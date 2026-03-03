Women’s Conference Tournament Glances

Live Radio
The Associated Press

March 3, 2026, 11:34 PM

Times EST (through March 7)

Times EDT (March 8)

America East Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Thursday, March 5

Vermont vs. Albany (NY), 6 p.m.

Maine vs. New Hampshire, 6 p.m.

Binghamton vs. Bryant, 6:07 p.m.

UMBC vs. NJIT, 6:30 p.m.

Semifinals

Monday, March 9

Maine-New Hampshire-winner vs. UMBC-NJIT-winner, 1 p.m.

Vermont-Albany (NY)-winner vs. Binghamton-Bryant-winner, 1 p.m.

Championship

Friday, March 13

Semifinal winners, 5 p.m.

Atlantic 10 Conference

At Henrico Sports & Events Center

Glen Allen, Va.

First Round

Wednesday, March 4

Duquesne vs. VCU, Noon

Saint Louis vs. Fordham, 2:30 p.m.

Second Round

Thursday, March 5

Loyola Chicago vs. St. Bonaventure, 11 a.m.

Saint Joseph’s vs. Duquesne-VCU-winner, 1:30 p.m.

Dayton vs. George Washington, 5 p.m.

La Salle vs. Saint Louis-Fordham-winner, 7:30 p.m.

Quarterfinals

Friday, March 6

Rhode Island vs. Loyola Chicago-St. Bonaventure-winner, 11 a.m.

Davidson vs. TBD, 1:30 p.m.

George Mason vs. Dayton-George Washington-winner, 5 p.m.

Richmond vs. TBD, 7:30 p.m.

Semifinals

Saturday, March 7

TBD vs. TBD, 11 a.m.

TBD vs. TBD, 1:30 p.m.

Championship

Sunday, March 8

Semifinal winners, 4 p.m.

Atlantic Coast Conference

At Gas South Arena

Duluth, Ga.

First Round

Wednesday, March 4

Miami vs. Stanford, 11 a.m.

California vs. Wake Forest, 1:30 p.m.

Georgia Tech vs. Florida St., 4 p.m.

Second Round

Thursday, March 5

Virginia vs. Clemson, 11 a.m.

Notre Dame vs. Miami-Stanford-winner, 1:30 p.m.

Syracuse vs. California-Wake Forest-winner, 5 p.m.

Virginia Tech vs. Georgia Tech-Florida St.-winner, 7:30 p.m.

Quarterfinals

Friday, March 6

Duke vs. Virginia-Clemson-winner, 11 a.m.

NC State vs. TBD, 1:30 p.m.

Louisville vs. TBD, 5 p.m.

North Carolina vs. TBD, 7:30 p.m.

Semifinals

Saturday, March 7

TBD vs. TBD, Noon

TBD vs. TBD, 2:30 p.m.

Championship

Sunday, March 8

Semifinal winners, 1 p.m.

Atlantic Sun Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Tuesday, March 3

Austin Peay 63, Lipscomb 56

Florida Gulf Coast 94, Bellarmine Knights 28

West Georgia Wolves 76, North Florida 71

North Alabama 57, Queens University Royals 55

Quarterfinals

Thursday, March 5

E. Kentucky vs. Austin Peay, Noon

Stetson vs. Florida Gulf Coast, 2:30 p.m.

Jacksonville vs. West Georgia Wolves, 5 p.m.

Cent. Arkansas vs. North Alabama, 7:30 p.m.

Semifinals

Saturday, March 7

E. Kentucky-Austin Peay-winner vs. Stetson-Florida Gulf Coast-winner, 11 a.m.

Jacksonville-West Georgia Wolves-winner vs. Cent. Arkansas-North Alabama-winner, 1:30 p.m.

Championship

Monday, March 9

Semifinal winners, 5 p.m.

Big 12 Conference

At T-Mobile Center

Kansas City, Mo.

First Round

Wednesday, March 4

Kansas St. vs. Cincinnati, Noon

BYU vs. Houston, 2:30 p.m.

Arizona St. vs. Arizona, 6:30 p.m.

Kansas vs. UCF, 9 p.m.

Second Round

Thursday, March 5

Texas Tech vs. Kansas St.-Cincinnati-winner, Noon

Utah vs. BYU-Houston-winner, 2:30 p.m.

Iowa St. vs. Arizona St.-Arizona-winner, 6:30 p.m.

Colorado vs. Kansas-UCF-winner, 9 p.m.

Quarterfinals

Friday, March 6

Oklahoma St. vs. TBD, Noon

TCU vs. TBD, 2:30 p.m.

West Virginia vs. TBD, 6:30 p.m.

Baylor vs. TBD, 9 p.m.

Semifinals

Saturday, March 7

TBD vs. TBD, 4 p.m.

TBD vs. TBD, 6:30 p.m.

Championship

Sunday, March 8

Semifinal winners, 5 p.m.

Big East Conference

At Mohegan Sun Arena

Uncasville, Conn.

First Round

Friday, March 6

Georgetown vs. Butler, 11 a.m.

Providence vs. DePaul, 1:30 p.m.

St. John’s vs. Xavier, 4 p.m.

Quarterfinals

Saturday, March 7

UConn vs. Georgetown-Butler-winner, Noon

Marquette vs. Creighton, 2:30 p.m.

Villanova vs. Providence-DePaul-winner, 7 p.m.

Seton Hall vs. St. John’s-Xavier-winner, 9:30 p.m.

Semifinals

Sunday, March 8

TBD vs. Marquette-Creighton-winner, 2:30 p.m.

TBD vs. TBD, 5 p.m.

Championship

Monday, March 9

Semifinal winners, 7 p.m.

Big Sky Conference

At Idaho Central Arena

Boise, Idaho

First Round

Saturday, March 7

Weber St. vs. Portland St., 2 p.m.

N. Arizona vs. Montana, 4:30 p.m.

Quarterfinals

Sunday, March 8

Idaho vs. Weber St.-Portland St.-winner, 2 p.m.

Montana St. vs. N. Arizona-Montana-winner, 4:30 p.m.

Monday, March 9

Idaho St. vs. Sacramento St., 2 p.m.

N. Colorado vs. E. Washington, 4:30 p.m.

Semifinals

Tuesday, March 10

TBD vs. Idaho St.-Sacramento St.-winner, 2 p.m.

TBD vs. N. Colorado-E. Washington-winner, 4:30 p.m.

Championship

Wednesday, March 11

Semifinal winners, 5 p.m.

Big South Conference

At Freedom Hall Civic Center

Johnson City, Tenn.

First Round

Wednesday, March 4

SC-Upstate vs. Presbyterian, 5 p.m.

Quarterfinals

Thursday, March 5

High Point vs. SC-Upstate-Presbyterian-winner, 11:30 a.m.

Gardner-Webb vs. Winthrop, 2 p.m.

Radford vs. Charleston Southern, 6 p.m.

Longwood vs. UNC-Asheville, 8:30 p.m.

Semifinals

Saturday, March 7

TBD vs. Gardner-Webb-Winthrop-winner, 6 p.m.

Radford-Charleston Southern-winner vs. Longwood-UNC-Asheville-winner, 8:30 p.m.

Championship

Sunday, March 8

Semifinal winners, 6 p.m.

Big Ten Conference

At Gainbridge Fieldhouse

Indianapolis, Ind.

First Round

Wednesday, March 4

Nebraska vs. Indiana, 3:30 p.m.

Illinois vs. Wisconsin, 6 p.m.

Oregon vs. Purdue, 8:30 p.m.

Second Round

Thursday, March 5

Washington vs. Southern Cal, Noon

Ohio St. vs. Nebraska-Indiana-winner, 2:30 p.m.

Michigan St. vs. Illinois-Wisconsin-winner, 6:30 p.m.

Maryland vs. Oregon-Purdue-winner, 9 p.m.

Quarterfinals

Friday, March 6

UCLA vs. Washington-Southern Cal-winner, Noon

Minnesota vs. TBD, 2:30 p.m.

Iowa vs. TBD, 6:30 p.m.

Michigan vs. TBD, 9 p.m.

Semifinals

Saturday, March 7

TBD vs. TBD, 2 p.m.

TBD vs. TBD, 4:30 p.m.

Championship

Sunday, March 8

Semifinal winners, 2:15 p.m.

Horizon League Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Monday, March 2

Detroit 69, Milwaukee 67

Second Round

Wednesday, March 4

Cleveland St. vs. Oakland, 7 p.m.

Youngstown St. vs. Wright St., 7 p.m.

N. Kentucky vs. IU Indy Jaguars, 7 p.m.

Fort Wayne vs. Robert Morris, 7 p.m.

Green Bay vs. Detroit, 8 p.m.

Quarterfinals

Sunday, March 8

TBD Team vs. TBD Team, 1 p.m.

Semifinals

Monday, March 9

TBD Team vs. TBD Team-TBD Team-winner, Noon

TBD Team vs. TBD Team, 2:30 p.m.

Championship

Tuesday, March 10

TBD vs. TBD Team-TBD Team-winner, Noon

Metro Atlantic Athletic Conference

At Jim Whelan Boardwalk Hall

Atlantic City, N.J.

First Round

Thursday, March 5

Manhattan vs. Marist, Noon

Sacred Heart vs. St. Peter’s, 2:30 p.m.

Quarterfinals

Friday, March 6

Quinnipiac vs. Manhattan-Marist-winner, Noon

Fairfield vs. Sacred Heart-St. Peter’s-winner, 2:30 p.m.

Saturday, March 7

Iona vs. Siena, Noon

Merrimack Warriors vs. Mount St. Mary’s, 2:30 p.m.

Semifinals

Sunday, March 8

TBD vs. Iona-Siena-winner, Noon

TBD vs. Merrimack Warriors-Mount St. Mary’s-winner, 2:30 p.m.

Championship

Monday, March 9

Semifinal winners, 6 p.m.

Ohio Valley Conference

At Ford Center

Evansville, Ind.

First Round

Wednesday, March 4

UALR vs. SE Missouri, 1:30 p.m.

UT Martin vs. SIU-Edwardsville, 4 p.m.

Quarterfinals

Thursday, March 5

Morehead St. vs. UALR-SE Missouri-winner, 1:30 p.m.

Southern Indiana Screaming Eagles vs. UT Martin-SIU-Edwardsville-winner, 4 p.m.

Semifinals

Friday, March 6

W. Illinois vs. TBD, 2 p.m.

Lindenwood Lions vs. TBD, 4:30 p.m.

Championship

Saturday, March 7

Semifinal winners, 4 p.m.

Southeastern Conference

At Bon Secours Wellness Arena

Greenville, S.C.

First Round

Wednesday, March 4

Kentucky vs. Arkansas, 11 a.m.

Florida vs. Mississippi St., 1:30 p.m.

Texas A&M vs. Auburn, 6 p.m.

Alabama vs. Missouri, 8:30 p.m.

Second Round

Thursday, March 5

Georgia vs. Kentucky-Arkansas-winner, 11 a.m.

Oklahoma vs. Florida-Mississippi St.-winner, 1:30 p.m.

Mississippi vs. Texas A&M-Auburn-winner, 6 p.m.

Tennessee vs. Alabama-Missouri-winner, 8:30 p.m.

Quarterfinals

Friday, March 6

South Carolina vs. TBD, Noon

LSU vs. TBD, 2:30 p.m.

Vanderbilt vs. TBD, 6 p.m.

Texas vs. TBD, 8:30 p.m.

Semifinals

Saturday, March 7

TBD vs. TBD, 4:30 p.m.

TBD vs. TBD, 7 p.m.

Championship

Sunday, March 8

Semifinal winners, 3 p.m.

Southern Conference

At Harrah’s Cherokee Center Asheville

Asheville, N.C.

First Round

Thursday, March 5

Chattanooga vs. W. Carolina, 11 a.m.

ETSU vs. UNC-Greensboro, 1:15 p.m.

Wofford vs. Samford, 3:30 p.m.

Furman vs. Mercer, 5:45 p.m.

Semifinals

Friday, March 6

Chattanooga-W. Carolina-winner vs. Furman-Mercer-winner, 11 a.m.

ETSU-UNC-Greensboro-winner vs. Wofford-Samford-winner, 1:15 p.m.

Championship

Sunday, March 8

Semifinal winners, Noon

Southland Conference

At Townsley Law Arena

Lake Charles, La.

First Round

Monday, March 9

Northwestern St. vs. East Texas A&M Lions, Noon

Incarnate Word vs. Nicholls, 2:30 p.m.

Quarterfinals

Tuesday, March 10

Texas Rio Grande Valley vs. Northwestern St.-East Texas A&M Lions-winner, Noon

Stephen F. Austin vs. Incarnate Word-Nicholls-winner, 2:30 p.m.

Semifinals

Wednesday, March 11

McNeese St. vs. TBD, 11:30 a.m.

Lamar vs. TBD, 2 p.m.

Championship

Thursday, March 12

Semifinal winners, 5 p.m.

Summit League Conference

At Denny Sanford Premier Center

Sioux Falls, S.D.

First Round

Wednesday, March 4

Omaha vs. North Dakota, 5:30 p.m.

Quarterfinals

Thursday, March 5

S. Dakota St. vs. UMKC, 1 p.m.

N. Dakota St. vs. Omaha-North Dakota-winner, 3:30 p.m.

Friday, March 6

Oral Roberts vs. St. Thomas Tommies, 1 p.m.

South Dakota vs. Denver, 3:30 p.m.

Semifinals

Saturday, March 7

TBD vs. Oral Roberts-St. Thomas Tommies-winner, 1 p.m.

S. Dakota St.-UMKC-winner vs. South Dakota-Denver-winner, 3:30 p.m.

Championship

Sunday, March 8

Semifinal winners, 4 p.m.

Sun Belt Conference

At Pensacola Bay Center

Pensacola, Fla.

First Round

Tuesday, March 3

South Alabama 68, Appalachian St. 57

Louisiana-Lafayette 71, Georgia St. 66

Second Round

Wednesday, March 4

Coastal Carolina vs. South Alabama, 12:30 p.m.

Louisiana-Monroe vs. Louisiana-Lafayette, 3 p.m.

Third Round

Thursday, March 5

Texas St. vs. Coastal Carolina-South Alabama-winner, 12:30 p.m.

Southern Miss. vs. Louisiana-Monroe-Louisiana-Lafayette-winner, 3 p.m.

Fourth Round

Friday, March 6

Marshall vs. TBD, 12:30 p.m.

Old Dominion vs. TBD, 3 p.m.

Quarterfinals

Saturday, March 7

James Madison vs. TBD, 1 p.m.

Arkansas St. vs. TBD, 3:30 p.m.

Semifinals

Sunday, March 8

Georgia Southern vs. TBD, 12:30 p.m.

Troy vs. TBD, 3 p.m.

Championship

Monday, March 9

Semifinal winners, 2 p.m.

West Coast Conference

At Orleans Arena

Las Vegas, Nev.

First Round

Thursday, March 5

Washington St. vs. Seattle, 3 p.m.

Saint Mary’s (Cal.) vs. San Diego, 5:30 p.m.

Second Round

Friday, March 6

Pacific vs. Washington St.-Seattle-winner, 3 p.m.

San Francisco vs. Saint Mary’s (Cal.)-San Diego-winner, 5:30 p.m.

Third Round

Saturday, March 7

Portland vs. TBD, 3 p.m.

Pepperdine vs. TBD, 5:30 p.m.

Quarterfinals

Sunday, March 8

Oregon St. vs. TBD, 2:30 p.m.

Santa Clara vs. TBD, 5 p.m.

Semifinals

Monday, March 9

Loyola Marymount vs. TBD, 3 p.m.

Gonzaga vs. TBD, 5:30 p.m.

Championship

Tuesday, March 10

Semifinal winners, 4 p.m.

