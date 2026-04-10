Sports on TV for April 13 – 19

The Associated Press

April 10, 2026, 10:06 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, April 13

COLLEGE BASEBALL

4 p.m.

ESPNU — Radford at High Point

8 p.m.

ACCN — Stanford at Louisville

COLLEGE GOLF

7 p.m.

GOLF — Western Intercollegiate: First Round, Pasatiempo Golf Club, Santa Cruz, Calif.

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

ACCN — Florida St. at Stanford

7 p.m.

SECN — Tennessee at Kentucky

MLB BASEBALL

6:30 p.m.

FS1 — Chicago Cubs at Philadelphia

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

7 p.m.

ESPN2 — NBA G-League Finals: TBD, Game 3 (If Necessary)

NHL HOCKEY

9:30 p.m.

ESPN — Los Angeles at Seattle

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

USA — English Premier League: Leeds United at Manchester United

WNBA BASKETBALL

7 p.m.

ESPN — 2026 WNBA Draft: Rounds 1 – 3, New York

Tuesday, April 14

COLLEGE BASEBALL

7 p.m.

BTN — Creighton at Nebraska

8:30 p.m.

ACCN — North Carolina at Clemson

COLLEGE GOLF

7 p.m.

GOLF — Western Intercollegiate: Second Round, Pasatiempo Golf Club, Santa Cruz, Calif.

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

ACCN — South Carolina at Clemson

MLB BASEBALL

6:30 p.m.

TBS — Chicago Cubs at Philadelphia

NHL HOCKEY

7 p.m.

ESPN — Washington at Columbus

9:30 p.m.

ESPN — Pittsburgh at St. Louis

Wednesday, April 15

COLLEGE GOLF

7 p.m.

GOLF — Western Intercollegiate: Final Round, Pasatiempo Golf Club, Santa Cruz, Calif.

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

ACCN — Northwestern at Notre Dame

7 p.m.

ESPN2 — Tennessee at Duke

8 p.m.

ACCN — Indiana at Louisville

9 p.m.

ESPN2 — Oklahoma at Oklahoma St.

MLB BASEBALL

7:05 p.m.

PRIME VIDEO — L.A. Angels at N.Y. Yankees

10 p.m.

ESPN — N.Y. Mets at L.A. Dodgers

NHL HOCKEY

7 p.m.

TNT — Detroit at Florida

TRUTV — Detroit at Florida

Thursday, April 16

COLLEGE BASEBALL

7 p.m.

ACCN — Clemson at Virginia

SECN — Auburn at Florida

8 p.m.

ESPNU — Georgia at Arkansas

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

4:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Semifinal, Fort Worth, Texas

9 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Semifinal, Fort Worth, Texas

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

5 p.m.

ACCN — North Carolina at Duke

5:30 p.m.

ESPNU — Syracuse at Boston College

6 p.m.

BTN — Johns Hopkins at Penn St.

8 p.m.

BTN — Maryland at Michigan

GOLF

10 a.m.

GOLF — 2026 Senior PGA Championship: First Round, The Concession Golf Club, Bradenton, Fla.

2 p.m.

GOLF — PGA Tour: RBC Heritage, First Round, Harbour Town Golf Links, Hilton Head Island, S.C.

6 p.m.

FS1 — LIV Golf League: First Round, Club de Golf Chapultepec, Mexico City

GOLF — LPGA Tour: JM Eagle LA Championship presented by Plastpro, First Round, El Caballero Country Club, Los Angeles

MIXED MARTIAL ARTS

7 p.m.

ESPN2 — PFL: Main Card, Ireland

NHL HOCKEY

8 p.m.

ESPN — St. Louis at Utah

10:30 p.m.

ESPN — Seattle at Colorado

UFL FOOTBALL

8 p.m.

NFLN — Louisville at Houston

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

USA — League One Volleyball: TBA

Friday, April 17

AUTO RACING

6 p.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Streets of Long Beach, Long Beach, Calif.

BOXING

10 p.m.

ESPN — MVPW-02: Main Card, New York

COLLEGE BASEBALL

5:30 p.m.

SECN — Auburn at Florida

7 p.m.

ESPN — Texas A&M at LSU

7:30 p.m.

ESPNU — SE Louisiana at Texas Rio Grande Valley

8 p.m.

ACCN — NC State at Wake Forest

10 p.m.

BTN — Minnesota at UCLA

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

6 p.m.

BTN — Michigan at Ohio St.

8 p.m.

BTN — Penn St. at Rutgers

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

ACCN — Georgia Tech at Virginia Tech

7 p.m.

ESPN2 — Kentucky at Alabama

8:30 p.m.

SECN — Mississippi St. at Texas A&M

9 p.m.

ESPN2 — Arkansas at Oklahoma

GOLF

10 a.m.

GOLF — 2026 Senior PGA Championship: Second Round, The Concession Golf Club, Bradenton, Fla.

2 p.m.

GOLF — PGA Tour: RBC Heritage, Second Round, Harbour Town Golf Links, Hilton Head Island, S.C.

6 p.m.

GOLF — LPGA Tour: JM Eagle LA Championship presented by Plastpro, Second Round, El Caballero Country Club, Los Angeles

LACROSSE (MEN’S)

10:30 p.m.

ESPNU — NLL: Las Vegas at San Diego

MLB BASEBALL

6:40 p.m.

APPLE TV — Tampa Bay at Pittsburgh

7:10 p.m.

APPLE TV — Detroit at Boston

UFL FOOTBALL

8 p.m.

FOX — Dallas at Columbus

Saturday, April 18

AUTO RACING

1:30 p.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Streets of Long Beach, Long Beach, Calif.

2 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Kansas Lottery 300, Kansas Speedway, Kansas City, Kan.

3 p.m.

NBC — AMA Supercross Championship: Round 14, Cleveland

4 p.m.

NBC — IMSA WeatherTech SportsCar Championship: Acura Grand Prix of Long Beach, Long Beach Street Circuit, Long Beach, Calif.

6:30 p.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Qualifying, Streets of Long Beach, Long Beach, Calif.

COLLEGE BASEBALL

Noon

ACCN — Georgia Tech at North Carolina

ESPN2 — Auburn at Florida

1 p.m.

SECN — Mississippi St. at South Carolina

7 p.m.

ESPNU — Georgia St. at Coastal Carolina

8 p.m.

SECN — Texas A&M at LSU

COLLEGE FOOTBALL

Noon

BTN — Ohio St. Spring Game: From Columbus, Ohio

2 p.m.

BTN — Michigan Spring Game: From Ann Arbor, Mich.

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

4 p.m.

ABC — NCAA Tournament: Championship, Fort Worth, Texas

7 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Championship, Fort Worth, Texas

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

ESPNU — Notre Dame at Duke

2 p.m.

ESPNU — Maryland at Johns Hopkins

5 p.m.

ACCN — Colgate at Syracuse

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

4 p.m.

BTN — Maryland at Ohio St.

6 p.m.

BTN — Michigan at Northwestern

COLLEGE SOFTBALL

3 p.m.

ACCN — North Carolina at Florida St.

ESPN2 — Arizona at Oklahoma St.

4 p.m.

SECN — Texas at Georgia

6 p.m.

SECN — South Carolina at Missouri

7 p.m.

ACCN — Georgia Tech at Virginia Tech

9:30 p.m.

ACCN — South Carolina at Clemson

COLLEGE TRACK AND FIELD

8:30 p.m.

BTN — Oregon Team Invitational: From Eugene, Ore.

GOLF

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: RBC Heritage, Third Round, Harbour Town Golf Links, Hilton Head Island, S.C.

1:30 p.m.

FOX — LIV Golf League: Third Round, Club de Golf Chapultepec, Mexico City

3 p.m.

CBS — PGA Tour: RBC Heritage, Third Round, Harbour Town Golf Links, Hilton Head Island, S.C.

GOLF — 2026 Senior PGA Championship: Third Round, The Concession Golf Club, Bradenton, Fla.

4 p.m.

FS1 — LIV Golf League: Third Round, Club de Golf Chapultepec, Mexico City

6 p.m.

GOLF — LPGA Tour: JM Eagle LA Championship presented by Plastpro, Third Round, El Caballero Country Club, Los Angeles

MLB BASEBALL

7 p.m.

FOX — Regional Coverage: Atlanta at Philadelphia OR Texas at Seattle (7:15 p.m.)

NBA BASKETBALL

8:30 p.m.

ABC — Conference Playoffs First Round: TBD

NHL HOCKEY

2 p.m.

ESPN — Conference Playoffs First Round: TBD

5 p.m.

ESPN — Conference Playoffs First Round: TBD

8 p.m.

ESPN — Conference Playoffs First Round: TBD

SOCCER (MEN’S)

7:30 a.m.

USA — English Premier League: Fulham at Brentford FC

9 a.m.

ESPN2 — Bundesliga: Borussia Dortmund at TSG Hoffenheim

10 a.m.

USA — English Premier League: AFC Bournemouth at Newcastle United

12:30 p.m.

NBC — English Premier League: Brighton & Hove Albion at Tottenham Hotspur

UFL FOOTBALL

12:30 p.m.

ABC — St. Louis at DC

4 p.m.

FOX — Orlando at Birmingham

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

USA — League One Volleyball: TBA

Sunday, April 19

AUTO RACING

1 p.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Warmup, Streets of Long Beach, Long Beach, Calif.

2 p.m.

FOX — NASCAR Cup Series: AdventHealth 400, Kansas Speedway, Kansas City, Kan.

NBC — AMA Supercross Championship: Round 14, Cleveland

5:30 p.m.

FOX — NTT IndyCar Series: Acura Grand Prix of Long Beach, Streets of Long Beach, Long Beach, Calif.

COLLEGE BASEBALL

11 a.m.

BTN — Northwestern at Michigan

1 p.m.

ACCN — Georgia Tech at North Carolina

2 p.m.

ESPN — Texas A&M at LSU

4 p.m.

ESPN2 — UC Santa Barbara at UC Irvine

COLLEGE SOFTBALL

Noon

ESPN — Texas at Georgia

4 p.m.

ACCN — Pittsburgh at Louisville

BTN — Penn St. at Ohio St.

6 p.m.

ACCN — North Carolina at Florida St.

BTN — Washington at Oregon

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

2 p.m.

BTN — Indiana at Purdue

GOLF

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: RBC Heritage, Final Round, Harbour Town Golf Links, Hilton Head Island, S.C.

2 p.m.

FS1 — LIV Golf League: Final Round, Club de Golf Chapultepec, Mexico City

3 p.m.

CBS — PGA Tour: RBC Heritage, Final Round, Harbour Town Golf Links, Hilton Head Island, S.C.

GOLF — 2026 Senior PGA Championship: Final Round, The Concession Golf Club, Bradenton, Fla.

6 p.m.

GOLF — LPGA Tour: JM Eagle LA Championship presented by Plastpro, Final Round, El Caballero Country Club, Los Angeles

MLB BASEBALL

7 p.m.

NBCSN — Atlanta at Philadelphia (7:20 p.m.)

PEACOCK — Atlanta at Philadelphia (7:20 p.m.)

NBA BASKETBALL

1 p.m.

ABC — Conference Playoffs First Round: TBD

3:30 p.m.

ABC — Conference Playoffs First Round: TBD

6:30 p.m.

NBC — Conference Playoffs First Round: TBD

9 p.m.

NBC — Conference Playoffs First Round: TBD

NHL HOCKEY

7 p.m.

ESPN — Conference Playoffs First Round: TBD

9:30 p.m.

ESPN — Conference Playoffs First Round: TBD

SOCCER (MEN’S)

9 a.m.

USA — English Premier League: Liverpool at Everton

11 a.m.

ESPN2 — Bundesliga: VfB Stuttgart at Bayern Munich

11:30 a.m.

NBC — English Premier League: Arsenal at Manchester City

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

