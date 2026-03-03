Women’s Conference Tournament Glances

Times EST (through March 7)
Times EDT (March 8)
America East Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Thursday, March 5
Vermont vs. Albany (NY), 6 p.m.
Maine vs. New Hampshire, 6 p.m.
Binghamton vs. Bryant, 6:07 p.m.
UMBC vs. NJIT, 6:30 p.m.
Semifinals
Monday, March 9
Maine-New Hampshire-winner vs. UMBC-NJIT-winner, 1 p.m.
Vermont-Albany (NY)-winner vs. Binghamton-Bryant-winner, 1 p.m.
Championship
Friday, March 13
Semifinal winners, 5 p.m.
Atlantic 10 Conference
At Henrico Sports & Events Center
Glen Allen, Va.
First Round
Wednesday, March 4
Duquesne vs. VCU, Noon
Saint Louis vs. Fordham, 2:30 p.m.
Second Round
Thursday, March 5
Loyola Chicago vs. St. Bonaventure, 11 a.m.
Saint Joseph’s vs. Duquesne-VCU-winner, 1:30 p.m.
Dayton vs. George Washington, 5 p.m.
La Salle vs. Saint Louis-Fordham-winner, 7:30 p.m.
Quarterfinals
Friday, March 6
Rhode Island vs. Loyola Chicago-St. Bonaventure-winner, 11 a.m.
Davidson vs. TBD, 1:30 p.m.
George Mason vs. Dayton-George Washington-winner, 5 p.m.
Richmond vs. TBD, 7:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 7
TBD vs. TBD, 11 a.m.
TBD vs. TBD, 1:30 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Semifinal winners, 4 p.m.
Atlantic Coast Conference
At Gas South Arena
Duluth, Ga.
First Round
Wednesday, March 4
Miami vs. Stanford, 11 a.m.
California vs. Wake Forest, 1:30 p.m.
Georgia Tech vs. Florida St., 4 p.m.
Second Round
Thursday, March 5
Virginia vs. Clemson, 11 a.m.
Notre Dame vs. Miami-Stanford-winner, 1:30 p.m.
Syracuse vs. California-Wake Forest-winner, 5 p.m.
Virginia Tech vs. Georgia Tech-Florida St.-winner, 7:30 p.m.
Quarterfinals
Friday, March 6
Duke vs. Virginia-Clemson-winner, 11 a.m.
NC State vs. TBD, 1:30 p.m.
Louisville vs. TBD, 5 p.m.
North Carolina vs. TBD, 7:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 7
TBD vs. TBD, Noon
TBD vs. TBD, 2:30 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Semifinal winners, 1 p.m.
Atlantic Sun Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Tuesday, March 3
Austin Peay 63, Lipscomb 56
Florida Gulf Coast 94, Bellarmine Knights 28
West Georgia Wolves 76, North Florida 71
North Alabama 57, Queens University Royals 55
Quarterfinals
Thursday, March 5
E. Kentucky vs. Austin Peay, Noon
Stetson vs. Florida Gulf Coast, 2:30 p.m.
Jacksonville vs. West Georgia Wolves, 5 p.m.
Cent. Arkansas vs. North Alabama, 7:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 7
E. Kentucky-Austin Peay-winner vs. Stetson-Florida Gulf Coast-winner, 11 a.m.
Jacksonville-West Georgia Wolves-winner vs. Cent. Arkansas-North Alabama-winner, 1:30 p.m.
Championship
Monday, March 9
Semifinal winners, 5 p.m.
Big 12 Conference
At T-Mobile Center
Kansas City, Mo.
First Round
Wednesday, March 4
Kansas St. vs. Cincinnati, Noon
BYU vs. Houston, 2:30 p.m.
Arizona St. vs. Arizona, 6:30 p.m.
Kansas vs. UCF, 9 p.m.
Second Round
Thursday, March 5
Texas Tech vs. Kansas St.-Cincinnati-winner, Noon
Utah vs. BYU-Houston-winner, 2:30 p.m.
Iowa St. vs. Arizona St.-Arizona-winner, 6:30 p.m.
Colorado vs. Kansas-UCF-winner, 9 p.m.
Quarterfinals
Friday, March 6
Oklahoma St. vs. TBD, Noon
TCU vs. TBD, 2:30 p.m.
West Virginia vs. TBD, 6:30 p.m.
Baylor vs. TBD, 9 p.m.
Semifinals
Saturday, March 7
TBD vs. TBD, 4 p.m.
TBD vs. TBD, 6:30 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Semifinal winners, 5 p.m.
Big East Conference
At Mohegan Sun Arena
Uncasville, Conn.
First Round
Friday, March 6
Georgetown vs. Butler, 11 a.m.
Providence vs. DePaul, 1:30 p.m.
St. John’s vs. Xavier, 4 p.m.
Quarterfinals
Saturday, March 7
UConn vs. Georgetown-Butler-winner, Noon
Marquette vs. Creighton, 2:30 p.m.
Villanova vs. Providence-DePaul-winner, 7 p.m.
Seton Hall vs. St. John’s-Xavier-winner, 9:30 p.m.
Semifinals
Sunday, March 8
TBD vs. Marquette-Creighton-winner, 2:30 p.m.
TBD vs. TBD, 5 p.m.
Championship
Monday, March 9
Semifinal winners, 7 p.m.
Big Sky Conference
At Idaho Central Arena
Boise, Idaho
First Round
Saturday, March 7
Weber St. vs. Portland St., 2 p.m.
N. Arizona vs. Montana, 4:30 p.m.
Quarterfinals
Sunday, March 8
Idaho vs. Weber St.-Portland St.-winner, 2 p.m.
Montana St. vs. N. Arizona-Montana-winner, 4:30 p.m.
Monday, March 9
Idaho St. vs. Sacramento St., 2 p.m.
N. Colorado vs. E. Washington, 4:30 p.m.
Semifinals
Tuesday, March 10
TBD vs. Idaho St.-Sacramento St.-winner, 2 p.m.
TBD vs. N. Colorado-E. Washington-winner, 4:30 p.m.
Championship
Wednesday, March 11
Semifinal winners, 5 p.m.
Big South Conference
At Freedom Hall Civic Center
Johnson City, Tenn.
First Round
Wednesday, March 4
SC-Upstate vs. Presbyterian, 5 p.m.
Quarterfinals
Thursday, March 5
High Point vs. SC-Upstate-Presbyterian-winner, 11:30 a.m.
Gardner-Webb vs. Winthrop, 2 p.m.
Radford vs. Charleston Southern, 6 p.m.
Longwood vs. UNC-Asheville, 8:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 7
TBD vs. Gardner-Webb-Winthrop-winner, 6 p.m.
Radford-Charleston Southern-winner vs. Longwood-UNC-Asheville-winner, 8:30 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Semifinal winners, 6 p.m.
Big Ten Conference
At Gainbridge Fieldhouse
Indianapolis, Ind.
First Round
Wednesday, March 4
Nebraska vs. Indiana, 3:30 p.m.
Illinois vs. Wisconsin, 6 p.m.
Oregon vs. Purdue, 8:30 p.m.
Second Round
Thursday, March 5
Washington vs. Southern Cal, Noon
Ohio St. vs. Nebraska-Indiana-winner, 2:30 p.m.
Michigan St. vs. Illinois-Wisconsin-winner, 6:30 p.m.
Maryland vs. Oregon-Purdue-winner, 9 p.m.
Quarterfinals
Friday, March 6
UCLA vs. Washington-Southern Cal-winner, Noon
Minnesota vs. TBD, 2:30 p.m.
Iowa vs. TBD, 6:30 p.m.
Michigan vs. TBD, 9 p.m.
Semifinals
Saturday, March 7
TBD vs. TBD, 2 p.m.
TBD vs. TBD, 4:30 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Semifinal winners, 2:15 p.m.
Horizon League Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Monday, March 2
Detroit 69, Milwaukee 67
Second Round
Wednesday, March 4
Cleveland St. vs. Oakland, 7 p.m.
Youngstown St. vs. Wright St., 7 p.m.
N. Kentucky vs. IU Indy Jaguars, 7 p.m.
Fort Wayne vs. Robert Morris, 7 p.m.
Green Bay vs. Detroit, 8 p.m.
Quarterfinals
Sunday, March 8
TBD Team vs. TBD Team, 1 p.m.
Semifinals
Monday, March 9
TBD Team vs. TBD Team-TBD Team-winner, Noon
TBD Team vs. TBD Team, 2:30 p.m.
Championship
Tuesday, March 10
TBD vs. TBD Team-TBD Team-winner, Noon
Metro Atlantic Athletic Conference
At Jim Whelan Boardwalk Hall
Atlantic City, N.J.
First Round
Thursday, March 5
Manhattan vs. Marist, Noon
Sacred Heart vs. St. Peter’s, 2:30 p.m.
Quarterfinals
Friday, March 6
Quinnipiac vs. Manhattan-Marist-winner, Noon
Fairfield vs. Sacred Heart-St. Peter’s-winner, 2:30 p.m.
Saturday, March 7
Iona vs. Siena, Noon
Merrimack Warriors vs. Mount St. Mary’s, 2:30 p.m.
Semifinals
Sunday, March 8
TBD vs. Iona-Siena-winner, Noon
TBD vs. Merrimack Warriors-Mount St. Mary’s-winner, 2:30 p.m.
Championship
Monday, March 9
Semifinal winners, 6 p.m.
Ohio Valley Conference
At Ford Center
Evansville, Ind.
First Round
Wednesday, March 4
UALR vs. SE Missouri, 1:30 p.m.
UT Martin vs. SIU-Edwardsville, 4 p.m.
Quarterfinals
Thursday, March 5
Morehead St. vs. UALR-SE Missouri-winner, 1:30 p.m.
Southern Indiana Screaming Eagles vs. UT Martin-SIU-Edwardsville-winner, 4 p.m.
Semifinals
Friday, March 6
W. Illinois vs. TBD, 2 p.m.
Lindenwood Lions vs. TBD, 4:30 p.m.
Championship
Saturday, March 7
Semifinal winners, 4 p.m.
Southeastern Conference
At Bon Secours Wellness Arena
Greenville, S.C.
First Round
Wednesday, March 4
Kentucky vs. Arkansas, 11 a.m.
Florida vs. Mississippi St., 1:30 p.m.
Texas A&M vs. Auburn, 6 p.m.
Alabama vs. Missouri, 8:30 p.m.
Second Round
Thursday, March 5
Georgia vs. Kentucky-Arkansas-winner, 11 a.m.
Oklahoma vs. Florida-Mississippi St.-winner, 1:30 p.m.
Mississippi vs. Texas A&M-Auburn-winner, 6 p.m.
Tennessee vs. Alabama-Missouri-winner, 8:30 p.m.
Quarterfinals
Friday, March 6
South Carolina vs. TBD, Noon
LSU vs. TBD, 2:30 p.m.
Vanderbilt vs. TBD, 6 p.m.
Texas vs. TBD, 8:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 7
TBD vs. TBD, 4:30 p.m.
TBD vs. TBD, 7 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Semifinal winners, 3 p.m.
Southern Conference
At Harrah’s Cherokee Center Asheville
Asheville, N.C.
First Round
Thursday, March 5
Chattanooga vs. W. Carolina, 11 a.m.
ETSU vs. UNC-Greensboro, 1:15 p.m.
Wofford vs. Samford, 3:30 p.m.
Furman vs. Mercer, 5:45 p.m.
Semifinals
Friday, March 6
Chattanooga-W. Carolina-winner vs. Furman-Mercer-winner, 11 a.m.
ETSU-UNC-Greensboro-winner vs. Wofford-Samford-winner, 1:15 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Semifinal winners, Noon
Southland Conference
At Townsley Law Arena
Lake Charles, La.
First Round
Monday, March 9
Northwestern St. vs. East Texas A&M Lions, Noon
Incarnate Word vs. Nicholls, 2:30 p.m.
Quarterfinals
Tuesday, March 10
Texas Rio Grande Valley vs. Northwestern St.-East Texas A&M Lions-winner, Noon
Stephen F. Austin vs. Incarnate Word-Nicholls-winner, 2:30 p.m.
Semifinals
Wednesday, March 11
McNeese St. vs. TBD, 11:30 a.m.
Lamar vs. TBD, 2 p.m.
Championship
Thursday, March 12
Semifinal winners, 5 p.m.
Summit League Conference
At Denny Sanford Premier Center
Sioux Falls, S.D.
First Round
Wednesday, March 4
Omaha vs. North Dakota, 5:30 p.m.
Quarterfinals
Thursday, March 5
S. Dakota St. vs. UMKC, 1 p.m.
N. Dakota St. vs. Omaha-North Dakota-winner, 3:30 p.m.
Friday, March 6
Oral Roberts vs. St. Thomas Tommies, 1 p.m.
South Dakota vs. Denver, 3:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 7
TBD vs. Oral Roberts-St. Thomas Tommies-winner, 1 p.m.
S. Dakota St.-UMKC-winner vs. South Dakota-Denver-winner, 3:30 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Semifinal winners, 4 p.m.
Sun Belt Conference
At Pensacola Bay Center
Pensacola, Fla.
First Round
Tuesday, March 3
South Alabama 68, Appalachian St. 57
Louisiana-Lafayette 71, Georgia St. 66
Second Round
Wednesday, March 4
Coastal Carolina vs. South Alabama, 12:30 p.m.
Louisiana-Monroe vs. Louisiana-Lafayette, 3 p.m.
Third Round
Thursday, March 5
Texas St. vs. Coastal Carolina-South Alabama-winner, 12:30 p.m.
Southern Miss. vs. Louisiana-Monroe-Louisiana-Lafayette-winner, 3 p.m.
Fourth Round
Friday, March 6
Marshall vs. TBD, 12:30 p.m.
Old Dominion vs. TBD, 3 p.m.
Quarterfinals
Saturday, March 7
James Madison vs. TBD, 1 p.m.
Arkansas St. vs. TBD, 3:30 p.m.
Semifinals
Sunday, March 8
Georgia Southern vs. TBD, 12:30 p.m.
Troy vs. TBD, 3 p.m.
Championship
Monday, March 9
Semifinal winners, 2 p.m.
West Coast Conference
At Orleans Arena
Las Vegas, Nev.
First Round
Thursday, March 5
Washington St. vs. Seattle, 3 p.m.
Saint Mary’s (Cal.) vs. San Diego, 5:30 p.m.
Second Round
Friday, March 6
Pacific vs. Washington St.-Seattle-winner, 3 p.m.
San Francisco vs. Saint Mary’s (Cal.)-San Diego-winner, 5:30 p.m.
Third Round
Saturday, March 7
Portland vs. TBD, 3 p.m.
Pepperdine vs. TBD, 5:30 p.m.
Quarterfinals
Sunday, March 8
Oregon St. vs. TBD, 2:30 p.m.
Santa Clara vs. TBD, 5 p.m.
Semifinals
Monday, March 9
Loyola Marymount vs. TBD, 3 p.m.
Gonzaga vs. TBD, 5:30 p.m.
Championship
Tuesday, March 10
Semifinal winners, 4 p.m.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.