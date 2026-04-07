Live Radio
Home » Sports » ECHL Glance

ECHL Glance

The Associated Press

April 7, 2026, 9:40 PM

All Times EDT

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 67 44 17 3 3 94 216 160
Maine 66 39 19 6 2 86 202 156
Reading 67 35 23 7 2 79 190 188
Adirondack 65 34 22 8 1 77 187 185
Trois-Rivieres 67 32 28 3 4 71 182 188
Worcester 66 29 30 5 2 65 170 201
Norfolk 66 28 34 4 0 60 194 226
Greensboro 66 18 41 6 1 43 169 249

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 68 45 13 7 3 100 229 138
South Carolina 68 43 21 1 3 90 210 192
Atlanta 68 42 22 3 1 88 194 167
Savannah 68 33 31 3 1 70 198 195
Jacksonville 67 27 31 8 1 63 166 213
Greenville 65 26 31 7 1 60 170 192
Orlando 67 26 36 4 1 57 168 210

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 67 40 16 6 5 91 232 182
Fort Wayne 64 40 16 10 0 90 225 172
Kalamazoo 66 33 27 3 3 72 211 225
Cincinnati 67 34 29 4 0 72 203 229
Indy 66 30 27 9 1 70 167 178
Bloomington 65 33 29 2 3 67 201 206
Iowa 66 22 38 4 2 50 171 231

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 67 53 10 2 2 110 243 147
Idaho 68 40 21 6 1 87 237 209
Allen 66 38 23 5 0 81 243 194
Tahoe 68 33 29 3 3 72 242 243
Utah 68 27 32 8 1 63 222 244
Wichita 66 25 30 6 4 61 179 209
Rapid City 67 27 34 5 1 60 206 240
Tulsa 66 25 36 5 0 55 177 235

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Cincinnati 4, Wheeling 2

Savannah 3, Atlanta 2

Wednesday’s Games

Adirondack at Maine, 7 p.m.

Savannah at Greenville, 7:05 p.m.

Tulsa at Kansas City, 8:05 p.m.

Wichita at Allen, 8:10 p.m.

Rapid City at Utah, 9:10 p.m.

Thursday’s Games

Bloomington at Greenville, 7:05 p.m.

Friday’s Games

Adirondack at Trois-Rivieres, 7 p.m.

Savannah at Jacksonville, 7 p.m.

Wheeling at Reading, 7 p.m.

Worcester at Greensboro, 7 p.m.

Orlando at Atlanta, 7:10 p.m.

Cincinnati at Toledo, 7:15 p.m.

Norfolk at Maine, 7:15 p.m.

South Carolina at Florida, 7:30 p.m.

Kalamazoo at Fort Wayne, 7:35 p.m.

Indy at Iowa, 8 p.m.

Idaho at Tulsa, 8:05 p.m.

Kansas City at Wichita, 8:05 p.m.

Tahoe at Allen, 8:10 p.m.

Rapid City at Utah, 9:10 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up