoff 75-74—149 +5
Linn Grant 70-79—149 +5
Alison Lee 78-71—149 +5
Mi Hyang Lee 74-75—149 +5
Brooke Matthews 75-74—149 +5
Kiara Romero 71-78—149 +5
Shuri Sakuma 76-73—149 +5
In Gee Chun 74-76—150 +6
Jung Min Hong 74-76—150 +6
Ilhee Lee 78-72—150 +6
Shauna Liu 73-77—150 +6
Pajaree Anannarukarn 75-76—151 +7
Laney Frye 73-78—151 +7
Chisato Iwai 77-74—151 +7
Anna Nordqvist 78-73—151 +7
Miranda Wang 76-75—151 +7
Gurleen Kaur 73-79—152 +8
Grace Kim 75-77—152 +8
Leona Maguire 76-76—152 +8
Gabriela Ruffels 78-74—152 +8
Carla Tejedo 79-73—152 +8
Ashleigh Buhai 80-73—153 +9
Frida Kinhult 76-77—153 +9
Brittany Lincicome 78-75—153 +9
Bailey Tardy 77-76—153 +9
Lilia Vu 76-77—153 +9
Dewi Weber 80-73—153 +9
Na Rin An 77-77—154 +10
Stephanie Kyriacou 73-81—154 +10
Megha Ganne 77-78—155 +11
Stacy Lewis 79-77—156 +12
Benedetta Moresco 81-78—159 +15
Yani Tseng 77-WD

