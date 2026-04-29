NBA Twyman-Stokes Teammate of the Year

2026 — DeAndre Jordan, C, New Orleans Pelicans
2025 — Stephen Curry, G, Golden State Warriors
2024 — Mike Conley, G, Minnesota Timberwolves
2023 — Jrue Holiday, G, Milwaukee Bucks
2022 — Jrue Holiday, G, Milwaukee Bucks
2021 — Damian Lillard, G, Portland Trail Blazers
2020 — Jrue Holiday, G, New Orleans Pelicans
2019 — Mike Conley, G, Utah Jazz
2018 — Jamal Crawford, G, Minnesota Timberwolves
2017 — Dirk Nowitzki, F, Dallas Mavericks
2016 — Vince Carter, G, Memphis Grizzlies
2015 — Tim Duncan, F, San Antonio Spurs
2014 — Shane Battier, F, Miami Heat
2013 — Chauncey Billups, G, L.A. Clippers
