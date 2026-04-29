NBA Twyman-Stokes Teammate of the Year

The Associated Press

April 29, 2026, 1:19 PM

2026 — DeAndre Jordan, C, New Orleans Pelicans

2025 — Stephen Curry, G, Golden State Warriors

2024 — Mike Conley, G, Minnesota Timberwolves

2023 — Jrue Holiday, G, Milwaukee Bucks

2022 — Jrue Holiday, G, Milwaukee Bucks

2021 — Damian Lillard, G, Portland Trail Blazers

2020 — Jrue Holiday, G, New Orleans Pelicans

2019 — Mike Conley, G, Utah Jazz

2018 — Jamal Crawford, G, Minnesota Timberwolves

2017 — Dirk Nowitzki, F, Dallas Mavericks

2016 — Vince Carter, G, Memphis Grizzlies

2015 — Tim Duncan, F, San Antonio Spurs

2014 — Shane Battier, F, Miami Heat

2013 — Chauncey Billups, G, L.A. Clippers

