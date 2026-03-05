Women’s Conference Tournament Glances

Times EST (through March 7)
Times EDT (March 8)
America East Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Thursday, March 5
Vermont 55, Albany (NY) 40
Maine 77, New Hampshire 58
Binghamton 45, Bryant 44
UMBC 66, NJIT 65
Semifinals
Monday, March 9
Maine vs. Binghamton, 6 p.m.
Vermont vs. UMBC, 6 p.m.
Championship
Friday, March 13
Vermont-UMBC-winner vs. Maine-Binghamton-winner, 5 p.m.
Atlantic 10 Conference
At Henrico Sports & Events Center
Glen Allen, Va.
First Round
Wednesday, March 4
Duquesne 60, VCU 52
Saint Louis 68, Fordham 60
Second Round
Thursday, March 5
Loyola Chicago 61, St. Bonaventure 59
Saint Joseph’s 66, Duquesne 45
Dayton 62, George Washington 54
La Salle 59, Saint Louis 51
Quarterfinals
Friday, March 6
Rhode Island vs. Loyola Chicago, 11 a.m.
Davidson vs. Saint Joseph’s, 1:30 p.m.
George Mason vs. Dayton, 5 p.m.
Richmond vs. La Salle, 7:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 7
Rhode Island-Loyola Chicago-winner vs. Davidson-Saint Joseph’s-winner, 11 a.m.
George Mason-Dayton-winner vs. Richmond-La Salle-winner, 1:30 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Semifinal winners, 4 p.m.
Atlantic Coast Conference
At Gas South Arena
Duluth, Ga.
First Round
Wednesday, March 4
Miami 83, Stanford 76
California 75, Wake Forest 52
Georgia Tech 72, Florida St. 60
Second Round
Thursday, March 5
Clemson 63, Virginia 50
Notre Dame 69, Miami 54
Syracuse 70, California 59
Virginia Tech 62, Georgia Tech 54
Quarterfinals
Friday, March 6
Duke vs. Clemson, 11 a.m.
NC State vs. Notre Dame, 1:30 p.m.
Louisville vs. Syracuse, 5 p.m.
North Carolina vs. Virginia Tech, 7:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 7
Duke-Clemson-winner vs. NC State-Notre Dame-winner, Noon
Louisville-Syracuse-winner vs. North Carolina-Virginia Tech-winner, 2:30 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Semifinal winners, 1 p.m.
Atlantic Sun Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Tuesday, March 3
Austin Peay 63, Lipscomb 56
Florida Gulf Coast 94, Bellarmine Knights 28
West Georgia Wolves 76, North Florida 71
North Alabama 57, Queens University Royals 55
Quarterfinals
Thursday, March 5
Austin Peay 45, E. Kentucky 41
Stetson 70, Florida Gulf Coast 63
Jacksonville 86, West Georgia Wolves 77
Cent. Arkansas 67, North Alabama 56
Semifinals
Saturday, March 7
Stetson vs. Austin Peay, 11 a.m.
Jacksonville vs. Cent. Arkansas, 1:30 p.m.
Championship
Monday, March 9
Stetson-Austin Peay-winner vs. Jacksonville-Cent. Arkansas-winner, 5 p.m.
Big 12 Conference
At T-Mobile Center
Kansas City, Mo.
First Round
Wednesday, March 4
Kansas St. 91, Cincinnati 66
BYU 76, Houston 66
Arizona St. 54, Arizona 51
Kansas 56, UCF 35
Second Round
Thursday, March 5
Kansas St. 58, Texas Tech 51
BYU 70, Utah 52
Arizona St. 77, Iowa St. 68
Colorado 55, Kansas 48
Quarterfinals
Friday, March 6
Oklahoma St. vs. Kansas St., Noon
TCU vs. BYU, 2:30 p.m.
West Virginia vs. Arizona St., 6:30 p.m.
Baylor vs. Colorado, 9 p.m.
Semifinals
Saturday, March 7
TCU-BYU-winner vs. Oklahoma St.-Kansas St.-winner, 4 p.m.
West Virginia-Arizona St.-winner vs. Baylor-Colorado-winner, 6:30 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Semifinal winners, 5 p.m.
Big East Conference
At Mohegan Sun Arena
Uncasville, Conn.
First Round
Friday, March 6
Georgetown vs. Butler, 11 a.m.
Providence vs. DePaul, 1:30 p.m.
St. John’s vs. Xavier, 4 p.m.
Quarterfinals
Saturday, March 7
UConn vs. Georgetown-Butler-winner, Noon
Marquette vs. Creighton, 2:30 p.m.
Villanova vs. Providence-DePaul-winner, 7 p.m.
Seton Hall vs. St. John’s-Xavier-winner, 9:30 p.m.
Semifinals
Sunday, March 8
TBD vs. Marquette-Creighton-winner, 2:30 p.m.
TBD vs. TBD, 5 p.m.
Championship
Monday, March 9
Semifinal winners, 7 p.m.
Big Sky Conference
At Idaho Central Arena
Boise, Idaho
First Round
Saturday, March 7
Weber St. vs. Portland St., 2 p.m.
N. Arizona vs. Montana, 4:30 p.m.
Quarterfinals
Sunday, March 8
Idaho vs. Weber St.-Portland St.-winner, 2 p.m.
Montana St. vs. N. Arizona-Montana-winner, 4:30 p.m.
Monday, March 9
Idaho St. vs. Sacramento St., 2 p.m.
N. Colorado vs. E. Washington, 4:30 p.m.
Semifinals
Tuesday, March 10
TBD vs. Idaho St.-Sacramento St.-winner, 2 p.m.
TBD vs. N. Colorado-E. Washington-winner, 4:30 p.m.
Championship
Wednesday, March 11
Semifinal winners, 5 p.m.
Big South Conference
At Freedom Hall Civic Center
Johnson City, Tenn.
First Round
Wednesday, March 4
SC-Upstate 60, Presbyterian 48
Quarterfinals
Thursday, March 5
High Point 71, SC-Upstate 53
Winthrop 64, Gardner-Webb 52
Radford 86, Charleston Southern 67
Longwood 72, UNC-Asheville 58
Semifinals
Saturday, March 7
High Point vs. Winthrop, 6 p.m.
Radford vs. Longwood, 8:30 p.m.
Championship
Sunday, March 8
High Point-Winthrop-winner vs. Radford-Longwood-winner, 6 p.m.
Big Ten Conference
At Gainbridge Fieldhouse
Indianapolis, Ind.
First Round
Wednesday, March 4
Indiana 72, Nebraska 69
Illinois 82, Wisconsin 70
Oregon 82, Purdue 64
Second Round
Thursday, March 5
Washington 76, Southern Cal 64
Ohio St. 83, Indiana 59
Illinois 71, Michigan St. 69
Oregon 73, Maryland 68
Quarterfinals
Friday, March 6
UCLA vs. Washington, Noon
Minnesota vs. Ohio St., 2:30 p.m.
Iowa vs. Illinois, 6:30 p.m.
Michigan vs. Oregon, 9 p.m.
Semifinals
Saturday, March 7
UCLA-Washington-winner vs. Minnesota-Ohio St.-winner, 2 p.m.
Iowa-Illinois-winner vs. Michigan-Oregon-winner, 4:30 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Semifinal winners, 2:15 p.m.
Horizon League Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Monday, March 2
Detroit 69, Milwaukee 67
Second Round
Wednesday, March 4
Cleveland St. 81, Oakland 80
Youngstown St. 76, Wright St. 60
IU Indy Jaguars 74, N. Kentucky 72
Fort Wayne 73, Robert Morris 43
Green Bay 81, Detroit 57
Quarterfinals
Sunday, March 8
Fort Wayne vs. IU Indy Jaguars, 1 p.m.
Semifinals
Monday, March 9
Green Bay vs. Fort Wayne-IU Indy Jaguars-winner, Noon
Youngstown St. vs. Cleveland St., 2:30 p.m.
Championship
Tuesday, March 10
TBD vs. Youngstown St.-Cleveland St.-winner, Noon
Metro Atlantic Athletic Conference
At Jim Whelan Boardwalk Hall
Atlantic City, N.J.
First Round
Thursday, March 5
Manhattan 64, Marist 55
Sacred Heart 47, St. Peter’s 34
Quarterfinals
Friday, March 6
Quinnipiac vs. Manhattan, Noon
Fairfield vs. Sacred Heart, 2:30 p.m.
Saturday, March 7
Iona vs. Siena, Noon
Merrimack Warriors vs. Mount St. Mary’s, 2:30 p.m.
Semifinals
Sunday, March 8
Quinnipiac-Manhattan-winner vs. Iona-Siena-winner, Noon
Fairfield-Sacred Heart-winner vs. Merrimack Warriors-Mount St. Mary’s-winner, 2:30 p.m.
Championship
Monday, March 9
Semifinal winners, 6 p.m.
Mountain West Conference
At Thomas & Mack Center
Las Vegas, Nev.
First Round
Saturday, March 7
Wyoming vs. Air Force, 3 p.m.
Boise St. vs. San Jose St., 5:30 p.m.
Fresno St. vs. Nevada, 8 p.m.
Grand Canyon vs. Utah St., 10:30 p.m.
Quarterfinals
Sunday, March 8
San Diego St. vs. Wyoming-Air Force-winner, 3 p.m.
New Mexico vs. Boise St.-San Jose St.-winner, 5:30 p.m.
UNLV vs. Fresno St.-Nevada-winner, 8 p.m.
Colorado St. vs. Grand Canyon-Utah St.-winner, 10:30 p.m.
Semifinals
Monday, March 9
TBD vs. TBD, 8 p.m.
TBD vs. TBD, 10:30 p.m.
Championship
Tuesday, March 10
Semifinal winners, 9:30 p.m.
Northeast Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Monday, March 9
Mercyhurst Lakers vs. Stonehill Skyhawks, 6 p.m.
LIU Sharks vs. Chicago St., 7 p.m.
Wagner vs. Le Moyne Dolphins, 7 p.m.
Fairleigh Dickinson vs. St. Francis (Pa.), 7 p.m.
Semifinals
Thursday, March 12
TBD Team vs. TBD Team, 7 p.m.
TBD Team vs. TBD Team, 7 p.m.
Championship
Sunday, March 15
TBD Team-TBD Team-winner vs. TBD Team-TBD Team-winner, Noon
Ohio Valley Conference
At Ford Center
Evansville, Ind.
First Round
Wednesday, March 4
SE Missouri 68, UALR 65
SIU-Edwardsville 63, UT Martin 49
Quarterfinals
Thursday, March 5
SE Missouri 60, Morehead St. 55
Southern Indiana Screaming Eagles 72, SIU-Edwardsville 44
Semifinals
Friday, March 6
W. Illinois vs. SE Missouri, 2 p.m.
Lindenwood Lions vs. Southern Indiana Screaming Eagles, 4:30 p.m.
Championship
Saturday, March 7
W. Illinois-SE Missouri-winner vs. Lindenwood Lions-Southern Indiana Screaming Eagles-winner, 4 p.m.
Patriot League Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Saturday, March 7
Boston U. vs. American, 2 p.m.
Bucknell vs. Colgate, 4 p.m.
Quarterfinals
Monday, March 9
Army vs. Lafayette, 6 p.m.
Lehigh vs. Loyola (Md.), 6 p.m.
Holy Cross vs. Bucknell-Colgate-winner, 6 p.m.
Navy vs. Boston U.-American-winner, 7 p.m.
Semifinals
Thursday, March 12
TBD vs. Lehigh-Loyola (Md.)-winner, 1 p.m.
TBD vs. Army-Lafayette-winner, 1 p.m.
Championship
Sunday, March 15
Semifinal winners, Noon
Southeastern Conference
At Bon Secours Wellness Arena
Greenville, S.C.
First Round
Wednesday, March 4
Kentucky 94, Arkansas 64
Florida 86, Mississippi St. 68
Auburn 50, Texas A&M 49
Alabama 65, Missouri 48
Second Round
Thursday, March 5
Kentucky 76, Georgia 61
Oklahoma 82, Florida 64
Mississippi 73, Auburn 57
Alabama 76, Tennessee 64
Quarterfinals
Friday, March 6
South Carolina vs. Kentucky, Noon
LSU vs. Oklahoma, 2:30 p.m.
Vanderbilt vs. Mississippi, 6 p.m.
Texas vs. Alabama, 8:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 7
South Carolina-Kentucky-winner vs. LSU-Oklahoma-winner, 4:30 p.m.
Vanderbilt-Mississippi-winner vs. Texas-Alabama-winner, 7 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Semifinal winners, 3 p.m.
Southern Conference
At Harrah’s Cherokee Center Asheville
Asheville, N.C.
First Round
Thursday, March 5
Chattanooga 66, W. Carolina 47
ETSU 62, UNC-Greensboro 50
Samford 59, Wofford 57
Furman 66, Mercer 45
Semifinals
Friday, March 6
Chattanooga vs. Furman, 11 a.m.
ETSU vs. Samford, 1:15 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Chattanooga-Furman-winner vs. ETSU-Samford-winner, Noon
Southland Conference
At Townsley Law Arena
Lake Charles, La.
First Round
Monday, March 9
Northwestern St. vs. East Texas A&M Lions, Noon
Incarnate Word vs. Nicholls, 2:30 p.m.
Quarterfinals
Tuesday, March 10
Texas Rio Grande Valley vs. Northwestern St.-East Texas A&M Lions-winner, Noon
Stephen F. Austin vs. Incarnate Word-Nicholls-winner, 2:30 p.m.
Semifinals
Wednesday, March 11
McNeese St. vs. TBD, 11:30 a.m.
Lamar vs. TBD, 2 p.m.
Championship
Thursday, March 12
Semifinal winners, 5 p.m.
Summit League Conference
At Denny Sanford Premier Center
Sioux Falls, S.D.
First Round
Wednesday, March 4
Omaha 49, North Dakota 39
Quarterfinals
Thursday, March 5
S. Dakota St. 75, UMKC 61
N. Dakota St. 87, Omaha 37
Friday, March 6
Oral Roberts vs. St. Thomas Tommies, 1 p.m.
South Dakota vs. Denver, 3:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 7
N. Dakota St. vs. Oral Roberts-St. Thomas Tommies-winner, 1 p.m.
S. Dakota St. vs. South Dakota-Denver-winner, 3:30 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Semifinal winners, 4 p.m.
Sun Belt Conference
At Pensacola Bay Center
Pensacola, Fla.
First Round
Tuesday, March 3
South Alabama 68, Appalachian St. 57
Louisiana-Lafayette 71, Georgia St. 66
Second Round
Wednesday, March 4
South Alabama 80, Coastal Carolina 70
Louisiana-Monroe 79, Louisiana-Lafayette 63
Third Round
Thursday, March 5
South Alabama 69, Texas St. 59
Louisiana-Monroe 89, Southern Miss. 72
Fourth Round
Friday, March 6
Marshall vs. South Alabama, 12:30 p.m.
Old Dominion vs. Louisiana-Monroe, 3 p.m.
Quarterfinals
Saturday, March 7
James Madison vs. Marshall-South Alabama-winner, 1 p.m.
Arkansas St. vs. Old Dominion-Louisiana-Monroe-winner, 3:30 p.m.
Semifinals
Sunday, March 8
Georgia Southern vs. TBD, 12:30 p.m.
Troy vs. TBD, 3 p.m.
Championship
Monday, March 9
Semifinal winners, 2 p.m.
West Coast Conference
At Orleans Arena
Las Vegas, Nev.
First Round
Thursday, March 5
Washington St. 80, Seattle 58
San Diego 66, Saint Mary’s (Cal.) 62
Second Round
Friday, March 6
Pacific vs. Washington St., 3 p.m.
San Francisco vs. San Diego, 5:30 p.m.
Third Round
Saturday, March 7
Portland vs. Pacific-Washington St.-winner, 3 p.m.
Pepperdine vs. San Francisco-San Diego-winner, 5:30 p.m.
Quarterfinals
Sunday, March 8
Oregon St. vs. TBD, 2:30 p.m.
Santa Clara vs. TBD, 5 p.m.
Semifinals
Monday, March 9
Loyola Marymount vs. TBD, 3 p.m.
Gonzaga vs. TBD, 5:30 p.m.
Championship
Tuesday, March 10
Semifinal winners, 4 p.m.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.