Live Radio
Home » Sports » World Tour Miami Open Results

The Associated Press

March 28, 2026, 5:23 PM

Saturday

At Hard Rock Stadium

Miami Gardens

Purse: $9,415,725

Surface: Hardcourt outdoor

MIAMI GARDENS (AP) _ Results Saturday from Miami Open at Hard Rock Stadium (seedings in parentheses):

Women’s Singles

Championship

Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Coco Gauff (4), United States, 6-2, 4-6, 6-3.

Men’s Doubles

Championship

Simone Bolelli and Andrea Vavassori (7), Italy, def. Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (4), Britain, 6-4, 6-2.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up