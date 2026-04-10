Sports on TV for April 13 – 19

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, April 13
COLLEGE BASEBALL
4 p.m.
ESPNU — Radford at High Point
8 p.m.
ACCN — Stanford at Louisville
COLLEGE GOLF
7 p.m.
GOLF — Western Intercollegiate: First Round, Pasatiempo Golf Club, Santa Cruz, Calif.
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
ACCN — Florida St. at Stanford
7 p.m.
SECN — Tennessee at Kentucky
MLB BASEBALL
6:30 p.m.
FS1 — Chicago Cubs at Philadelphia
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
7 p.m.
ESPN2 — NBA G-League Finals: TBD, Game 3 (If Necessary)
NHL HOCKEY
9:30 p.m.
ESPN — Los Angeles at Seattle
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
USA — English Premier League: Leeds United at Manchester United
WNBA BASKETBALL
7 p.m.
ESPN — 2026 WNBA Draft: Rounds 1 – 3, New York
Tuesday, April 14
COLLEGE BASEBALL
7 p.m.
BTN — Creighton at Nebraska
8:30 p.m.
ACCN — North Carolina at Clemson
COLLEGE GOLF
7 p.m.
GOLF — Western Intercollegiate: Second Round, Pasatiempo Golf Club, Santa Cruz, Calif.
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
ACCN — South Carolina at Clemson
MLB BASEBALL
6:30 p.m.
TBS — Chicago Cubs at Philadelphia
NHL HOCKEY
7 p.m.
ESPN — Washington at Columbus
9:30 p.m.
ESPN — Pittsburgh at St. Louis
Wednesday, April 15
COLLEGE GOLF
7 p.m.
GOLF — Western Intercollegiate: Final Round, Pasatiempo Golf Club, Santa Cruz, Calif.
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
ACCN — Northwestern at Notre Dame
7 p.m.
ESPN2 — Tennessee at Duke
8 p.m.
ACCN — Indiana at Louisville
9 p.m.
ESPN2 — Oklahoma at Oklahoma St.
MLB BASEBALL
7:05 p.m.
PRIME VIDEO — L.A. Angels at N.Y. Yankees
10 p.m.
ESPN — N.Y. Mets at L.A. Dodgers
NHL HOCKEY
7 p.m.
TNT — Detroit at Florida
TRUTV — Detroit at Florida
Thursday, April 16
COLLEGE BASEBALL
7 p.m.
ACCN — Clemson at Virginia
SECN — Auburn at Florida
8 p.m.
ESPNU — Georgia at Arkansas
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
4:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Semifinal, Fort Worth, Texas
9 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Semifinal, Fort Worth, Texas
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
5 p.m.
ACCN — North Carolina at Duke
5:30 p.m.
ESPNU — Syracuse at Boston College
6 p.m.
BTN — Johns Hopkins at Penn St.
8 p.m.
BTN — Maryland at Michigan
GOLF
10 a.m.
GOLF — 2026 Senior PGA Championship: First Round, The Concession Golf Club, Bradenton, Fla.
2 p.m.
GOLF — PGA Tour: RBC Heritage, First Round, Harbour Town Golf Links, Hilton Head Island, S.C.
6 p.m.
FS1 — LIV Golf League: First Round, Club de Golf Chapultepec, Mexico City
GOLF — LPGA Tour: JM Eagle LA Championship presented by Plastpro, First Round, El Caballero Country Club, Los Angeles
MIXED MARTIAL ARTS
7 p.m.
ESPN2 — PFL: Main Card, Ireland
NHL HOCKEY
8 p.m.
ESPN — St. Louis at Utah
10:30 p.m.
ESPN — Seattle at Colorado
UFL FOOTBALL
8 p.m.
NFLN — Louisville at Houston
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
USA — League One Volleyball: TBA
Friday, April 17
AUTO RACING
6 p.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Streets of Long Beach, Long Beach, Calif.
BOXING
10 p.m.
ESPN — MVPW-02: Main Card, New York
COLLEGE BASEBALL
5:30 p.m.
SECN — Auburn at Florida
7 p.m.
ESPN — Texas A&M at LSU
7:30 p.m.
ESPNU — SE Louisiana at Texas Rio Grande Valley
8 p.m.
ACCN — NC State at Wake Forest
10 p.m.
BTN — Minnesota at UCLA
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
6 p.m.
BTN — Michigan at Ohio St.
8 p.m.
BTN — Penn St. at Rutgers
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
ACCN — Georgia Tech at Virginia Tech
7 p.m.
ESPN2 — Kentucky at Alabama
8:30 p.m.
SECN — Mississippi St. at Texas A&M
9 p.m.
ESPN2 — Arkansas at Oklahoma
GOLF
10 a.m.
GOLF — 2026 Senior PGA Championship: Second Round, The Concession Golf Club, Bradenton, Fla.
2 p.m.
GOLF — PGA Tour: RBC Heritage, Second Round, Harbour Town Golf Links, Hilton Head Island, S.C.
6 p.m.
GOLF — LPGA Tour: JM Eagle LA Championship presented by Plastpro, Second Round, El Caballero Country Club, Los Angeles
LACROSSE (MEN’S)
10:30 p.m.
ESPNU — NLL: Las Vegas at San Diego
MLB BASEBALL
6:40 p.m.
APPLE TV — Tampa Bay at Pittsburgh
7:10 p.m.
APPLE TV — Detroit at Boston
UFL FOOTBALL
8 p.m.
FOX — Dallas at Columbus
Saturday, April 18
AUTO RACING
1:30 p.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Streets of Long Beach, Long Beach, Calif.
2 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Kansas Lottery 300, Kansas Speedway, Kansas City, Kan.
3 p.m.
NBC — AMA Supercross Championship: Round 14, Cleveland
4 p.m.
NBC — IMSA WeatherTech SportsCar Championship: Acura Grand Prix of Long Beach, Long Beach Street Circuit, Long Beach, Calif.
6:30 p.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Qualifying, Streets of Long Beach, Long Beach, Calif.
COLLEGE BASEBALL
Noon
ACCN — Georgia Tech at North Carolina
ESPN2 — Auburn at Florida
1 p.m.
SECN — Mississippi St. at South Carolina
7 p.m.
ESPNU — Georgia St. at Coastal Carolina
8 p.m.
SECN — Texas A&M at LSU
COLLEGE FOOTBALL
Noon
BTN — Ohio St. Spring Game: From Columbus, Ohio
2 p.m.
BTN — Michigan Spring Game: From Ann Arbor, Mich.
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
4 p.m.
ABC — NCAA Tournament: Championship, Fort Worth, Texas
7 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Championship, Fort Worth, Texas
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
ESPNU — Notre Dame at Duke
2 p.m.
ESPNU — Maryland at Johns Hopkins
5 p.m.
ACCN — Colgate at Syracuse
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
4 p.m.
BTN — Maryland at Ohio St.
6 p.m.
BTN — Michigan at Northwestern
COLLEGE SOFTBALL
3 p.m.
ACCN — North Carolina at Florida St.
ESPN2 — Arizona at Oklahoma St.
4 p.m.
SECN — Texas at Georgia
6 p.m.
SECN — South Carolina at Missouri
7 p.m.
ACCN — Georgia Tech at Virginia Tech
9:30 p.m.
ACCN — South Carolina at Clemson
COLLEGE TRACK AND FIELD
8:30 p.m.
BTN — Oregon Team Invitational: From Eugene, Ore.
GOLF
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: RBC Heritage, Third Round, Harbour Town Golf Links, Hilton Head Island, S.C.
1:30 p.m.
FOX — LIV Golf League: Third Round, Club de Golf Chapultepec, Mexico City
3 p.m.
CBS — PGA Tour: RBC Heritage, Third Round, Harbour Town Golf Links, Hilton Head Island, S.C.
GOLF — 2026 Senior PGA Championship: Third Round, The Concession Golf Club, Bradenton, Fla.
4 p.m.
FS1 — LIV Golf League: Third Round, Club de Golf Chapultepec, Mexico City
6 p.m.
GOLF — LPGA Tour: JM Eagle LA Championship presented by Plastpro, Third Round, El Caballero Country Club, Los Angeles
MLB BASEBALL
7 p.m.
FOX — Regional Coverage: Atlanta at Philadelphia OR Texas at Seattle (7:15 p.m.)
NBA BASKETBALL
8:30 p.m.
ABC — Conference Playoffs First Round: TBD
NHL HOCKEY
2 p.m.
ESPN — Conference Playoffs First Round: TBD
5 p.m.
ESPN — Conference Playoffs First Round: TBD
8 p.m.
ESPN — Conference Playoffs First Round: TBD
SOCCER (MEN’S)
7:30 a.m.
USA — English Premier League: Fulham at Brentford FC
9 a.m.
ESPN2 — Bundesliga: Borussia Dortmund at TSG Hoffenheim
10 a.m.
USA — English Premier League: AFC Bournemouth at Newcastle United
12:30 p.m.
NBC — English Premier League: Brighton & Hove Albion at Tottenham Hotspur
UFL FOOTBALL
12:30 p.m.
ABC — St. Louis at DC
4 p.m.
FOX — Orlando at Birmingham
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
USA — League One Volleyball: TBA
Sunday, April 19
AUTO RACING
1 p.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Warmup, Streets of Long Beach, Long Beach, Calif.
2 p.m.
FOX — NASCAR Cup Series: AdventHealth 400, Kansas Speedway, Kansas City, Kan.
NBC — AMA Supercross Championship: Round 14, Cleveland
5:30 p.m.
FOX — NTT IndyCar Series: Acura Grand Prix of Long Beach, Streets of Long Beach, Long Beach, Calif.
COLLEGE BASEBALL
11 a.m.
BTN — Northwestern at Michigan
1 p.m.
ACCN — Georgia Tech at North Carolina
2 p.m.
ESPN — Texas A&M at LSU
4 p.m.
ESPN2 — UC Santa Barbara at UC Irvine
COLLEGE SOFTBALL
Noon
ESPN — Texas at Georgia
4 p.m.
ACCN — Pittsburgh at Louisville
BTN — Penn St. at Ohio St.
6 p.m.
ACCN — North Carolina at Florida St.
BTN — Washington at Oregon
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
2 p.m.
BTN — Indiana at Purdue
GOLF
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: RBC Heritage, Final Round, Harbour Town Golf Links, Hilton Head Island, S.C.
2 p.m.
FS1 — LIV Golf League: Final Round, Club de Golf Chapultepec, Mexico City
3 p.m.
CBS — PGA Tour: RBC Heritage, Final Round, Harbour Town Golf Links, Hilton Head Island, S.C.
GOLF — 2026 Senior PGA Championship: Final Round, The Concession Golf Club, Bradenton, Fla.
6 p.m.
GOLF — LPGA Tour: JM Eagle LA Championship presented by Plastpro, Final Round, El Caballero Country Club, Los Angeles
MLB BASEBALL
7 p.m.
NBCSN — Atlanta at Philadelphia (7:20 p.m.)
PEACOCK — Atlanta at Philadelphia (7:20 p.m.)
NBA BASKETBALL
1 p.m.
ABC — Conference Playoffs First Round: TBD
3:30 p.m.
ABC — Conference Playoffs First Round: TBD
6:30 p.m.
NBC — Conference Playoffs First Round: TBD
9 p.m.
NBC — Conference Playoffs First Round: TBD
NHL HOCKEY
7 p.m.
ESPN — Conference Playoffs First Round: TBD
9:30 p.m.
ESPN — Conference Playoffs First Round: TBD
SOCCER (MEN’S)
9 a.m.
USA — English Premier League: Liverpool at Everton
11 a.m.
ESPN2 — Bundesliga: VfB Stuttgart at Bayern Munich
11:30 a.m.
NBC — English Premier League: Arsenal at Manchester City
