Senior PGA Championship Tour Scores

The Associated Press

April 18, 2026, 6:43 PM

Saturday

At The Concession Golf Club

Bradenton, Fla.

Purse: $3 million

Yardage: 6,936; Par: 72

Third Round

Keith Horne 69-70-66—205
Steve Allan 66-72-68—206
Stewart Cink 69-67-70—206
Scott Hend 69-65-72—206
Thammanoon Sriroj 67-73-66—206
Ben Crane 67-69-71—207
Brian Gay 66-68-74—208
Miguel Angel Jimenez 66-74-68—208
Greg Owen 69-71-68—208
Vijay Singh 70-71-67—208
Jason Caron 73-69-67—209
James Kingston 75-66-68—209
Soren Kjeldsen 72-66-71—209
Harrison Frazar 72-73-65—210
Padraig Harrington 68-72-70—210
Justin Hicks 69-69-72—210
Cameron Percy 71-71-68—210
Greg Chalmers 68-70-73—211
Zach Johnson 73-67-71—211
Pat Perez 69-70-72—211
Vaughn Taylor 74-67-70—211
Steven Alker 76-68-68—212
Thomas Goegele 73-68-71—212
Michael Jonzon 73-70-69—212
Justin Leonard 70-71-71—212
George McNeill 74-68-70—212
Notah Begay 72-71-70—213
Ernie Els 69-71-73—213
Retief Goosen 67-69-77—213
Bernhard Langer 66-76-72—214
Tag Ridings 70-75-69—214
Henrik Stenson 72-70-72—214
Mark Wilson 71-72-71—214
Darren Fichardt 69-73-73—215
Tommy Gainey 77-68-70—215
Thongchai Jaidee 71-73-71—215
Andrew Marshall 71-71-73—215
Colin Montgomerie 75-71-69—215
Kevin Sutherland 72-71-72—215
David Toms 74-70-71—215
Y.E. Yang 72-70-73—215
Stuart Appleby 73-70-73—216
Doug Barron 72-71-73—216
Matthew Cort 71-73-72—216
Andrew Johnson 72-70-74—216
Billy Mayfair 69-73-74—216
Timothy O’Neal 74-71-71—216
Omar Uresti 71-73-72—216
Mike Weir 74-70-72—216
Tim Petrovic 71-72-74—217
Dicky Pride 77-69-71—217
Peter Baker 73-73-72—218
Matt Gogel 71-73-74—218
Mathew Goggin 69-72-77—218
Tim Herron 70-75-73—218
Rob Labritz 73-69-76—218
Billy Andrade 73-71-75—219
Shane Bertsch 73-72-74—219
Alastair Forsyth 76-70-73—219
Katsumasa Miyamoto 75-71-73—219
Kenny Perry 71-73-75—219
Mario Tiziani 73-72-74—219
Michael Wright 73-73-73—219
Steve Holmes 74-72-74—220
Alan Morin 74-69-77—220
Tracy Phillips 75-71-74—220
David Drysdale 75-71-75—221
Richard Green 77-69-75—221
Jeff Martin 74-71-76—221
Jose Maria Olazabal 68-75-78—221
Tom Pernice 69-74-78—221
Jeff Schmid 71-75-75—221
John Pillar 72-74-77—223
Mick Smith 75-71-77—223
Bob Sowards 74-71-78—223

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

