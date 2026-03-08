Women’s College Basketball Scores

Saturday, Mar. 7
EAST
Boston University 69, American 58
Colgate 57, Bucknell 47
Cornell 78, Dartmouth 53
Harvard 68, Columbia 64
Hofstra 62, Northeastern 46
Iona 59, Siena 50
Merrimack 62, Mount St Marys 48
Penn 69, Brown 56
Princeton 78, Yale 55
Rhode Island 55, Davidson 46
Seton Hall 63, St. John’s 61
Temple 84, Florida Atlantic 56
Towson 74, Drexel 58
UConn 84, Georgetown 39
UMass 73, Buffalo 55
Villanova 73, Providence 65
West Virginia 48, Colorado 47
SOUTH
Austin Peay 68, Stetson 52
Campbell 55, Stony Brook 41
Charleston 70, North Carolina A&T 64
Charlotte 69, UAB 66, OT
Duke 65, Notre Dame 63
Elon 66, UNC Wilmington 54
Florida International 64, Western Kentucky 60
George Mason 60, Richmond 45
High Point 79, Winthrop 63
Jacksonville 67, Central Arkansas 58
Jacksonville State 70, Kennesaw State 62, OT
James Madison 79, South Alabama 54
Louisiana Tech 91, UTEP 87, OT
Louisville 65, North Carolina 57
Memphis 65, Wichita State 61
Middle Tennessee 86, Missouri State 75
Radford 81, Longwood 58
South Carolina 83, LSU 77
South Florida 58, Tulane 49
William & Mary 61, Hampton 60
MIDWEST
Ball State 78, Toledo 71
Belmont 78, UIC 70, OT
Bowling Green 77, Northern Illinois 66
Creighton 57, Marquette 44
Eastern Michigan 77, Akron 62
Iowa 59, Michigan 42
Kent State 67, Western Michigan 60
Murray State 100, Valparaiso 68
North Dakota State 63, St. Thomas 51
Ohio 77, Miami (OH) 62
South Dakota State 74, South Dakota 59
Western Illinois 71, Lindenwood 65
SOUTHWEST
Abilene Christian 72, UT Arlington 57
Arkansas State 76, Louisiana-Monroe 68
East Carolina 76, Tulsa 61
Sam Houston 71, New Mexico State 55
TCU 74, Kansas State 62
Texas 85, Ole Miss 68
UTSA 61, Rice 52
FAR WEST
Air Force 60, Wyoming 53
Boise State 68, San Jose State 51
Cal Poly 66, Cal State Bakersfield 54
Cal State Fullerton 81, Cal State Northridge 60
California Baptist 77, Southern Utah 61
Fresno State 74, Nevada 57
Grand Canyon 75, Utah State 58
Hawai’i 74, Long Beach State 39
Montana 61, Northern Arizona 60
Portland 72, Washington State 62
San Francisco 86, Pepperdine 69
UC Irvine 70, UC Davis 58
UC San Diego 72, UC Santa Barbara 65
UCLA 72, Ohio State 62
Utah Valley 71, Utah Tech 59
Weber State 76, Portland State 53
