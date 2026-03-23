World Tour Miami Open Results

MIAMI GARDENS (AP) _ Results Monday from Miami Open at Hard Rock Stadium (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 32
Ugo Humbert (31), France, def. Alexander Shevchenko, Russia, 6-4, 7-6 (2).
Terence Atmane, France, def. Felix Auger-Aliassime (7), Canada, 6-3, 1-6, 6-3.
Francisco Cerundolo (18), Argentina, def. Daniil Medvedev (9), Russia, 6-0, 4-6, 7-5.
Frances Tiafoe (19), United States, def. Jakub Mensik (12), Czechia, 7-6 (4), 4-6, 7-6 (11).
Alex Michelsen, United States, def. Alejandro Tabilo, Chile, 3-6, 6-3, 6-4.
Quentin Halys, France, def. Kamil Majchrzak, Poland, 7-6 (4), 6-1.
Alexander Zverev (3), Germany, def. Marin Cilic, Croatia, 6-2, 5-7, 6-4.
Jannik Sinner (2), Italy, def. Corentin Moutet (30), France, 6-1, 6-4.
Women’s Singles
Round of 16
Karolina Muchova (13), Czechia, def. Alexandra Eala (31), Philippines, 6-0, 6-2.
Victoria Mboko (10), Canada, def. Mirra Andreeva (8), Russia, 7-6 (4), 4-6, 6-0.
Coco Gauff (4), United States, def. Sorana Cirstea, Romania, 6-4, 3-6, 6-2.
Hailey Baptiste, United States, def. Jelena Ostapenko (25), Latvia, 6-3, 6-4.
Jessica Pegula (5), United States, def. Jaqueline Cristian (34), Romania, 6-4, 6-1.
Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Zheng Qinwen (23), China, 6-3, 6-4.
Elena Rybakina (3), Kazakhstan, def. Talia Gibson, Australia, 6-2, 6-2.
Belinda Bencic (12), Switzerland, def. Amanda Anisimova (6), United States, 6-2, 6-2.
Men’s Doubles
Round of 32
Kevin Krawietz, Germany, and Neil Oberleitner, Austria, def. Ryan Seggerman and Benjamin Kittay, United States, 6-4, 6-4.
Edouard Roger-Vasselin, France, and Hugo Nys (8), Monaco, def. Robert Cash and James Tracy, United States, 6-4, 6-3.
Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo (5), El Salvador, def. Alexander Erler, Austria, and Robert Galloway, United States, 6-1, 6-3.
Fabien Reboul and Sadio Doumbia, France, def. Robin Haase, Netherlands, and Constantin Frantzen, Germany, 6-2, 6-4.
Nikola Mektic, Croatia, and Austin Krajicek, United States, def. Guido Andreozzi, Argentina, and Manuel Guinard (6), France, 6-1, 7-6 (6).
Rafael Matos and Orlando Luz, Brazil, def. Maximo Gonzalez and Andres Molteni, Argentina, 6-4, 6-4.
Lloyd Glasspool and Julian Cash (2), Britain, def. Patrik Rikl and Petr Nouza, Czechia, 6-4, 6-3.
John-Patrick Smith, Australia, and Sander Arends, Netherlands, def. Michael Venus, New Zealand, and Yuki Bhambri, India, 4-6, 7-5, 15-13.
Men’s Doubles
Round of 16
Simone Bolelli and Andrea Vavassori (7), Italy, def. Alejandro Tabilo, Chile, and Tomas Martin Etcheverry, Argentina, 6-3, 7-6 (5).
Women’s Doubles
Round of 16
Xu Yifan and Xinyu Jiang, China, def. Marie Bouzkova and Tereza Valentova, Czechia, 6-3, 6-2.
Sara Errani and Jasmine Paolini (1), Italy, def. Olivia Nicholls, Britain, and Tereza Mihalikova, Slovakia, 6-4, 6-4.
Sofia Kenin, United States, and Liudmila Samsonova, Russia, def. Aldila Sutjiadi, Indonesia, and Ingrid Neel, Estonia, 6-3, 4-6, 10-6.
Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (3), Brazil, def. Ekaterina Alexandrova, Russia, and Fanny Stollar, Hungary, walkover.
Zhang Shuai, China, and Elise Mertens (4), Belgium, def. Jennifer Brady and Caty McNally, United States, 6-3, 7-6 (7).
Asia Muhammad, United States, and Erin Routliffe (6), New Zealand, def. Zhaoxuan Yang, China, and Miyu (1994) Kato, Japan, 6-2, 6-1.
