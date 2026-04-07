Masters starting times for the weekdays

AUGUSTA, Ga. (AP) — Starting times (EDT) for Thursday and Friday in the 90th Masters at Augusta National (a-amateur):
Thursday-Friday
7:40 a.m.-10:51 a.m. — Johnny Keefer, United States; Haotong Li, China.
7:50 a.m.-11:03 a.m. — Naoyuki Kataoka, Japan; Max Homa, United States; Carlos Ortiz, Mexico.
8:02 a.m.-11:15 a.m. — Jose Maria Olazabal, Spain; Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark; Aldrich Potgieter, South Africa.
8:14 a.m.-11:27 a.m. — Angel Cabrera, Argentina; Sami Valimaki, Finland; a-Jackson Herrington, United States.
8:26 a.m.-11:39 a.m. — Charl Schwartzel, South Africa; Max Greyserman, United States; Ryan Fox, New Zealand.
8:38 a.m.-11:51 a.m. — Vijay Singh, Fiji; Matt McCarty, United States; Rasmus Hojgaard, Denmark.
8:50 a.m.-12:03 p.m. — Kurt Kitayama, United States; Kristoffer Reitan, Norway; Casey Jarvis, South Africa.
9:02 a.m.-12:15 p.m. — Bubba Watson, United States; Nico Echavarria, Colombia; a-Brandon Holtz, United States.
9:19 a.m.-12:32 p.m. — Cameron Smith, Australia; Sam Burns, United States; Jake Knapp, United States.
9:31 a.m.-12:44 p.m. — Keegan Bradley, United States; Ryan Gerard, United States; Nick Taylor, Canada.
9:43 a.m.-12:56 p.m. — Dustin Johnson, United States; Shane Lowry, Ireland; Jason Day, Australia.
9:55 a.m.-1:08 p.m. — Patrick Reed, United States; Tommy Fleetwood, England; Akshay Bhatia, United States.
10:07 a.m.-1:20 p.m. — Bryson DeChambeau, United States; Matt Fitzpatrick, England; Xander Schauffele, United States.
10:19 a.m.-1:32 p.m. — Hideki Matsuyama, Japan; Collin Morikawa, United States; Russell Henley, United States.
10:31 a.m.-1:44 p.m. — Rory McIlroy, Northern Ireland; Cameron Young, United States; a-Mason Howell, United States.
10:43 a.m.-1:56 p.m. — Viktor Hovland, Norway; Patrick Cantlay, United States; Alex Noren, Sweden.
11:03 a.m.-7:40 a.m. — Sam Stevens, United States; Sungjae Im, South Korea.
11:15 a.m.-7:50 a.m. — Andrew Novak, United States; Tom McKibbin, Northern Ireland; Brian Campbell, United States.
11:27 a.m.-8:02 a.m. — Mike Weir, Canada; Wyndham Clark, United States; a-Mateo Pulcini, Argentina.
11:39 a.m.-8:14 a.m. — Zach Johnson, United States; Michael Kim, United States; Nicolai Hojgaard, Denmark.
11:51 a.m.-8:26 a.m. — Danny Willett, England; Davis Riley, United States; a-Ethan Fang, United States.
12:03 a.m.-8:38 a.m. — Adam Scott, Australia; Daniel Berger, United States; Brian Harman, United States.
12:15 p.m.-8:50 a.m. — Fred Couples, United States; Min Woo Lee, Australia; a-Fifa Laopakdee, Thailand.
12:27 p.m.-9:02 a.m. — Sergio Garcia, Spain; Aaron Rai, England; Jacob Bridgeman, United States.
12:44 p.m.-9:19 a.m. — Harry Hall, England; Corey Conners, Canada; Michael Brennan, United States.
12:56 p.m.-9:31 a.m. — J.J. Spaun, United States; Maverick McNealy, United States; Tyrrell Hatton, England.
1:08 p.m.-9:43 a.m. — Jon Rahm, Spain; Chris Gotterup, United States; Ludvig Aberg, Sweden.
1:20 p.m.-9:55 a.m. — Jordan Spieth, United States; Justin Rose, England; Brooks Koepka, United States.
1:32 p.m.-10:07 a.m. — Sepp Straka, Austria; Ben Griffin, United States; Justin Thomas, United States.
1:44 p.m.-10:19 a.m. — Scottie Scheffler, United States; Robert MacIntyre, Scotland; Gary Woodland, United States.
1:56 p.m.-10:31 a.m. — Harris English, United States; Marco Penge, England; Si Woo Kim, South Korea.
