Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

March 8, 2026, 1:00 AM

Saturday, Mar. 7

EAST

Boston University 69, American 58

Colgate 57, Bucknell 47

Cornell 78, Dartmouth 53

Harvard 68, Columbia 64

Hofstra 62, Northeastern 46

Iona 59, Siena 50

Merrimack 62, Mount St Marys 48

Penn 69, Brown 56

Princeton 78, Yale 55

Rhode Island 55, Davidson 46

Seton Hall 63, St. John’s 61

Temple 84, Florida Atlantic 56

Towson 74, Drexel 58

UConn 84, Georgetown 39

UMass 73, Buffalo 55

Villanova 73, Providence 65

West Virginia 48, Colorado 47

SOUTH

Austin Peay 68, Stetson 52

Campbell 55, Stony Brook 41

Charleston 70, North Carolina A&T 64

Charlotte 69, UAB 66, OT

Duke 65, Notre Dame 63

Elon 66, UNC Wilmington 54

Florida International 64, Western Kentucky 60

George Mason 60, Richmond 45

High Point 79, Winthrop 63

Jacksonville 67, Central Arkansas 58

Jacksonville State 70, Kennesaw State 62, OT

James Madison 79, South Alabama 54

Louisiana Tech 91, UTEP 87, OT

Louisville 65, North Carolina 57

Memphis 65, Wichita State 61

Middle Tennessee 86, Missouri State 75

Radford 81, Longwood 58

South Carolina 83, LSU 77

South Florida 58, Tulane 49

William & Mary 61, Hampton 60

MIDWEST

Ball State 78, Toledo 71

Belmont 78, UIC 70, OT

Bowling Green 77, Northern Illinois 66

Creighton 57, Marquette 44

Eastern Michigan 77, Akron 62

Iowa 59, Michigan 42

Kent State 67, Western Michigan 60

Murray State 100, Valparaiso 68

North Dakota State 63, St. Thomas 51

Ohio 77, Miami (OH) 62

South Dakota State 74, South Dakota 59

Western Illinois 71, Lindenwood 65

SOUTHWEST

Abilene Christian 72, UT Arlington 57

Arkansas State 76, Louisiana-Monroe 68

East Carolina 76, Tulsa 61

Sam Houston 71, New Mexico State 55

TCU 74, Kansas State 62

Texas 85, Ole Miss 68

UTSA 61, Rice 52

FAR WEST

Air Force 60, Wyoming 53

Boise State 68, San Jose State 51

Cal Poly 66, Cal State Bakersfield 54

Cal State Fullerton 81, Cal State Northridge 60

California Baptist 77, Southern Utah 61

Fresno State 74, Nevada 57

Grand Canyon 75, Utah State 58

Hawai’i 74, Long Beach State 39

Montana 61, Northern Arizona 60

Portland 72, Washington State 62

San Francisco 86, Pepperdine 69

UC Irvine 70, UC Davis 58

UC San Diego 72, UC Santa Barbara 65

UCLA 72, Ohio State 62

Utah Valley 71, Utah Tech 59

Weber State 76, Portland State 53

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

