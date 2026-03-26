World Tour Miami Open Results

Thursday
At Hard Rock Stadium
Miami Gardens
Purse: $9,415,725
Surface: Hardcourt outdoor
MIAMI GARDENS (AP) _ Results Thursday from Miami Open at Hard Rock Stadium (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Quarterfinals
Jannik Sinner (2), Italy, def. Frances Tiafoe (19), United States, 6-2, 6-2.
Alexander Zverev (3), Germany, def. Francisco Cerundolo (18), Argentina, 6-1, 6-2.
Women’s Singles
Semifinals
Coco Gauff (4), United States, def. Karolina Muchova (13), Czechia, 6-1, 6-1.
Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Elena Rybakina (3), Kazakhstan, 6-4, 6-3.
Men’s Doubles
Quarterfinals
Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (1), Argentina, def. Edouard Roger-Vasselin, France, and Hugo Nys (8), Monaco, 6-3, 7-6 (3).
Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (4), Britain, def. Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo (5), El Salvador, 6-3, 6-4.
John-Patrick Smith, Australia, and Sander Arends, Netherlands, def. Nikola Mektic, Croatia, and Austin Krajicek, United States, 4-6, 6-3, 10-8.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.