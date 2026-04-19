All Times EDT
Saturday’s Games
Eugene 9, Everett 3
Vancouver 11, Spokane 1
Hillsboro 5, Tri-City 4
Sunday’s Games
Everett 10, Eugene 4
Vancouver 5, Spokane 2
Tri-City 16, Hillsboro 3
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Eugene at Hillsboro, 9:35 p.m.
Tri-City at Vancouver, 10:05 p.m.
Spokane at Everett, 10:05 p.m.
Wednesday’s Games
Eugene at Hillsboro, 9:05 p.m.
Tri-City at Vancouver, 10:05 p.m.
Spokane at Everett, 10:05 p.m.
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