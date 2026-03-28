World Tour Miami Open Results

MIAMI GARDENS (AP) _ Results Saturday from Miami Open at Hard Rock Stadium (seedings in parentheses):
Women’s Singles
Championship
Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Coco Gauff (4), United States, 6-2, 4-6, 6-3.
Men’s Doubles
Championship
Simone Bolelli and Andrea Vavassori (7), Italy, def. Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (4), Britain, 6-4, 6-2.
