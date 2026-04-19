All Times EDT Saturday’s Games Eugene 9, Everett 3 Vancouver 11, Spokane 1 Hillsboro 5, Tri-City 4 Sunday’s Games Everett…

All Times EDT

Saturday’s Games

Eugene 9, Everett 3

Vancouver 11, Spokane 1

Hillsboro 5, Tri-City 4

Sunday’s Games

Everett 10, Eugene 4

Vancouver 5, Spokane 2

Tri-City 16, Hillsboro 3

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Eugene at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Vancouver, 10:05 p.m.

Spokane at Everett, 10:05 p.m.

Wednesday’s Games

Eugene at Hillsboro, 9:05 p.m.

Tri-City at Vancouver, 10:05 p.m.

Spokane at Everett, 10:05 p.m.

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