All Times EDT
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|New York
|8
|5
|.615
|—
|Baltimore
|6
|7
|.462
|2
|Tampa Bay
|6
|7
|.462
|2
|Toronto
|6
|7
|.462
|2
|Boston
|4
|9
|.308
|4
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Cleveland
|8
|6
|.571
|—
|Minnesota
|7
|7
|.500
|1
|Kansas City
|6
|8
|.429
|2
|Chicago
|5
|9
|.357
|3
|Detroit
|5
|9
|.357
|3
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Texas
|7
|6
|.538
|—
|Los Angeles
|7
|7
|.500
|½
|Athletics
|6
|7
|.462
|1
|Houston
|6
|8
|.429
|1½
|Seattle
|5
|9
|.357
|2½
___
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Atlanta
|9
|5
|.643
|—
|Miami
|8
|6
|.571
|1
|New York
|7
|7
|.500
|2
|Philadelphia
|6
|7
|.462
|2½
|Washington
|5
|8
|.385
|3½
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Milwaukee
|8
|5
|.615
|—
|Pittsburgh
|8
|5
|.615
|—
|St. Louis
|8
|5
|.615
|—
|Cincinnati
|8
|6
|.571
|½
|Chicago
|6
|7
|.462
|2
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Los Angeles
|10
|3
|.769
|—
|Arizona
|8
|6
|.571
|2½
|San Diego
|8
|6
|.571
|2½
|Colorado
|6
|8
|.429
|4½
|San Francisco
|6
|8
|.429
|4½
___
AMERICAN LEAGUE
Thursday’s Games
Athletics 1, N.Y. Yankees 0
Minnesota 3, Detroit 1
Chicago White Sox 2, Kansas City 0
Friday’s Games
Detroit 2, Miami 0
L.A. Angels 10, Cincinnati 2
Kansas City 2, Chicago White Sox 0
Athletics 4, N.Y. Mets 0
Tampa Bay 5, N.Y. Yankees 3
Atlanta 11, Cleveland 5
Toronto 10, Minnesota 4
San Francisco 6, Baltimore 3
St. Louis 3, Boston 2
Seattle 9, Houston 6
L.A. Dodgers 8, Texas 7
Saturday’s Games
Miami (Junk 0-1) at Detroit (Mize 0-1), 1:10 p.m.
Minnesota (Ryan 1-1) at Toronto (Lauer 1-1), 3:07 p.m.
Athletics (Lopez 0-1) at N.Y. Mets (Senga 0-1), 4:10 p.m.
Chicago White Sox (Fedde 0-2) at Kansas City (Wacha 1-0), 4:10 p.m.
L.A. Angels (Klassen 0-0) at Cincinnati (Williamson 1-1), 4:10 p.m.
N.Y. Yankees (Fried 2-0) at Tampa Bay (Martinez 0-0), 6:10 p.m.
Boston (Suarez 0-1) at St. Louis (Leahy 1-1), 7:15 p.m.
Cleveland (Messick 1-0) at Atlanta (Pérez 0-0), 7:15 p.m.
San Francisco (Webb 1-1) at Baltimore (Bassitt 0-2), 7:15 p.m.
Texas (Leiter 1-0) at L.A. Dodgers (Sheehan 1-0), 9:10 p.m.
Houston (McCullers 1-0) at Seattle (Castillo 0-0), 9:40 p.m.
Sunday’s Games
San Francisco at Baltimore, 1:35 p.m.
Minnesota at Toronto, 1:37 p.m.
Athletics at N.Y. Mets, 1:40 p.m.
L.A. Angels at Cincinnati, 1:40 p.m.
Miami at Detroit, 1:40 p.m.
N.Y. Yankees at Tampa Bay, 1:40 p.m.
Chicago White Sox at Kansas City, 2:10 p.m.
Boston at St. Louis, 2:15 p.m.
Houston at Seattle, 4:10 p.m.
Texas at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.
Cleveland at Atlanta, 7:20 p.m.
___
NATIONAL LEAGUE
Thursday’s Games
Miami 8, Cincinnati 1
Arizona 7, N.Y. Mets 1
San Diego 7, Colorado 3, 12 innings
Friday’s Games
Pittsburgh 2, Chicago Cubs 0
Detroit 2, Miami 0
Arizona 5, Philadelphia 4
L.A. Angels 10, Cincinnati 2
Athletics 4, N.Y. Mets 0
Atlanta 11, Cleveland 5
San Francisco 6, Baltimore 3
Washington 7, Milwaukee 3
St. Louis 3, Boston 2
San Diego 5, Colorado 2
L.A. Dodgers 8, Texas 7
Saturday’s Games
Arizona (Pfaadt 0-0) at Philadelphia (Walker 0-2), 1:05 p.m.
Miami (Junk 0-1) at Detroit (Mize 0-1), 1:10 p.m.
Pittsburgh (Ashcraft 1-1) at Chicago Cubs (Cabrera 1-0), 2:20 p.m.
Athletics (Lopez 0-1) at N.Y. Mets (Senga 0-1), 4:10 p.m.
L.A. Angels (Klassen 0-0) at Cincinnati (Williamson 1-1), 4:10 p.m.
Washington (Griffin 1-0) at Milwaukee (Harrison 1-0), 7:10 p.m.
Boston (Suarez 0-1) at St. Louis (Leahy 1-1), 7:15 p.m.
Cleveland (Messick 1-0) at Atlanta (Pérez 0-0), 7:15 p.m.
San Francisco (Webb 1-1) at Baltimore (Bassitt 0-2), 7:15 p.m.
Colorado (Feltner 1-0) at San Diego (Márquez 1-1), 8:40 p.m.
Texas (Leiter 1-0) at L.A. Dodgers (Sheehan 1-0), 9:10 p.m.
Sunday’s Games
Arizona at Philadelphia, 1:35 p.m.
San Francisco at Baltimore, 1:35 p.m.
Athletics at N.Y. Mets, 1:40 p.m.
L.A. Angels at Cincinnati, 1:40 p.m.
Miami at Detroit, 1:40 p.m.
Washington at Milwaukee, 2:10 p.m.
Boston at St. Louis, 2:15 p.m.
Pittsburgh at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Colorado at San Diego, 4:10 p.m.
Texas at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.
Cleveland at Atlanta, 7:20 p.m.
