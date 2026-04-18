Senior PGA Championship Tour Scores

Saturday
At The Concession Golf Club
Bradenton, Fla.
Purse: $3 million
Yardage: 6,936; Par: 72
Third Round
|Keith Horne
|69-70-66—205
|Steve Allan
|66-72-68—206
|Stewart Cink
|69-67-70—206
|Scott Hend
|69-65-72—206
|Thammanoon Sriroj
|67-73-66—206
|Ben Crane
|67-69-71—207
|Brian Gay
|66-68-74—208
|Miguel Angel Jimenez
|66-74-68—208
|Greg Owen
|69-71-68—208
|Vijay Singh
|70-71-67—208
|Jason Caron
|73-69-67—209
|James Kingston
|75-66-68—209
|Soren Kjeldsen
|72-66-71—209
|Harrison Frazar
|72-73-65—210
|Padraig Harrington
|68-72-70—210
|Justin Hicks
|69-69-72—210
|Cameron Percy
|71-71-68—210
|Greg Chalmers
|68-70-73—211
|Zach Johnson
|73-67-71—211
|Pat Perez
|69-70-72—211
|Vaughn Taylor
|74-67-70—211
|Steven Alker
|76-68-68—212
|Thomas Goegele
|73-68-71—212
|Michael Jonzon
|73-70-69—212
|Justin Leonard
|70-71-71—212
|George McNeill
|74-68-70—212
|Notah Begay
|72-71-70—213
|Ernie Els
|69-71-73—213
|Retief Goosen
|67-69-77—213
|Bernhard Langer
|66-76-72—214
|Tag Ridings
|70-75-69—214
|Henrik Stenson
|72-70-72—214
|Mark Wilson
|71-72-71—214
|Darren Fichardt
|69-73-73—215
|Tommy Gainey
|77-68-70—215
|Thongchai Jaidee
|71-73-71—215
|Andrew Marshall
|71-71-73—215
|Colin Montgomerie
|75-71-69—215
|Kevin Sutherland
|72-71-72—215
|David Toms
|74-70-71—215
|Y.E. Yang
|72-70-73—215
|Stuart Appleby
|73-70-73—216
|Doug Barron
|72-71-73—216
|Matthew Cort
|71-73-72—216
|Andrew Johnson
|72-70-74—216
|Billy Mayfair
|69-73-74—216
|Timothy O’Neal
|74-71-71—216
|Omar Uresti
|71-73-72—216
|Mike Weir
|74-70-72—216
|Tim Petrovic
|71-72-74—217
|Dicky Pride
|77-69-71—217
|Peter Baker
|73-73-72—218
|Matt Gogel
|71-73-74—218
|Mathew Goggin
|69-72-77—218
|Tim Herron
|70-75-73—218
|Rob Labritz
|73-69-76—218
|Billy Andrade
|73-71-75—219
|Shane Bertsch
|73-72-74—219
|Alastair Forsyth
|76-70-73—219
|Katsumasa Miyamoto
|75-71-73—219
|Kenny Perry
|71-73-75—219
|Mario Tiziani
|73-72-74—219
|Michael Wright
|73-73-73—219
|Steve Holmes
|74-72-74—220
|Alan Morin
|74-69-77—220
|Tracy Phillips
|75-71-74—220
|David Drysdale
|75-71-75—221
|Richard Green
|77-69-75—221
|Jeff Martin
|74-71-76—221
|Jose Maria Olazabal
|68-75-78—221
|Tom Pernice
|69-74-78—221
|Jeff Schmid
|71-75-75—221
|John Pillar
|72-74-77—223
|Mick Smith
|75-71-77—223
|Bob Sowards
|74-71-78—223
