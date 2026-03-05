Live Radio
Home » Sports » Women's Conference Tournament Glances

Women’s Conference Tournament Glances

The Associated Press

March 5, 2026, 11:45 PM

Times EST (through March 7)

Times EDT (March 8)

America East Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Thursday, March 5

Vermont 55, Albany (NY) 40

Maine 77, New Hampshire 58

Binghamton 45, Bryant 44

UMBC 66, NJIT 65

Semifinals

Monday, March 9

Maine vs. Binghamton, 6 p.m.

Vermont vs. UMBC, 6 p.m.

Championship

Friday, March 13

Vermont-UMBC-winner vs. Maine-Binghamton-winner, 5 p.m.

Atlantic 10 Conference

At Henrico Sports & Events Center

Glen Allen, Va.

First Round

Wednesday, March 4

Duquesne 60, VCU 52

Saint Louis 68, Fordham 60

Second Round

Thursday, March 5

Loyola Chicago 61, St. Bonaventure 59

Saint Joseph’s 66, Duquesne 45

Dayton 62, George Washington 54

La Salle 59, Saint Louis 51

Quarterfinals

Friday, March 6

Rhode Island vs. Loyola Chicago, 11 a.m.

Davidson vs. Saint Joseph’s, 1:30 p.m.

George Mason vs. Dayton, 5 p.m.

Richmond vs. La Salle, 7:30 p.m.

Semifinals

Saturday, March 7

Rhode Island-Loyola Chicago-winner vs. Davidson-Saint Joseph’s-winner, 11 a.m.

George Mason-Dayton-winner vs. Richmond-La Salle-winner, 1:30 p.m.

Championship

Sunday, March 8

Semifinal winners, 4 p.m.

Atlantic Coast Conference

At Gas South Arena

Duluth, Ga.

First Round

Wednesday, March 4

Miami 83, Stanford 76

California 75, Wake Forest 52

Georgia Tech 72, Florida St. 60

Second Round

Thursday, March 5

Clemson 63, Virginia 50

Notre Dame 69, Miami 54

Syracuse 70, California 59

Virginia Tech 62, Georgia Tech 54

Quarterfinals

Friday, March 6

Duke vs. Clemson, 11 a.m.

NC State vs. Notre Dame, 1:30 p.m.

Louisville vs. Syracuse, 5 p.m.

North Carolina vs. Virginia Tech, 7:30 p.m.

Semifinals

Saturday, March 7

Duke-Clemson-winner vs. NC State-Notre Dame-winner, Noon

Louisville-Syracuse-winner vs. North Carolina-Virginia Tech-winner, 2:30 p.m.

Championship

Sunday, March 8

Semifinal winners, 1 p.m.

Atlantic Sun Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Tuesday, March 3

Austin Peay 63, Lipscomb 56

Florida Gulf Coast 94, Bellarmine Knights 28

West Georgia Wolves 76, North Florida 71

North Alabama 57, Queens University Royals 55

Quarterfinals

Thursday, March 5

Austin Peay 45, E. Kentucky 41

Stetson 70, Florida Gulf Coast 63

Jacksonville 86, West Georgia Wolves 77

Cent. Arkansas 67, North Alabama 56

Semifinals

Saturday, March 7

Stetson vs. Austin Peay, 11 a.m.

Jacksonville vs. Cent. Arkansas, 1:30 p.m.

Championship

Monday, March 9

Stetson-Austin Peay-winner vs. Jacksonville-Cent. Arkansas-winner, 5 p.m.

Big 12 Conference

At T-Mobile Center

Kansas City, Mo.

First Round

Wednesday, March 4

Kansas St. 91, Cincinnati 66

BYU 76, Houston 66

Arizona St. 54, Arizona 51

Kansas 56, UCF 35

Second Round

Thursday, March 5

Kansas St. 58, Texas Tech 51

BYU 70, Utah 52

Arizona St. 77, Iowa St. 68

Colorado 55, Kansas 48

Quarterfinals

Friday, March 6

Oklahoma St. vs. Kansas St., Noon

TCU vs. BYU, 2:30 p.m.

West Virginia vs. Arizona St., 6:30 p.m.

Baylor vs. Colorado, 9 p.m.

Semifinals

Saturday, March 7

TCU-BYU-winner vs. Oklahoma St.-Kansas St.-winner, 4 p.m.

West Virginia-Arizona St.-winner vs. Baylor-Colorado-winner, 6:30 p.m.

Championship

Sunday, March 8

Semifinal winners, 5 p.m.

Big East Conference

At Mohegan Sun Arena

Uncasville, Conn.

First Round

Friday, March 6

Georgetown vs. Butler, 11 a.m.

Providence vs. DePaul, 1:30 p.m.

St. John’s vs. Xavier, 4 p.m.

Quarterfinals

Saturday, March 7

UConn vs. Georgetown-Butler-winner, Noon

Marquette vs. Creighton, 2:30 p.m.

Villanova vs. Providence-DePaul-winner, 7 p.m.

Seton Hall vs. St. John’s-Xavier-winner, 9:30 p.m.

Semifinals

Sunday, March 8

TBD vs. Marquette-Creighton-winner, 2:30 p.m.

TBD vs. TBD, 5 p.m.

Championship

Monday, March 9

Semifinal winners, 7 p.m.

Big Sky Conference

At Idaho Central Arena

Boise, Idaho

First Round

Saturday, March 7

Weber St. vs. Portland St., 2 p.m.

N. Arizona vs. Montana, 4:30 p.m.

Quarterfinals

Sunday, March 8

Idaho vs. Weber St.-Portland St.-winner, 2 p.m.

Montana St. vs. N. Arizona-Montana-winner, 4:30 p.m.

Monday, March 9

Idaho St. vs. Sacramento St., 2 p.m.

N. Colorado vs. E. Washington, 4:30 p.m.

Semifinals

Tuesday, March 10

TBD vs. Idaho St.-Sacramento St.-winner, 2 p.m.

TBD vs. N. Colorado-E. Washington-winner, 4:30 p.m.

Championship

Wednesday, March 11

Semifinal winners, 5 p.m.

Big South Conference

At Freedom Hall Civic Center

Johnson City, Tenn.

First Round

Wednesday, March 4

SC-Upstate 60, Presbyterian 48

Quarterfinals

Thursday, March 5

High Point 71, SC-Upstate 53

Winthrop 64, Gardner-Webb 52

Radford 86, Charleston Southern 67

Longwood 72, UNC-Asheville 58

Semifinals

Saturday, March 7

High Point vs. Winthrop, 6 p.m.

Radford vs. Longwood, 8:30 p.m.

Championship

Sunday, March 8

High Point-Winthrop-winner vs. Radford-Longwood-winner, 6 p.m.

Big Ten Conference

At Gainbridge Fieldhouse

Indianapolis, Ind.

First Round

Wednesday, March 4

Indiana 72, Nebraska 69

Illinois 82, Wisconsin 70

Oregon 82, Purdue 64

Second Round

Thursday, March 5

Washington 76, Southern Cal 64

Ohio St. 83, Indiana 59

Illinois 71, Michigan St. 69

Oregon 73, Maryland 68

Quarterfinals

Friday, March 6

UCLA vs. Washington, Noon

Minnesota vs. Ohio St., 2:30 p.m.

Iowa vs. Illinois, 6:30 p.m.

Michigan vs. Oregon, 9 p.m.

Semifinals

Saturday, March 7

UCLA-Washington-winner vs. Minnesota-Ohio St.-winner, 2 p.m.

Iowa-Illinois-winner vs. Michigan-Oregon-winner, 4:30 p.m.

Championship

Sunday, March 8

Semifinal winners, 2:15 p.m.

Horizon League Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Monday, March 2

Detroit 69, Milwaukee 67

Second Round

Wednesday, March 4

Cleveland St. 81, Oakland 80

Youngstown St. 76, Wright St. 60

IU Indy Jaguars 74, N. Kentucky 72

Fort Wayne 73, Robert Morris 43

Green Bay 81, Detroit 57

Quarterfinals

Sunday, March 8

Fort Wayne vs. IU Indy Jaguars, 1 p.m.

Semifinals

Monday, March 9

Green Bay vs. Fort Wayne-IU Indy Jaguars-winner, Noon

Youngstown St. vs. Cleveland St., 2:30 p.m.

Championship

Tuesday, March 10

TBD vs. Youngstown St.-Cleveland St.-winner, Noon

Metro Atlantic Athletic Conference

At Jim Whelan Boardwalk Hall

Atlantic City, N.J.

First Round

Thursday, March 5

Manhattan 64, Marist 55

Sacred Heart 47, St. Peter’s 34

Quarterfinals

Friday, March 6

Quinnipiac vs. Manhattan, Noon

Fairfield vs. Sacred Heart, 2:30 p.m.

Saturday, March 7

Iona vs. Siena, Noon

Merrimack Warriors vs. Mount St. Mary’s, 2:30 p.m.

Semifinals

Sunday, March 8

Quinnipiac-Manhattan-winner vs. Iona-Siena-winner, Noon

Fairfield-Sacred Heart-winner vs. Merrimack Warriors-Mount St. Mary’s-winner, 2:30 p.m.

Championship

Monday, March 9

Semifinal winners, 6 p.m.

Mountain West Conference

At Thomas & Mack Center

Las Vegas, Nev.

First Round

Saturday, March 7

Wyoming vs. Air Force, 3 p.m.

Boise St. vs. San Jose St., 5:30 p.m.

Fresno St. vs. Nevada, 8 p.m.

Grand Canyon vs. Utah St., 10:30 p.m.

Quarterfinals

Sunday, March 8

San Diego St. vs. Wyoming-Air Force-winner, 3 p.m.

New Mexico vs. Boise St.-San Jose St.-winner, 5:30 p.m.

UNLV vs. Fresno St.-Nevada-winner, 8 p.m.

Colorado St. vs. Grand Canyon-Utah St.-winner, 10:30 p.m.

Semifinals

Monday, March 9

TBD vs. TBD, 8 p.m.

TBD vs. TBD, 10:30 p.m.

Championship

Tuesday, March 10

Semifinal winners, 9:30 p.m.

Northeast Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Monday, March 9

Mercyhurst Lakers vs. Stonehill Skyhawks, 6 p.m.

LIU Sharks vs. Chicago St., 7 p.m.

Wagner vs. Le Moyne Dolphins, 7 p.m.

Fairleigh Dickinson vs. St. Francis (Pa.), 7 p.m.

Semifinals

Thursday, March 12

TBD Team vs. TBD Team, 7 p.m.

TBD Team vs. TBD Team, 7 p.m.

Championship

Sunday, March 15

TBD Team-TBD Team-winner vs. TBD Team-TBD Team-winner, Noon

Ohio Valley Conference

At Ford Center

Evansville, Ind.

First Round

Wednesday, March 4

SE Missouri 68, UALR 65

SIU-Edwardsville 63, UT Martin 49

Quarterfinals

Thursday, March 5

SE Missouri 60, Morehead St. 55

Southern Indiana Screaming Eagles 72, SIU-Edwardsville 44

Semifinals

Friday, March 6

W. Illinois vs. SE Missouri, 2 p.m.

Lindenwood Lions vs. Southern Indiana Screaming Eagles, 4:30 p.m.

Championship

Saturday, March 7

W. Illinois-SE Missouri-winner vs. Lindenwood Lions-Southern Indiana Screaming Eagles-winner, 4 p.m.

Patriot League Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Saturday, March 7

Boston U. vs. American, 2 p.m.

Bucknell vs. Colgate, 4 p.m.

Quarterfinals

Monday, March 9

Army vs. Lafayette, 6 p.m.

Lehigh vs. Loyola (Md.), 6 p.m.

Holy Cross vs. Bucknell-Colgate-winner, 6 p.m.

Navy vs. Boston U.-American-winner, 7 p.m.

Semifinals

Thursday, March 12

TBD vs. Lehigh-Loyola (Md.)-winner, 1 p.m.

TBD vs. Army-Lafayette-winner, 1 p.m.

Championship

Sunday, March 15

Semifinal winners, Noon

Southeastern Conference

At Bon Secours Wellness Arena

Greenville, S.C.

First Round

Wednesday, March 4

Kentucky 94, Arkansas 64

Florida 86, Mississippi St. 68

Auburn 50, Texas A&M 49

Alabama 65, Missouri 48

Second Round

Thursday, March 5

Kentucky 76, Georgia 61

Oklahoma 82, Florida 64

Mississippi 73, Auburn 57

Alabama 76, Tennessee 64

Quarterfinals

Friday, March 6

South Carolina vs. Kentucky, Noon

LSU vs. Oklahoma, 2:30 p.m.

Vanderbilt vs. Mississippi, 6 p.m.

Texas vs. Alabama, 8:30 p.m.

Semifinals

Saturday, March 7

South Carolina-Kentucky-winner vs. LSU-Oklahoma-winner, 4:30 p.m.

Vanderbilt-Mississippi-winner vs. Texas-Alabama-winner, 7 p.m.

Championship

Sunday, March 8

Semifinal winners, 3 p.m.

Southern Conference

At Harrah’s Cherokee Center Asheville

Asheville, N.C.

First Round

Thursday, March 5

Chattanooga 66, W. Carolina 47

ETSU 62, UNC-Greensboro 50

Samford 59, Wofford 57

Furman 66, Mercer 45

Semifinals

Friday, March 6

Chattanooga vs. Furman, 11 a.m.

ETSU vs. Samford, 1:15 p.m.

Championship

Sunday, March 8

Chattanooga-Furman-winner vs. ETSU-Samford-winner, Noon

Southland Conference

At Townsley Law Arena

Lake Charles, La.

First Round

Monday, March 9

Northwestern St. vs. East Texas A&M Lions, Noon

Incarnate Word vs. Nicholls, 2:30 p.m.

Quarterfinals

Tuesday, March 10

Texas Rio Grande Valley vs. Northwestern St.-East Texas A&M Lions-winner, Noon

Stephen F. Austin vs. Incarnate Word-Nicholls-winner, 2:30 p.m.

Semifinals

Wednesday, March 11

McNeese St. vs. TBD, 11:30 a.m.

Lamar vs. TBD, 2 p.m.

Championship

Thursday, March 12

Semifinal winners, 5 p.m.

Summit League Conference

At Denny Sanford Premier Center

Sioux Falls, S.D.

First Round

Wednesday, March 4

Omaha 49, North Dakota 39

Quarterfinals

Thursday, March 5

S. Dakota St. 75, UMKC 61

N. Dakota St. 87, Omaha 37

Friday, March 6

Oral Roberts vs. St. Thomas Tommies, 1 p.m.

South Dakota vs. Denver, 3:30 p.m.

Semifinals

Saturday, March 7

N. Dakota St. vs. Oral Roberts-St. Thomas Tommies-winner, 1 p.m.

S. Dakota St. vs. South Dakota-Denver-winner, 3:30 p.m.

Championship

Sunday, March 8

Semifinal winners, 4 p.m.

Sun Belt Conference

At Pensacola Bay Center

Pensacola, Fla.

First Round

Tuesday, March 3

South Alabama 68, Appalachian St. 57

Louisiana-Lafayette 71, Georgia St. 66

Second Round

Wednesday, March 4

South Alabama 80, Coastal Carolina 70

Louisiana-Monroe 79, Louisiana-Lafayette 63

Third Round

Thursday, March 5

South Alabama 69, Texas St. 59

Louisiana-Monroe 89, Southern Miss. 72

Fourth Round

Friday, March 6

Marshall vs. South Alabama, 12:30 p.m.

Old Dominion vs. Louisiana-Monroe, 3 p.m.

Quarterfinals

Saturday, March 7

James Madison vs. Marshall-South Alabama-winner, 1 p.m.

Arkansas St. vs. Old Dominion-Louisiana-Monroe-winner, 3:30 p.m.

Semifinals

Sunday, March 8

Georgia Southern vs. TBD, 12:30 p.m.

Troy vs. TBD, 3 p.m.

Championship

Monday, March 9

Semifinal winners, 2 p.m.

West Coast Conference

At Orleans Arena

Las Vegas, Nev.

First Round

Thursday, March 5

Washington St. 80, Seattle 58

San Diego 66, Saint Mary’s (Cal.) 62

Second Round

Friday, March 6

Pacific vs. Washington St., 3 p.m.

San Francisco vs. San Diego, 5:30 p.m.

Third Round

Saturday, March 7

Portland vs. Pacific-Washington St.-winner, 3 p.m.

Pepperdine vs. San Francisco-San Diego-winner, 5:30 p.m.

Quarterfinals

Sunday, March 8

Oregon St. vs. TBD, 2:30 p.m.

Santa Clara vs. TBD, 5 p.m.

Semifinals

Monday, March 9

Loyola Marymount vs. TBD, 3 p.m.

Gonzaga vs. TBD, 5:30 p.m.

Championship

Tuesday, March 10

Semifinal winners, 4 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up