Baseball Glance

The Associated Press

April 11, 2026, 1:20 AM

All Times EDT

East Division

W L Pct GB
New York 8 5 .615
Baltimore 6 7 .462 2
Tampa Bay 6 7 .462 2
Toronto 6 7 .462 2
Boston 4 9 .308 4

Central Division

W L Pct GB
Cleveland 8 6 .571
Minnesota 7 7 .500 1
Kansas City 6 8 .429 2
Chicago 5 9 .357 3
Detroit 5 9 .357 3

West Division

W L Pct GB
Texas 7 6 .538
Los Angeles 7 7 .500 ½
Athletics 6 7 .462 1
Houston 6 8 .429
Seattle 5 9 .357

___

East Division

W L Pct GB
Atlanta 9 5 .643
Miami 8 6 .571 1
New York 7 7 .500 2
Philadelphia 6 7 .462
Washington 5 8 .385

Central Division

W L Pct GB
Milwaukee 8 5 .615
Pittsburgh 8 5 .615
St. Louis 8 5 .615
Cincinnati 8 6 .571 ½
Chicago 6 7 .462 2

West Division

W L Pct GB
Los Angeles 10 3 .769
Arizona 8 6 .571
San Diego 8 6 .571
Colorado 6 8 .429
San Francisco 6 8 .429

___

AMERICAN LEAGUE

Thursday’s Games

Athletics 1, N.Y. Yankees 0

Minnesota 3, Detroit 1

Chicago White Sox 2, Kansas City 0

Friday’s Games

Detroit 2, Miami 0

L.A. Angels 10, Cincinnati 2

Kansas City 2, Chicago White Sox 0

Athletics 4, N.Y. Mets 0

Tampa Bay 5, N.Y. Yankees 3

Atlanta 11, Cleveland 5

Toronto 10, Minnesota 4

San Francisco 6, Baltimore 3

St. Louis 3, Boston 2

Seattle 9, Houston 6

L.A. Dodgers 8, Texas 7

Saturday’s Games

Miami (Junk 0-1) at Detroit (Mize 0-1), 1:10 p.m.

Minnesota (Ryan 1-1) at Toronto (Lauer 1-1), 3:07 p.m.

Athletics (Lopez 0-1) at N.Y. Mets (Senga 0-1), 4:10 p.m.

Chicago White Sox (Fedde 0-2) at Kansas City (Wacha 1-0), 4:10 p.m.

L.A. Angels (Klassen 0-0) at Cincinnati (Williamson 1-1), 4:10 p.m.

N.Y. Yankees (Fried 2-0) at Tampa Bay (Martinez 0-0), 6:10 p.m.

Boston (Suarez 0-1) at St. Louis (Leahy 1-1), 7:15 p.m.

Cleveland (Messick 1-0) at Atlanta (Pérez 0-0), 7:15 p.m.

San Francisco (Webb 1-1) at Baltimore (Bassitt 0-2), 7:15 p.m.

Texas (Leiter 1-0) at L.A. Dodgers (Sheehan 1-0), 9:10 p.m.

Houston (McCullers 1-0) at Seattle (Castillo 0-0), 9:40 p.m.

Sunday’s Games

San Francisco at Baltimore, 1:35 p.m.

Minnesota at Toronto, 1:37 p.m.

Athletics at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

L.A. Angels at Cincinnati, 1:40 p.m.

Miami at Detroit, 1:40 p.m.

N.Y. Yankees at Tampa Bay, 1:40 p.m.

Chicago White Sox at Kansas City, 2:10 p.m.

Boston at St. Louis, 2:15 p.m.

Houston at Seattle, 4:10 p.m.

Texas at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

Cleveland at Atlanta, 7:20 p.m.

___

NATIONAL LEAGUE

Thursday’s Games

Miami 8, Cincinnati 1

Arizona 7, N.Y. Mets 1

San Diego 7, Colorado 3, 12 innings

Friday’s Games

Pittsburgh 2, Chicago Cubs 0

Detroit 2, Miami 0

Arizona 5, Philadelphia 4

L.A. Angels 10, Cincinnati 2

Athletics 4, N.Y. Mets 0

Atlanta 11, Cleveland 5

San Francisco 6, Baltimore 3

Washington 7, Milwaukee 3

St. Louis 3, Boston 2

San Diego 5, Colorado 2

L.A. Dodgers 8, Texas 7

Saturday’s Games

Arizona (Pfaadt 0-0) at Philadelphia (Walker 0-2), 1:05 p.m.

Miami (Junk 0-1) at Detroit (Mize 0-1), 1:10 p.m.

Pittsburgh (Ashcraft 1-1) at Chicago Cubs (Cabrera 1-0), 2:20 p.m.

Athletics (Lopez 0-1) at N.Y. Mets (Senga 0-1), 4:10 p.m.

L.A. Angels (Klassen 0-0) at Cincinnati (Williamson 1-1), 4:10 p.m.

Washington (Griffin 1-0) at Milwaukee (Harrison 1-0), 7:10 p.m.

Boston (Suarez 0-1) at St. Louis (Leahy 1-1), 7:15 p.m.

Cleveland (Messick 1-0) at Atlanta (Pérez 0-0), 7:15 p.m.

San Francisco (Webb 1-1) at Baltimore (Bassitt 0-2), 7:15 p.m.

Colorado (Feltner 1-0) at San Diego (Márquez 1-1), 8:40 p.m.

Texas (Leiter 1-0) at L.A. Dodgers (Sheehan 1-0), 9:10 p.m.

Sunday’s Games

Arizona at Philadelphia, 1:35 p.m.

San Francisco at Baltimore, 1:35 p.m.

Athletics at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

L.A. Angels at Cincinnati, 1:40 p.m.

Miami at Detroit, 1:40 p.m.

Washington at Milwaukee, 2:10 p.m.

Boston at St. Louis, 2:15 p.m.

Pittsburgh at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Colorado at San Diego, 4:10 p.m.

Texas at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

Cleveland at Atlanta, 7:20 p.m.

