World Tour Miami Open Results

The Associated Press

March 26, 2026, 10:01 PM

Thursday

At Hard Rock Stadium

Miami Gardens

Purse: $9,415,725

Surface: Hardcourt outdoor

MIAMI GARDENS (AP) _ Results Thursday from Miami Open at Hard Rock Stadium (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Quarterfinals

Jannik Sinner (2), Italy, def. Frances Tiafoe (19), United States, 6-2, 6-2.

Alexander Zverev (3), Germany, def. Francisco Cerundolo (18), Argentina, 6-1, 6-2.

Women’s Singles

Semifinals

Coco Gauff (4), United States, def. Karolina Muchova (13), Czechia, 6-1, 6-1.

Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Elena Rybakina (3), Kazakhstan, 6-4, 6-3.

Men’s Doubles

Quarterfinals

Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (1), Argentina, def. Edouard Roger-Vasselin, France, and Hugo Nys (8), Monaco, 6-3, 7-6 (3).

Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (4), Britain, def. Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo (5), El Salvador, 6-3, 6-4.

John-Patrick Smith, Australia, and Sander Arends, Netherlands, def. Nikola Mektic, Croatia, and Austin Krajicek, United States, 4-6, 6-3, 10-8.

