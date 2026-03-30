Women’s National Invitation Tournament Glance

The Associated Press

March 30, 2026, 10:05 AM

All Times EDT

First Round

Thursday, March 19

At Mercyhurst Athletic Center

Erie, Pa.

Binghamton 81, Mercyhurst Lakers 60

At Firestone Fieldhouse

Malibu, Calif.

Pepperdine 71, UC Davis 68

At Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum

Winston-Salem, N.C.

Md.-Eastern Shore 59, Wake Forest 48

At Convocation Center Ohio

Athens, Ohio

UMBC 62, Ohio 58, OT

At Clune Arena

Colorado Springs, Colo.

N. Colorado 79, Air Force 72

At Chiles Center

Portland, Ore.

Portland 62, Sam Houston St. 59

At War Memorial at the Sobrato Center

San Francisco

San Francisco 80, Utah Valley St. 50

At Reilly Center

St. Bonaventure, N.Y.

St. Bonaventure 69, Drexel 67, OT

At Charles E. Smith Center

Washington

George Washington 63, Bradley 60

At OceanFirst Bank Center

West Long Branch, N.J.

Monmouth (NJ) 72, Lehigh 62

At F&M Bank Arena

Clarksville, Tenn.

Texas Rio Grande Valley 71, Austin Peay 59

At Hammel Court

North Andover, Mass.

NJIT 68, Merrimack Warriors 65

Friday, March 20

At Dedmon Center

Radford, Va.

Radford 77, Morehead St. 58

At Ocean Bank Convocation Center

Miami

FIU 76, Stetson 73, OT

Saturday, March 21

At Davey L. Whitney Complex

Lorman, Miss.

South Alabama 73, Alcorn St. 65

At Joseph G. Echols Memorial Hall

Norfolk, Va.

Loyola Chicago 58, Norfolk St. 54

Second Round

Sunday, March 22

At Firestone Fieldhouse

Malibu, Calif.

Pepperdine 85, S. Utah 80

At Sanford Coyote Sports Center

Vermillion, S.D.

South Dakota 80, N. Colorado 60

At Chiles Center

Portland, Ore.

Portland 78, Lamar 68

At Worthington Arena

Bozeman, Mont.

Montana St. 69, San Francisco 53

At CEFCU Arena

Normal, Ill.

Illinois St. 81, Texas Rio Grande Valley 52

At Christl Arena

West Point, N.Y.

Army 59, NJIT 52

Monday, March 23

At John Glaser Arena

Philadelphia

La Salle 70, Binghamton 61

At Cam Henderson Center

Huntington, W.Va.

Marshall 66, UMBC 53

At First National Bank Arena

Jonesboro, Ark.

Arkansas St. 83, Radford 52

At Murphy Center

Murfreesboro, Tenn.

Middle Tennessee 69, St. Bonaventure 50

At Alico Arena

Fort Myers, Fla.

Loyola Chicago 62, Florida Gulf Coast 56

At Wolstein Center

Cleveland

Cleveland St. 74, Monmouth (NJ) 68

At Liberty Arena

Evansville, Ind.

George Washington 61, Southern Indiana Screaming Eagles 58

Tuesday, March 24

At Beeghly Center

Youngstown, Ohio

Youngstown St. 61, Md.-Eastern Shore 42

At Hilliard Gates Sports Center

Fort Wayne, Ind.

Fort Wayne 77, South Alabama 72

At Mabee Complex

Abilene, Texas

Abilene Christian 77, FIU 66

Quarterfinals

Wednesday, March 25

At Christl Arena

West Point, N.Y.

Army 74, La Salle 63

Thursday, March 26

At Sanford Coyote Sports Center

Vermillion, S.D.

South Dakota 73, Pepperdine 57

At Worthington Arena

Bozeman, Mont.

Montana St. 72, Portland 54

At Murphy Center

Murfreesboro, Tenn.

Cleveland St. 66, Middle Tennessee 56

Friday, March 27

At Charles E. Smith Center

Washington

George Washington 71, Loyola Chicago 62

At CEFCU Arena

Normal, Ill.

Illinois St. 59, Abilene Christian 55

At Beeghly Center

Youngstown, Ohio

Marshall 72, Youngstown St. 46

At First National Bank Arena

Jonesboro, Ark.

Arkansas St. 83, Fort Wayne 72

Semifinals

Sunday, March 29

At Sanford Coyote Sports Center

Vermillion, S.D.

South Dakota 65, Montana St. 56

Monday, March 30

At CEFCU Arena

Normal, Ill.

Illinois St. vs. George Washington, 7:30 p.m.

At Cam Henderson Center

Huntington, W.Va.

Marshall vs. Army, 6 p.m.

At First National Bank Arena

Jonesboro, Ark.

Arkansas St. vs. Cleveland St., 8 p.m.

Championship

Tuesday, March 31

At TBD

South Dakota vs. Illinois St.-George Washington winner, TBA

Marshall-Army winner vs. Arkansas St.-Cleveland St. winner, TBA

Saturday, April 4

South Dakota_Illinois St.-George Washington winner vs. Marshall-Army_Arkansas St.-Cleveland St. winner, 3 p.m.

