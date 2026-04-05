Aramco Championship Scores

The Associated Press

April 5, 2026, 10:33 PM

Sunday

At Shadow Creek Golf Course

Las Vegas

Purse: $4 million

Yardage: 6,765; Par: 72

Final Round

Lauren Coughlin, $600,000 67-69-73-72—281
Nelly Korda, $313,951 68-74-69-75—286
Leona Maguire, $313,951 70-71-74-71—286
Miyu Yamashita, $204,218 67-75-71-74—287
Karis Davidson, $149,430 72-75-70-71—288
Akie Iwai, $149,430 72-71-76-69—288
Nanna Koerstz Madsen, $105,597 72-70-71-76—289
Ruoning Yin, $105,597 71-75-76-67—289
Carlota Ciganda, $84,677 75-72-72-71—290
Nasa Hataoka, $84,677 67-78-73-72—290
Allisen Corpuz, $72,222 71-74-76-70—291
Lydia Ko, $72,222 75-76-68-72—291
Anna Huang, $63,357 72-71-73-76—292
Hyo Joo Kim, $63,357 68-73-79-72—292
Charley Hull, $56,184 70-78-75-70—293
Angel Yin, $56,184 72-71-76-74—293
Pajaree Anannarukarn, $46,888 74-74-77-69—294
Jenny Shin, $46,888 73-77-73-71—294
Chiara Tamburlini, $46,888 76-75-73-70—294
Jeeno Thitikul, $46,888 72-74-78-70—294
Jing Yan, $46,888 68-75-78-73—294
Ina Yoon, $46,888 70-74-75-75—294
Hye Jin Choi, $38,803 74-73-75-73—295
Erika Hara, $38,803 72-78-69-76—295
Brooke Henderson, $38,803 77-71-75-72—295
Andrea Lee, $38,803 69-75-78-73—295
Aditi Ashok, $30,757 74-71-76-75—296
Grace Kim, $30,757 72-72-77-75—296
Jin Young Ko, $30,757 71-74-76-75—296
Jennifer Kupcho, $30,757 75-72-72-77—296
Lucy Li, $30,757 78-73-71-74—296
Yan Liu, $30,757 72-78-74-72—296
Gabriela Ruffels, $30,757 72-74-76-74—296
Patty Tavatanakit, $30,757 72-73-75-76—296
Gemma Dryburgh, $23,510 69-78-80-70—297
Ayaka Furue, $23,510 73-77-78-69—297
You Min Hwang, $23,510 73-77-78-69—297
Jin Hee Im, $23,510 72-76-72-77—297
Auston Kim, $23,510 74-77-74-72—297
Somi Lee, $20,720 74-77-73-74—298
Casandra Alexander, $17,704 71-73-75-80—299
Celine Boutier, $17,704 75-76-72-76—299
Sei Young Kim, $17,704 72-79-76-72—299
Mi Hyang Lee, $17,704 74-75-76-74—299
Julia Lopez Ramirez, $17,704 72-77-75-75—299
Cassie Porter, $17,704 72-76-79-72—299
Lottie Woad, $17,704 72-77-78-72—299
Gaby Lopez, $14,543 71-77-74-78—300
Brianna Navarrosa, $14,543 73-78-75-74—300
Rose Zhang, $14,543 73-78-70-79—300
Kajsa Arewfjall, $11,954 75-75-77-74—301
Perrine Delacour, $11,954 73-76-79-73—301
Amelia Garvey, $11,954 79-69-79-74—301
Chisato Iwai, $11,954 75-71-77-78—301
Megan Khang, $11,954 77-73-76-75—301
A Lim Kim, $11,954 71-76-79-75—301
Jessica Korda, $11,954 75-74-73-79—301
Yealimi Noh, $11,954 74-74-79-74—301
Carla Tejedo, $11,954 71-80-76-74—301
Mimi Rhodes, $9,962 71-80-77-74—302
Pauline Roussin, $9,764 73-78-73-79—303
Anna Foster, $9,264 74-74-79-77—304
Caley McGinty, $9,264 75-72-81-76—304
Lisa Pettersson, $9,264 80-70-77-77—304
Weiwei Zhang, $9,264 77-74-76-77—304
Maddison Hinson-Tolchard, $8,567 74-74-80-77—305
Shannon Tan, $8,567 75-73-79-78—305
Pranavi Urs, $8,567 76-75-78-76—305
Daniela Darquea, $8,169 75-75-79-77—306
Luna Sobron Galmes, $7,971 74-75-77-81—307
Alice Hewson, $7,820 73-77-81-77—308
Lauren Walsh, $7,820 70-80-80-78—308
Avani Prashanth, $7,670 75-76-81-77—309

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

